[Guida Michelin Italia 2024]: ecco quali e dove sono i ristoranti stellati

Conferme, sorprese, colpi di scena e certezze: è questa la sintesi estrema della della presentazione della Guida Michelin 2024. Una presentazione che, di fatto, già entra nella storia: mai un ristorante era riuscito nell'exploit di passare da 0 a 3 stelle in un colpo solo. Il merito va a Norbert Niedekofler, che con il suo Atelier Moessmer aperto appena lo scorso luglio è stato in grado di ottenere i tre macarones della Rossa.

La lista completa dei ristoranti stellati per la Guida Michelin Italia 2024

All'evento di Brescia abbiamo dedicato un ampio approfondimento, così come abbiamo realizzato un focus sui giovani chef premiati ieri dalla Michelin. 11 dei 33 saliti sul palco sono under 35, in 4 hanno meno di 30 anni. A dimostrazione di come il futuro del fine dining italiano sia in buone mani. Tanti però sono gli spunti di discussione emersi dalla presentazione della Guida Michelin Italia 2024. Emerge, tra le altre cose, come la Lombardia si confermi la Regione più rappresentata a livello di stellati, ma impossibile non notare la vertiginosa crescita (in atto già da qualche anno in realtà) della Campania così come quella, un po' più recente, dell'Umbria.

Guida Michelin Italia 2024: la lista di tutti i ristoranti stellati in Italia

Di seguito, la lista completa dei 395 ristoranti stellati per la Guida Michelin 2024 (con l'aggiunta delle stelle verdi):