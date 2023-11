A Bard, in Valle d'Aosta, l'accoglienza del boutique hotel [[Ad Gallias]]

Siamo a Bard, all’imbocco della Valle d'Aosta. Il capoluogo dista circa 45 km; all’incirca 80 km la distanza da Torino. Bard è dominato dal celebre forte realizzato sulla rocca che sovrasta il borgo e la Dora Baltea. Il vecchio acciottolato della stretta via pare che ancora porti il segno delle ruote dei carri delle legioni romane. Il borgo medievale è tra i borghi più suggestivi della regione. In posizione strategica, è stato storicamente un sicuro baluardo contro le invasioni. Oggi, le uniche invasioni, ma poi neanche così tanto massive, sono quelle dei turisti amanti delle montagne valdostane. Si passeggia nell’affascinante borgo medievale e si respira la storia. Bard è tra i Borghi più belli d’Italia.

Ad Gallias con il forte di Bard sullo sfondo

Arriviamo al D&B Ad Gallias, gioiellino incastonato nella roccia. La proprietà è del gruppo Mythos hotels & restaurants. Atmosfera serena, si capisce subito che vivremo in armonia di cultura, gusto e relax. La componente Bed consta di 18 camere. Sono tutte differenti e personalizzate, contengono elementi d’epoca abilmente restaurati ed opere pittoriche di Franco Balan, artista valdostano di fama internazionale. Dotate di balcone o terrazzo, abbaino o soppalco, permettono di godere di un panorama che emoziona. Ci viene assegnata la suite Relax, disposta su due livelli, con un salottino e la meravigliosa camera da letto. In mansarda la vasca idromassaggio con la vista sul Forte di Bard. Ci si concede, stante il nome della suite, un completo relax e poi ci si prepara, con adeguato dress code, alla cena. Ma prima della cena, non ci perdiamo l’aperitivo servito nello spazio esterno con vista sul Forte.

Ad Gallias, suite relax

Sala ristorante Petit elegante, tavoli ben distanziati tra loro, piacevole la mise en place. Cominciamo con un ottimo antipasto: Rotolini di Valle d’Aosta Lard d’Arnad Dop con motsetta nostrana e castagne aromatizzate al Calvados e vaniglia e micooula. Il competente maitre ci svela che la particolarità del Valle d’Aosta Lard d’Arnad Dop deriva dall'alimentazione dei suini utilizzati per la produzione; sono esclusi mangimi integrati per lasciare spazio ad alimenti quali castagne e ortaggi. La motsetta è un salume di origine antica prodotto nella Valle d’Aosta e nel Piemonte settentrionale. La micooula è un pane dolce di segale, frumento e castagne che in passato si preparava solo a Natale. Molto buono il primo piatto: Zuppa di cipolle gratinate al forno con pane nero e Fontina Dop. Ci viene spiegato che lo sviluppo della caratteristica crosta della Fontina Dop è il frutto di un meticoloso lavoro che si attua nel suo primo mese di maturazione allorquando le forme vengono rivoltate ogni giorno, alternando un giorno di salatura e uno di spazzolatura. Sontuoso, bello alla vista e buono al palato, il secondo piatto: Medaglione di cervo avvolto in pasta sfoglia con salsa al vino rosso e crema di frutti rossi, accompagnato con erbette stufate. Dichiarazione giurata: mai mangiato fino ad ora un medaglione di cervo così buono!

Ad Gallias, il ristorante

Nell’appropriato calice, servito alla temperatura corretta, ha brillantemente accompagnato la cena il Barbaresco Docg fatto da Silvia Rivella con sole uve Nebbiolo. Il dolce è servito flambé e l’interrogativo insorge: in quanti ristoranti è in uso il servizio flambé? 10, 100, 1.000? Forse nell’ordine del centinaio: di meno e non di più, purtroppo! E se siamo in errore, nel senso che sono di più, molti di più, siamo felici di essere nel torto! Crepes suzette flambé al Grand Marnier accompagnata con gelato alla crema. Che bontà! Come potremmo concludere la nostra cena senza un bicchierino di Genepì? Il Genepì della Valle d’Aosta è un liquore di origine antichissima, con vere proprietà digestive. Si ottiene dagli steli fiorali di genepì nero e genepì bianco con l’aggiunta di sciroppo di zucchero. Ancora un sorso, ma giusto un sorso e senza fretta alcuna si va a dormire. Silenzio ovunque. Risveglio brioso, che bel sapore ha l’aria della montagna. Colazione molto buona, sia la parte dolce sia la salata.

Che fare adesso? Bella domanda. Per prima cosa fruiamo del centro benessere. Siamo accompagnati in una grotta in pietra, scaldata da un'illuminazione morbida e suggestiva. Su una confortevole chaise-longue, sorseggiamo una tisana. E il tempo chissà se si ferma oppure no. Sta di fatto che ci si sente davvero bene. Poi andiamo a visitare il Forte di Bard. Una visita fatta bene, che include i musei all’interno, porta via almeno tre ore.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Ad Gallias

Via Vittorio Emanuele II 5/7 - Bard (Ao)

Tel 0125 809878