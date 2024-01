Quando piccolo è bello: sei alberghi “mini size” in incantevoli paesaggi d'Italia

Sono dei veri e propri gioielli dell'accoglienza. Autentiche perle incastonate in paesaggi unici. Tesori in grado di arricchire di esperienze i soggiorni dei loro fortunati ospiti. Dall'Alto Adige all'Emilia, passando per l'Umbria, abbiamo selezionate sei strutture «mini size» in grado di garantire pricacy e tranquillità. Ricchi di charme, in luoghi incantevoli, per rilassarsi tra giardini e Spa di lusso con un comfort a cinque stelle. Scoprire la grande bellezza delle piccole cose, in un perfetto equilibrio fra gli elementi. Masi vista Dolomiti, relais in castelli e antiche dimore, wine resort fra i vigneti: il fil rouge che li lega è di avere poche camere perché hotel extrasmall. Dall’atmosfera intima, ambienti raccolti e ricchi di charme, che garantiscono privacy, relax e ospitalità raffinata. Sono unici i piccoli (grandi) hotel del nostro Paese per una vacanza o un week end all’insegna dell’esclusività.

Alberghi “mini size” - soggiorno romantico a Castel Maurn (Bz)

Fascino storico, uno scenario naturale meraviglioso e dettagli di lusso. Il passato si fonde con il presente a Castel Maurn, a Palù di San Lorenzo di Sebato (BZ).

Castel Maurn - esterno

Con sole 8 ApartSuite, Castel Maurn assicura privacy e total comfort: una sede nobiliare principesca, spazi interni con gli affreschi d’epoca a narrare la gloriosa storia della dimora, le calde pannellature in legno del Settecento, il tutto unito a una selezione di arredi di design contemporaneo. Dalla piscina in giardino si ammira la vista delle vette, la spa è ricavata dalle mura della fortezza e dotata di sauna finlandese, bagno turco, vasca a sfioro per immersione, area relax, attrezzature Life Fitness. La colazione viene servita nelle suites e uno chef è pronto a preparare una cena esclusiva nell’appartamento. Tutto intorno i sentieri e i percorsi del Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies e in inverno le piste innevate del Plan de Corones.

Castel Maurn - Exclusive Historic Suites Moos | 39, 39030 St. Lorenzen - Bolzano | Tel 0474 835311

Alberghi “mini size” - Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (Bz)

Immersi nel bosco e a pochi passi dal Lago di Dobbiaco (BZ), i dodici Skyview Chalets del Camping Toblacher See, sono glass cube panoramici vista cielo (e lago) avvolti dal bosco e dalle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Skyview Chalets - esterno

Le pareti e il soffitto sono di vetro per un soggiorno di pace e relax: addormentarsi guardando le stelle e svegliarsi ammirando le vette delle Dolomiti, comodamente coccolati da un letto king size super, insieme ad ogni tipo di comfort, a seconda della sistemazione scelta, dalla sauna privata a raggi infrarossi alla jacuzzi sul terrazzo panoramico. La colazione viene servita direttamente negli chalet, per poterla assaporare anche a letto mentre si scrutano dalle grandi vetrate i segreti della natura dell’Alto Adige.

Skyview Chalets | Toblacher See 3 - 39034 Dobbiaco (Bz) | Tel 0474 973138

Alberghi “mini size” - Romantik Hotel Turm (Bz)

Un’oasi wellness immersa nel verde fra legno, pietra, vetro, design, in uno scenario unico: è il Gatschhof luxury suites and Spa del Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ).

Romantik Hotel Turm - esterno

Un antico maso trasformato in un tempio per vacanze esclusive, quattro spaziose suite water front per un'ospitalità high-class dove ricercati dettagli, il comfort, charme fanno la differenza. La prima colazione viene servita in suite mentre la Spa con sauna e area relax permette di dedicarsi al benessere, mantenendo il contatto con la natura. Nella stessa struttura Gallaria: più di uno spazio espositivo, molto più di un ristorante gourmet, custodisce preziose espressioni artistiche e accompagna in un’audace esperienza, in cui 12 purosangue arabi sono ospitati in eleganti box e talvolta liberi di muoversi tra le opere.

