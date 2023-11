Pensate di essere ottimi sciatori? Accettate la sfida di Gustav Thöni

Pensate di essere degli ottimi sciatori? Che ne dite di mettervi alla prova con Gustav Thöni, la “Valanga Azzurra” nelle Alpi dell'Ortles? L'hotel Bella Vista, della famiglia Thöni riapre, infatti, dal 18 dicembre con un programma di avventure per gli amanti degli sport invernali, tra cui le iniziative “Sciare con Gustav Thöni” dal 13 al 20 gennaio, per discese indimenticabili a fianco del celebre campione di sci alpino.

Gustav Thöni

Sciare con Gustav Thöni tra le bellezze del Parco nazionale dello Stelvio

Incorniciata dalle maestose vette delle Alpi dell'Ortles, già ricoperte dalla prima neve, Trafoi è una destinazione incantevole per gli amanti degli sport invernali, nonché comodo punto di partenza per avventure nell'area naturalistica del Parco nazionale dello Stelvio. Da ben 5 generazioni, la famiglia Thöni accoglie grandi e piccini all'hotel Bella Vista, oasi di comfort e calorosa ospitalità altoatesina a 4 stelle. Tra le numerose attività per il divertimento di grandi e piccini, a gennaio 2024 torna “Sciare con Gustav Thöni”: 5 giornate sulle piste dell'area sciistica family-friendly di Trafoi tra discese libere, ciaspolate e l'emozionante gara finale con cerimonia di premiazione in hotel.

Hotel Bella Vista… e che vista!

Avvicinandosi al 46° tornante della strada del Passo dello Stelvio, agli occhi si svelano subito le origini del nome dell'hotel che fu fondato nel 1875 dal bisnonno di Gustav Thöni: da qui, infatti, la vista sulle vette più alte dell'Alto Adige, sulle quali troneggia il “re” Ortles con i suoi 3905 metri, è davvero scenografica.

Hotel Bella Vista, punto di partenza perfetto per sciare

La posizione dell'hotel Bella Vista è strategica non solo per il panorama fiabesco che la circonda, ma anche per la vicinanza agli impianti sciistici di Trafoi: proprio di fronte all'hotel, infatti, si trova la pista da sci per principianti, che fa parte dei complessivi 11 chilometri di piste dell'area sciistica di Trafoi, un paradiso a misura di famiglia che si sviluppa tra i 1500 e i 2400 metri di altitudine. Tra questi anche la pista da slittino di Trafoi e lo ski-kindergarten dedicato ai bambini e alle prime esperienze con la neve, dove la scuola sci locale organizza corsi a partire dai 4 anni di età.

Hotel Bella Vista in inverno è una magia bianca 1/8 Nuova sauna panoramica dell'Hotel Bella Vista 2/8 Tutto il bello dell'inverno all'Hotel Bella Vista 3/8 L'esterno della sauna panoramica dell'Hotel Bella Vista 4/8 Panorama dalla piscina dell'Hotel Bella Vista 5/8 Il ristorante panoramico dell'Hotel Balle Vista 6/8 Calda accoglienza all'Hotel Bella Vista 7/8 Una delle stanze dell'Hotel Bella Vista 8/8 Previous Next

A soli 15 minuti di auto si trova inoltre l'area sciistica di Solda, con 44 chilometri di tracciati con ogni livello di difficoltà, 7 chilometri di piste da fondo e ben 12 chilometri di sentieri escursionistici che si snodano tra boschi innevati e tipici rifugi alpini.

E se a sciare ti accompagna Gustav Thöni…

Le piste di Trafoi, sulle quali il campione mondiale della “Valanga Azzurra” imparò a sciare sin da piccolo, ospitano le attività della settimana “Sciare con Gustav Thöni” organizzata dall'hotel Bella Vista dal 13 al 20 gennaio 2024. Non solo uscite sugli sci con i consigli di un grande maestro, già allenatore di Alberto Tomba e della nazionale italiana di sci, ma anche ciaspolate per esplorare la natura incontaminata del Parco nazionale dello Stelvio e, con un po' di fortuna, osservare gli animali selvatici nel loro habitat naturale. A conclusione della settimana sulle piste, la gara finale tra tutti i partecipanti con un momento conviviale al Rifugio Forcola.

Al rientro in hotel, la cerimonia di premiazione dei vincitori, seguita dalla cena di gala nell'accogliente ristorante in stile alpino moderno con vista panoramica per un viaggio alla scoperta dei sapori del territorio restando comodamente seduti a tavola: a partire da ingredienti locali, stagionali e genuini, lo chef Andreas Wunderer gioca con aromi, consistenze e colori per reinterpretare le ricette altoatesine in chiave inedita. Non mancano i momenti di relax con le gettate di vapore nella nuova sauna panoramica o con il rilassante bagno nella piscina esterna riscaldata con una vista sulle Alpi che incanta in ogni stagione.

Non solo sci all'Hotel Bella Vista

Per staccare dai ritmi frenetici quotidiani e vivere la magia dell'inverno nelle Alpi, l'hotel Bella Vista è il luogo giusto dove unire l'avventura invernale al lusso e al relax nonché punta di diamante degli Stelvio Hotels, gruppo di 4 strutture alberghiere gestite dalla famiglia Thöni. Il progetto nasce per offrire alle famiglie che scelgono il Parco nazionale dello Stelvio come meta delle proprie vacanze, ben 3 formule diverse: la calorosa accoglienza di uno storico hotel di lusso a 4 stelle, l'atmosfera moderna e di design dell'Ortles B&B-Hotel e, infine, la comoda autonomia degli appartamenti dello Stelvio Residence a Trafoi e del Gustav Thöni Residence a Prato allo Stelvio.

Hotel Bella Vista - Stelvio Hotels

Trafoi 11 - 39029 Trafoi (Bz)