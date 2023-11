Inverno sotto le stelle? Possibile negli Skyview Chalets sul lago di Dobbiaco

Dormire sotto una coperta di stelle, il riflesso della luna sulla coltre bianca della neve… Un sogno? No, realtà negli Skyview Chalets, panoramici e lussuosi ecorifugi sul Toblacher See (Bz) affacciati sul Lago di Dobbiaco, a pochi chilometri dalle maestose Tre Cime di Lavaredo. Sono 12 glass cube panoramici vista cielo (e lago), adults only, avvolti dal bosco e dalle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Skyview Chalets, immersione totale nella natura, anche d’inverno

Totalmente ecosostenibili, progettati per affrontare anche le temperature più fredde, gli Skyview Chalets regalano un’immersione totale nella natura, nei suoi colori e nel suo silenzio. Camera da letto, soggiorno, angolo tisane, frigo e macchina del caffè, bagno con doccia emozionale, trucioli di cirmolo dall’azione rilassante: ogni chalet è un’oasi di pace e relax, accompagnata nella versione Superior da una sauna a raggi infrarossi, mentre in quella Deluxe ci sono anche vasca idromassaggio Jacuzzi e terrazza panoramica sul lago. Il rifugio ideale per gli amanti della neve, dopo una giornata sugli sci o sulle ciaspole.

Le piste da sci vicine agli Skyview Chalets

A pochi passi parte la pista per lo sci di fondo collegandosi al Dolomiti Nordicsky che, con i suoi 1.300 km di percorsi, è il carosello più grande d’Europa; si può prendere la navetta alla volta delle 3 Cime Dolomiti e Plan de Corones oppure prenotare lo sci taxi verso Cortina e le sue piste. Ma prima, una carica di energia con la colazione con prodotti bio e regionali servita direttamente in Chalet.

Hebbo Wine & Deli, la novità golosa di Skyview Chalets

Anche il palato trova soddisfazione a Hebbo Wine & Deli, la novità del 2023 degli Skyview Chalets, vincitore della categoria "Newcomer of the Year" per la guida Falstaff dei ristoranti dell’Alto Adige/Südtirol 2024. Un ambiente country chic, caratterizzato da un lungo tavolo che può ospitare fino a 12 persone, una grande vetrata di 12 metri da cui ammirare lo splendido Lago di Dobbiaco e una stube in maiolica con camino aperto. Padroneggia una vetrina per i vini lunga 5 metri per una passerella di prestigiose e ricercate etichette in un luogo dove bontà e regionalità si mescolano: per una ricca colazione, brunch o una cena nel fine dining unico e raffinato, e degustazioni di vini. Hebbo Wine & Deli è anche shop con prodotti esclusivamente locali e regionali, creati in modo sostenibile.

Gli Skyview Chalet sono anche pet friendly: tre Chalet sono infatti riservati agli amici a quattro zampe, con tutti i comfort e servizi a loro dedicati.

Skyview Chalets - Toblacher See

Lago di Dobbiaco 3 - 39034, Dobbiaco (Bz)

Tel 0474 973138