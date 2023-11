Framento, a Cagliari una pizza “diversa” tutta da scoprire

Per gli appassionati di pizza, a Cagliari un indirizzo da dover necessariamente testare. Si chiama Framento, è situato a due passi da piazza Yenne su corso Vittorio Emanuele II, il lungo vialone pedonale costellato dei localetti più disparati. Si va dalle ormai diffusissime pokè (c’è bisogno anche di loro, dopotutto), ai bar che propongono aperitivi con taglieri di salumi locali, passando per ristorantini e varie pizzerie.

Napoli: pomodoro, fior di latte, acciughe, capperi

Tra queste c’è, per l’appunto, Framento, locale che ruota attorno alla galassia di Pierluigi Fais, chef e imprenditore che oltre alla pizzeria in questione gestisce l’adiacente Etto, macelleria (di vendita e somministrazione) che tratta carni locali, e il poco lontano ristorante Josto, locale dalla cucina che spazia tra tipicità e personalismi. Ma torniamo a Framento, per l’appunto, pizzeria aperta nel 2015 capace in pochi anni non solo di “meritarsi” e avvalersi di uno spazio più grande (accogliente e piacevole alla vista) ma anche di far parlare (meritatamente) di sé.

La sala di Framento

Le guide più note la citano, questa pizzeria, e una visita per chi è a Cagliari anche solo di passaggio per pochi giorni la merita senza dubbio.

Framento, locale ben curato in un ambiente piacevolmente rustico

Partiamo dal locale. Come detto è situato in un lungo corso pedonale “mimetizzato” tra i tanti altri che costellano il vialone. Un lungo bancone accompagna il cliente dall’ingresso alla saletta principale, bancone dotato di sgabelli in cui potersi accomodare per un aperitivo light (buona la carta dei vini, birre alla spina e in bottiglia) prima di spostarsi al tavolo, ma dove all’occorrenza si può rimanere anche per mangiare.

Un particolare della sala

Colori chiari, tenui, alle mura. Arcate in mattoni a disegnare la volta solcata anche da travi in legno per un locale che sì dimostra piacevolmente curato nel suo essere volutamente rustico. Veniamo alle pizze.

Le pizze di Framento, la sarda è un'esplosione di gusto

Nessuna esageratamente (e in non pochi casi inutilmente) lunga lievitazione da Framento. 24 ore al massimo, panetti da 240 grammi circa, alta idratazione (almeno il 70%), lievito madre e un mix di farine selezionate a realizzare l’impasto. Una tipo 2, due di tipo zero, farina di farro a cui se ne aggiunge poi una quinta di semola sarda. Capace di conferire una piacevole texture ruvida al tatto e al palato un’accattivante croccantezza.

La pizza metà Napoli e metà Margherita 1/4 La Bianco Rosso e Verdone con rucola selvatica e burrata 2/4 La Sarda, con salsiccia, pecorino e olive 3/4 La Sarda 4/4 Previous Next

Le pizze assaporate: la classica margherita, la Napoli (base margherita con acciughe e capperi locali) per iniziare, proseguendo poi con due “special” come la Bianco Rosso e Verdone (sugo di pomodoro, rucola selvatica, stracciatella e vinaigrette di sapa) e la Sarda. Alla quale siamo arrivati fin troppo sazi per riuscire a godersela come avrebbe meritato. Una gran pizza, e non poteva essere altrimenti per quella che secondo i canoni di Framento, ingredienti alla mano, è la rappresentante della regione. Pomodoro, fior di latte, salsiccia sarda, pecorino sardo affumicato (il cui odore sprigionato sarebbe bastato) e oia pistada, una salsa ottenuta da olive locali pestate, più olive (vere olive, polpose e croccanti, non quelle scialbe ed eccessivamente salate che si trovano di solito) a guarnire il tutto.

I dolci di Framento, immancabile la seada

Crumble con caramello salato

Il percorso non poteva però finire senza un dolce. Prima arriva un crumble di farro con mousse di caramello al sale servito in un bicchierino. Piacevole e sfizioso, con una deliziosa quanto azzeccata nota sapida a “smorzare” una dolcezza del caramello altrimenti, inevitabilmente, forse troppo accentuata.

La seada

E non si poteva non chiudere senza il dolce tipico sardo, la seada. Un disco di farina di semola ripieno di formaggio fresco e condito con il miele. Game, set e match. Pieni e felici. Se passate da queste parti, una capatina da Framento è vivamente consigliata.

Framento

Corso Vittorio Emanuele II, 82 - 09123 Cagliari

Tel: 070 667 0370