Romantik Hotel Turm | Piazza della Chiesa 9 - 39050 Fié allo Sciliar (Bz) | Tel 0471725014

Alberghi “mini size” - Romantik Hotel Oberwirt (Bz)

Linee sobrie, pietra, legno, Merano a pochi passi, le vette all’orizzonte. Una pausa elegante, speciale e legata alla natura si vive alla Tenuta Eichenstein del Romantik Hotel Oberwirt di Marlengo (BZ), dove è stata ricavata, in uno Chalet ultramoderno, una sola suite di 200 metri quadrati, con vasca a vista, sauna a infrarossi e Infinity pool esterna.

Romantik Hotel Oberwirt - esterno

Immerso nei boschi e vigneti, lo chalet si trova a due passi dalla cantina, tempio di bottiglie pregiate, all’enoteca che rappresenta il fiore all’occhiello della Tenuta, e dalla sala degustazione. Un vero e proprio paradiso per gli amanti del relax (e del vino).

Romantik Hotel Oberwirt (Bz) | Vicolo San Felice 2 - 39020 Marlengo (Bz) | Tel 0473222020

Alberghi “mini size” - Relais Borgo Campello (Pg)

Un antico Borgo affacciato sulla magia delle colline umbre: un tuffo nel Medioevo, attraverso il passaggio di una porta del 1300. Il Relais Borgo Campello, negli spazi del castello e di un antico monastero nel borgo fortificato di Campello Alto (Pg) ha ricavato camere e appartamenti. Nel castello sono 7 (più tre appartamenti) le stanze esclusive custodite all’interno delle mura.

Relais Borgo Campello - esterno

Arredate con tocchi minimalisti coniugano il fascino di un mondo antico col comfort moderno, con una Private Spa che offre un percorso rigenerante per ritrovare il giusto equilibrio psico-fisico. Mentre il ristorante interno propone un viaggio sensoriale tra antichi sapori e ricette del territorio. E quando si esce dalle mura, la valle spoletina, le terrazze e i giardini regalano emozioni mentre i sentieri della Fascia Olivata che si snoda tra Assisi e Spoleto invitano a rilassanti passeggiate.

Relais Borgo Campello | Via Palazzetto 1 - 06042 Campello Alto (Pg) | Tel 3204549321

Alberghi “mini size” - Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (Pr)

L’attenzione per i dettagli, lo stile moderno che si sposa con gli arredi d’epoca e il magnifico soffitto a cassettoni del XVI secolo. Eleganti e con tutti i comfort sono le camere di charme (solo undici) della Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR), ricavate nel fortilizio trecentesco dei Marchesi Pallavicino, a pochi metri dalla golena del Po, riportato all’antico splendore dai fratelli Spigaroli (Massimo e Luciano) e oggi scrigno dedicato all'ospitalità. Una sosta qui è un invito alla tranquillità e al rispetto dei ritmi lenti della natura.

Antica Corte Pallavicina - esterno

La cucina è un matrimonio tra la tradizione contadina della Bassa Parmense e una ricerca gastronomica creativa, con prodotti a chilometro zero. I dintorni sono tutti da scoprire con il Po Forest, un magico percorso tra il Castello e il Grande Fiume, voluto dalla famiglia Spigaroli come un’estensione all’aperto del Museo del Culatello e del Masalén, allestito all’interno della corte e nelle cantine: in pochi minuti si arriva all’allevamento allo stato brado dei maiali neri, oppure ai tanti itinerari alla scoperta del bosco e della vegetazione di golena del Po.

Antica Corte Pallavicina | Strada Palazzo due Torri 3 - 43016 Polesine Parmense (Pr) | Tel. 0524936539