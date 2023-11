Sciare in Valle Aurina: 86 km di piste per il divertimento di tutti

Pronti per lo sci? Il 2 dicembre parte anche la stagione invernale in Valle Aurina che apre i suoi impianti con oltre 86 km di piste per appassionati di sport invernali. La Valle Aurina, con i suoi 630 km di estensione, rappresenta la conca laterale più vasta dell’Alto Adige con panorami straordinari, cime che raggiungono e superano i 3mila metri d’altitudine con i suoi 4 comuni composti da Campo Tures, Valle Aurina, Selva dei Molini e Predoi. La Skiworld Ahrntal offre inoltre più di 86 km di piste e 21 moderni impianti di risalita distribuiti nei 4 comprensori di Klausberg, Speikboden, Rio Bianco e Riva di Tures, luoghi magici e paradiso per gli amanti della neve e non solo. Oltre agli sport invernali gli ospiti possono visitare le numerose malghe dove poter soggiornare, godere di una pausa gourmet e al contempo immergersi nell’atmosfera autentica di un territorio che sorprende sempre.

Al via lo sci in Valle Aurina. Foto: Manuel Kottersteger

Sciare (e non solo) in Valle Aurina

Le piste del comprensorio sono adatte a ogni tipologia di sciatore, offrendo un’esperienza su misura per ogni livello di abilità; oltre alle adrenaliniche discese sulla neve, l’area vacanze Valle Aurina offre opportunità per piacevoli passeggiate a piedi o con le tipiche ciaspole, che consentono di godere appieno delle bellezze del paesaggio invernale che solo un territorio autentico come questo può offrire.

La magia del Natale in Valle Aurina. Foto: KOTTERSTEGER

Valle Aurina, 4 aree sciistiche per un divertimento a ogni età

Come detto, sabato 2 dicembre parte la nuova stagione invernale nei 4 principali comprensori dell’area vacanze Valle Aurina, Speikboden, Klausberg, Riva di Tures e Rio Bianco. Speikboden è una rinomata località sciistica a Campo Tures incentrata sulla famiglia con ben 8 impianti di risalita capaci di trasportare più di 12 mila persone all’ora. I suoi 38 km di piste garantiscono molte possibilità di divertimento con differenti pendii e piste molto larghe per la gioia di tutti gli sciatori, principianti o esperti. Klausberg Skiarena offre a tutti gli amanti dello sci soluzioni dinamiche e moderne per una vacanza invernale da ricordare. La cabinovia K2 a 8 posti raggiunge rapidamente gli impianti a 2.500 metri di altitudine, con 33 km di piste contrassegnate dai colori blu, rosso e nero delineano il grado di esperienza dello sciatore. Per i piccoli ospiti e le famiglie, Klausberg offre un’ampia scelta di attrazioni ad hoc nonché una proposta gastronomica tradizionale ed esclusiva grazie alla presenza di numerose malghe. Completano l’offerta Riva di Tures e Rio Bianco ideali per chi vuole imparare a sciare per la prima volta e per famiglie che vogliono vivere un’avventura insieme. Inoltre, nel periodo prenatalizio negli impianti Skiworld Ahrntal si scia a metà prezzo con il buono skipass -50% partendo da 3 giorni e disponibile nelle strutture ricettive partecipanti.

Holzerböden, Valle Aurina. Foto: Alfred Stolzlechner

Cosa fare in inverno in Valle Aurina

Con 80 cime sopra i 3mila metri, 164 malghe e 850 km di sentieri, l’area vacanze Valle Aurina offre una vasta gamma di attività oltre lo sci: lo slittino è un’eccellente alternativa per chi cerca emozioni adrenaliniche, le ciaspolate sono un modo più slow per esplorare la bellezza del paesaggio invernale e le escursioni un’avventura tutta da inventare a contatto con una natura incontaminata. L’Avvento in Alto Adige è molto suggestivo e numerosi sono gli appuntamenti imperdibili proposti: dalla Foresta Incantata alle Cascate di Riva che si svolge tra le cascate ghiacciate ai piedi di Capo di Cristo a Tures che accoglie i visitatori con musica natalizia e il dolce fruscio dei rami di pino, la Festa dei Krampus in Valle Aurina l’8 dicembre, l’Avvento a Predoi con il sentiero illuminato fino alla chiesetta di Santo Spirito il 9 dicembre, il Queens of Goasleitn (gara di slalom femminile Coppa Europa) a Cadipietra il 15 e 16 dicembre e domenica 17 dicembre l’Avvento a San Giovanni con un piccolo mercatino di Natale, una mostra dei presepi, tanta musica e vin brulé per tutti.

La Valle Aurina ha tutti i numeri per assicurare una stagione invernale vincente, un territorio che si contraddistingue per la sua innegabile bellezza paesaggistica, l’alto livello di servizi offerti, una cordialità e un calore che conquista gli ospiti e una vocazione al turismo di qualità che si rinnova con passione anno dopo anno.