Due è meglio di uno: Almondo Trattoria in Gran Madre raddoppia a Torino

Almondo Trattoria in Gran Madre a Torino ha compiuto da poco un anno e ha aperto un secondo locale, Almondo Nuovo Trattoria in piazza Bodoni a due passi dal Conservatorio Giuseppe Verdi. Come il primo locale propone una cucina che è un viaggio per l'Italia con i piatti che cambiano durante le stagioni e che sono in grado di soddisfare chi ama il vegetale, chi predilige la carne oppure il pesce.

Il nuovo locale Almondo Nuovo Trattoria
La mise en place di Almondo Nuovo Trattoria
Particolare della sala di Almondo Nuovo Trattoria

Ad Almondo Nuovo Trattoria posto d'onore ai fritti

Sezione nuova del menu è quella dedicata ai fritti, grandi protagonisti della cucina goduriosa. Assolutamente irresistibile la cipolla e salvia in pastella (ealizzata con farina di polenta) e i bocconcini di filetto di baccalà infarinati. Tutti senza glutine perché Almondo Nuovo ha deciso di intraprendere un percorso di formazione con l'Associazione Italiana Celiachia (Aic) per permettere anche a un pubblico intollerante al glutine di poter essere accolto e poter mangiare tutto senza alcuna limitazione.

Com'è il menu di Almondo Nuovo Trattoria?

Tra gli antipasti la tigella con mortadella e cunza, la tipica focaccina modenese viene farcita con mortadella ed un battuto di lardo, rosmarino ed aglio. Tanti i primi piatti, tra cui gli insoliti gnocchetti patate e cozze, i secondi e i dolci.

Lumache di Cherasco con finocchietto e sugo di pomodoro
Fregola e arselle
Panzanella
Bucatini all'amatriciana
Fettine crude di vitello, formaggio Bra Duro, nocciole, sedano bianco
Orecchiette al grano arso con cime di rapa
Riso, patate e cozze
Arancina siciliana
Torta di mele

Coerente con il cibo anche la proposta dei vini che toccano gran parte delle regioni con i vigneti autoctoni più significativi. Almondo Nuovo è aperto tutti i giorni sia pranzo che a cena con la stessa carta. Dal lunedì al venerdì è prevista una formula pranzo con coperto e acqua inclusi.

E da Almondo Nuovo si cena fino a tardi

La sera da Almondo Nuovo è possibile cenare fino a tardi, la cucina chiude infatti alle 23, il venerdì e sabato alle 23.30. Il progetto architettonico è stato curato da Stefano Cerruti, architetto e designer di Quadrilatero srl, brand torinese di arredi di design. Con la stessa filosofia di cucina anche il primo locale, Almondo Trattoria, che prevede anche un menu degustazione regionale.

Almondo Nuovo

Via Giuseppe Mazzini 12A - 10123 Torino

Tel 011 9776825