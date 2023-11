Aqua Dome, un restyling per festeggiare i primi 20 anni

C’è un compleanno significativo che attende il Tirol Therme Längenfeld. La struttura ricettiva tirolese infatti compie 20 anni nel 2024. Giusto in tempo per la stagione invernale. La grande hall d’ingresso, il bar e i ristoranti sono stati rinnovati in modo moderno e sofisticato; in particolare, il ristorante è ora dotato di un’ampia vetrata, per indirizzare la vista degli ospiti sulle montagne alpine. Colori, forme e materiali sono più variegati, perché i contrasti ad Aqua Dome regalano da sempre il brivido speciale da cui il corpo, ma anche lo spirito, possono trarre forza e relax: "Lift You spirit" è infatti il motto del resort termale alpino.

Uno dei centri termali più apprezzati delle Alpi

Mattina sugli sci, pomeriggio di relax

La mattina viene trascorsa all’aperto, sugli sci o passeggiando tra paesaggi ricoperti dalla neve, il pomeriggio relax nelle terme e nella Spa 3000. Chi ha esplorato il vicino comprensorio sciistico Top Sölden sa che ha a disposizione fino a 144 chilometri di piste e due ghiacciai innevati con 31 impianti di risalita. Ma una volta che la tuta da sci viene tolta, ecco che entra in gioco il costume da bagno per immergere i muscoli in acqua calda termale proveniente da 1865 metri di profondità.

Prima lo sci, poi il relax

Si galleggia nell'acqua delle vasche fino a perdere la percezione del terreno sotto i piedi, affidandosi alla magia invernale dell'Ötztal, protetti dalle alte vette delle montagne. La forza dell'acqua termale risiede anche nella linea di creme "thermal deep" dell'hotel e nei corrispondenti trattamenti signature della Spa. E chi durante il giorno ha lasciato le piste per l'esclusivo "James Bond Experience World 007 Elements" potrà scoprire di sera il nuovo bar cosmopolita dell'hotel 4 stelle superior dell’Aqua Dome, con intriganti creazioni da bere ideate dal bartender dell'hotel.

Al chiaro di luna, dopo una giornata di sport

Non manca l’attenzione alla ristorazione. Ce n’è per tutti

In Aqua Dome l’architettura si fonde con la natura, come nella premiata Spa 3000 dedicata agli ospiti dell'hotel. Anche l'ala del ristorante ristrutturata e ampliata con ingresso e bar dimostra una certa sensibilità per lo stile. La natura stessa entra all'interno attraverso enormi vetrate panoramiche, ed anche i colori e le forme degli interni sembrano fondersi con la natura. Il nuovo look dell'hotel risulta leggero, fresco e molto moderno, generoso e strutturato al tempo stesso. Con un tocco di fascino metropolitano che crea un contrasto emozionante nel cuore della Ötztal. Qui si possono gustare a proprio piacimento - anche vegano e vegetariano - tante specialità della cucina dell'arco alpino.

Un restyling che aggiunge altro fascino e amplia l'offerta

Aqua Dome

Tirol Therme Längenfeld, Oberlängenfeld 140 - 6444 Längenfeld (Austria)

Tel +43 5253 6400