Che ne dici del Natale a Granada? Al Palacio Gran Vía tra design e tradizione

Una meta “diversa” per Natale? Che ne dici di Granada? Ai piedi della Sierra Nevada, tra i fiumi Darro e Genil, Granada è una delle città più interessanti dell'Andalusia orientale, dove la straordinaria eredità storica si affianca ai gioielli architettonici del Rinascimento e alle moderne abitazioni del XXI secolo.

Tutta la bellezza di Granada

Fontane, belvedere e le “cármenes”, le tipiche abitazioni circondate da giardini, contribuiscono a creare angoli indimenticabili al punto che Albaicín, uno dei quartieri più antichi di questa città, è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità insieme all'Alhambra e al Generalife.

Con oltre 3 milioni di visitatori all'anno, è una delle 10 città spagnole più visitate ed è stata un importante centro culturale per molti secoli, sia durante la dominazione musulmana che dopo la riconquista cristiana. Nel corso dell’anno numerose rassegne e festival di cinema, musica e teatro si affiancano a mostre permanenti e itineranti.

L'attrazione più popolare di Granada è l'Alhambra, Patrimonio dell’Umanità dell'Unesco dal 1984, un monumento senza tempo, capace, già al primo sguardo, di far rivivere un passato lontano, ricco di romanticismo e mistero. L’Alhambra di Granada è in assoluto il luogo di interesse più visitato dell’intera Spagna e richiede un'intera giornata durante il proprio soggiorno in Andalusia.

Dove dormire a Granada? Palacio Gran Vía

A Granada sorge il Palacio Gran Vía, a Royal Hideaway Hotel, il GL 5* recentemente ristrutturato sfruttando un imponente edificio sulla Gran Vía de Colón di fronte alla Cattedrale che, dal 1905, è una delle strutture più emblematiche della città, opera dell'architetto Juan Montserrat Vergés, simbolo del modernismo spagnolo. A seguito di un meticoloso progetto di ristrutturazione guidato dal famoso architetto Carlos Quintanilla, in cui sono stati conservati preziosi elementi architettonici come i soffitti a cassettoni, i pavimenti idraulici e persino le casseforti originali della banca, è nato questo elegante hotel con 38 camere e suites. Qui è anche possibile godersi la gastronomia locale e i panorami unici senza lasciare l'hotel grazie alla cucina aperta al pubblico e alla magnifica terrazza panoramica, con vista sui principali punti di interesse di Granada, dalla Cattedrale all'Albaicín fino all'Alhambra.

Palacio Gran Vía, al bar Miralba sui tetti di Granada

Su questo tetto si trova il bar Miralba, che offre un'atmosfera molto speciale per godersi questa esperienza con un ampio menu di bevande e cocktail classici, stagionali e mocktail. Miralba è il luogo ideale da cui godere uno dei momenti più speciali della giornata, il tramonto, osservando e apprezzando la bellezza degli edifici più emblematici della città andalusa.

