Un albergo, due ristoranti Michelin. Dove? All'Executive Spa Hotel di Fiorano

Un albergo, due ristoranti Michelin. Così si può riassumere la proposta dell'Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese. Con l'ingresso tra i locali menzionati dalla guida, l'Exé Restaurant è andato ad unirsi ad Alto, che già compariva nella Rossa, confermando il grande lavoro fatto dall'albergo tra Modena e Maranello sulla proposta gastronomica.

La vista dal rooftop dell‘Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (foto Fabrizio Cecconi)

Exé Restaurant entra nella Michelin: cosa si mangia?

Partiamo dall'ultimo entrato in Guida. Exé Restaurant è il regno dello chef Paolo Balboni, autore di piatti che rielaborano la tradizione emiliana e italiana esaltandone le caratteristiche con fantasia applicata a ingredienti di primissima scelta, l'utilizzo dei migliori fornitori a km 0 e uno scrupoloso rispetto delle materie prime. Pasta fresca tirata a mano, salumi di antiche razze fanno da cornice ad una selezione di piatti di pesce, rigorosamente pescato. Ricette da abbinare ad oltre 700 etichette della ricca cantina.

Paolo Balboni (foto Fabrizio Cicconi)
L'Exé Restaurant (foto Fabrizio Cicconi)
L'Exé Barbecue (foto Fabrizio Cicconi)

Recentissima novità l'angolo barbecue sul dehors panoramico: carni selezionate tra le migliori del territorio e del mondo, passando dal maiale nero dell'Appennino, al Wagyu Giapponese A5, ma anche pesce fresco e verdure di stagione. Composto da un Ofyr di design e due bistecchiere lineari in metallo alimentate a carbone, con sistema a doppia aspirazione, il barbecue rende possibile anche mangiare “a banco” come in uno Chef Table (per un massimo di 6 persone), scegliendo direttamente i tagli grazie alla cella di frollatura a vista, e farseli cuocere sul momento, con ricette originali studiate dallo chef Paolo Balboni che ha ideato la carta “Exè Barbecue”.

Sulla Michelin si legge: "Questo piacevole ristorante, elegante e in stile contemporaneo, situato al piano terra dell'Executive Spa Hotel, vanta ampie sale da pranzo e un ampio menù che offre una buona scelta di carne e pesce. Come ulteriore attrattiva, la carta dei vini presenta un'impressionante selezione di etichette, anche al bicchiere, mentre il talentuoso sommelier delizierà gli appassionati con la sua disponibilità ad aprire qualsiasi bottiglia della sua cantina".

Alto, il rooftop fine dining dell'Executive Spa Hotel

Alto, l'altra proposta dell'Executive Spa Hotel, che sorge nel rooftop dell'albergo, era, invece, segnalato nella Michelin già lo scorso anno e lo si trova anche nell'edizione 2024. Il progetto è affidato allo chef Mattia Trabetti, che porta avanti la sua filosofia di fine dining per una cucina all'avanguardia, attenta però al territorio. ALTO ristorante nasce da una visione dove creatività e costante ricerca sono gli ingredienti principali di questo percorso, dalla cucina al palato, portando i suoi menu al di fuori dei confini della tradizione emiliana. Stagionalità, sostenibilità e responsabilità sono i must.

ALTO a Fiorano Modenese (foto Fabrizio Cicconi)

Tre i percorsi del nuovo menu autunno attento ai sapori di stagione e all'innovazione, che si articolano fra le cinque e le otto portate: Atto vegetale con 5 portate vegetariane, per esplorare in lungo e in largo in cucina la stagione del foliage. Con Emilia, 5 portate, ci si addentra nei sapori del bosco tra selvaggina e prodotti autunnali, alla scoperta dell'Appennino emiliano e del km zero. Quindi arrivano le otto portate di A mente aperta con cui volare lontano e che riflette il percorso dello chef per raccontare il territorio attraverso le suggestioni e gli insegnamenti appresi in giro per il mondo. Ma c'è anche il menu à la carte, con la possibilità di selezionare le portate dai menu degustazione.

ARIA a Fiorano Modenese (foto Fabrizio Cicconi)

Sempre sul rooftop è possibile vivere anche l'esperienza di Aria Cocktail Bar. È un luogo in cui rilassarsi degustando i creativi drink, preparati dalle mani esperte del bartender Dario Allegretti. E partecipare ad esclusivi eventi enogastronomici. Come la proposta, fino a dicembre, ARIA x Omakase che nasce dall'incontro con il Seta Sushi Restaurant di Bologna, ristorante declinato al gusto della tradizione della cucina giapponese e alla passione per l'innovazione per un'esperienza “Omakase”, con piatti creati “live”. Lo chef Byron Verano tre giorni a settimana, il martedì, mercoledì e venerdì, per due conviviali ogni sera riservate a sei persone ciascuna (dalle 19,30 alle 21 e dalle 21 alle 22,30) lavora le migliori selezioni di pesci, crostacei e carni, mostrando le tecniche, preparazioni e composizioni di cucina giapponese. Con un menu dedicato a piatti, serviti direttamente al tavolo, tra variazioni e nuove declinazioni della tradizione.

Executive Spa Hotel

Circondariale S. Francesco 2 - 41042 Fiorano Modenese (Mo)

Tel 0536832010