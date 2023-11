Cape of Senses, eccellenza anche a tavola con Al Tramonto e La Pergola

Cape of Senses è un hotel a cinque stelle che ha recentemente aperto i battenti a ad Albisano, sopra Torri del Benaco, in provincia di Verona. È un progetto della famiglia Margesin di Lana (BZ), già proprietaria dell'Alpiana Green Luxury di Foiana in Alto Adige. Da tempo cercava il luogo per creare una struttura particolare, differente dalle altre. Solo nel 2018 è riuscita a trovare il luogo ideale con un panorama mozzafiato sul lago di Garda. Così l'anno scorso sono iniziati i lavori di questa struttura, riservata esclusivamente a ospiti con un'età maggiore di 14 anni. All'interno della struttura si trovano due ristoranti: Al Tramonto e La Pergola, che non sono più soltanto riservati agli ospiti del Cape of Senses, ma anche alla clientela esterna all'hotel. Scopriamo, allora, la loro proposta.

Ristoranti con vista al Cape of Senses

Al Tramonto e La Pergola: in cucina c'è Francesco Pavan

Entrambi i ristoranti sono affidati alle giovani, ma sapienti mani di Francesco Pavan, trentenne, talento emergente dell'alta cucina italiana, che ha dimostrato di preferire uno stile pulito, leggero ma al tempo stesso deciso e con un gusto molto riconoscibile e circolare. «Al Tramonto e Alla Pergola - ha spiegato Pavan - offro la possibilità di assaporare l'immensa varietà di gusti, prodotti, abbinamenti e tradizioni regionali che la cucina e il territorio italiano offrono, declinandoli in diverse sfumature. Pongo al centro la tradizione, la stagionalità, l'autenticità dei sapori e degli ingredienti. Al tempo stesso cerco, con la mia brigata, di giocare sull'innovazione e la rivisitazione delle tradizioni stesse, per poter stupire ogni volta i nostri commensali».

Francesco Pavan

Pavan, nonostante la giovane età, ha già una significativa carriera alle spalle iniziata come pasticciere all'Antica Osteria Cera di Lughetto (Ve) e poi presso Il Ridotto, sempre a Venezia. Da quel momento tante impegnative sfide come quella accanto a Heinz Beck, alla Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri (Rm) e al Castello di Fighine (Si), e quella al ristorante dell'Armani Hotel di Milano. Poi ancora a Parma da Inkiostro, con Terry Giacomello, per una cucina avanguardista, sous chef al ristorante Oro del Belmond Hotel Cipriani all'isola della Giudecca (Ve) con Davide Bisetto, fino al Rosapetra Spa & Resort di Cortina (Bl). Ultima esperienza, in ordine cronologico, in Val d'Aosta, a capo del progetto culinario del rinnovato Crest Alpine Lodge & Spa di Champoluc.

La proposta dei ristoranti di Cape of Senses

Al ristorante Al Tramonto del Cape of Senses si respira un'atmosfera ricercata e raffinata e si gode di un servizio e uno stile di cucina incentrato sull'innovazione. Pur mantenendo la genuinità dell'ingrediente il focus principale è quello di offrire una cucina di alto livello in cui far “viaggiare” gli ospiti in un'esperienza unica, fatta di sapori nuovi e decisi, contrasti e abbinamenti eleganti, puntando sull'uso di prodotti meno conosciuti ma rivalutati, volti a meravigliare chi sceglie di sedere tra questi tavoli. All'osteria La Pergola si possono gustare piatti tipici regionali che rispettano la tradizione degli ingredienti e la storicità nazionale del piatto stesso. L'obiettivo dell'osteria è di valorizzare le peculiarità regionali, più o meno conosciute, e riscoprire gusti e sapori a volte dimenticati.

La sala del ristorante al Cape of Senses

«Abbiamo deciso di credere e investire sulla sostenibilità - ha aggiunto Pavan - nonostante questo concetto sia molto difficile nell'ambito della ristorazione. Tuttavia, il nostro obiettivo è di essere quanto più etici, rispettosi e sostenibili possibile: in poche parole, una cucina diretta e sincera». I produttori devono, quindi, osservare una certa filosofia di lavoro e questo si traduce nella scelta prevalentemente di allevamenti estensivi, a terra, senza ogm, con alimentazioni attente all'ambiente, coltivazioni principalmente biologiche e locali, preferenza di imballaggi in carta, riutilizzabili, riciclabili o riciclati e vuoti a rendere, rispetto a plastica e imballaggi a perdere.

Cape of Senses

Località le Sorte 37010 - Torri del Benaco (Vr)

Tel 0454301430