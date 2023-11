Rossorubino a Torino, buon vino e buona cucina Piemontese

Rossorubino, l’enoteca dei fratelli Gazzera, nel cuore di San Salvario, uno dei riferimenti di Torino, festeggia il suo 20ª compleanno. Dal 2003 l’Enoteca è diventata un wine restaurant, dove il vino rimane al centro di tutto. In effetti sono stati la prima enoteca che proponeva una somministrazione articolata a pranzo e all’ora dell’aperitivo.

Rossorubino, Enoteca - Wine Restaurant a Torino 1/3 Da Rossorubino il vino sempre protagonista 2/3 I fratelli Gazzera 3/3 Previous Next

Da Rossorubino il menu ispirato al mercato

Un menu che si ispira alla cucina del mercato, con proposte gastronomiche prettamente piemontesi. che Rossorubino propone dal 2015 come conseguenza dell’attività principale che è l’enoteca, ossia la volontà di offrire una cucina dello stesso livello dei vini da loro proposti. Perché il loro obiettivo rimane fare cultura del vino mettendo a disposizione dei clienti la loro competenza e conoscenza del tessuto enoico nazionale e non solo.

Da Rossorubino la carta vini per i 20 anni di attività

In occasione del ventennale hanno redatto una carta dei vini contenente tutte le bottiglie che hanno affinato fino al 2012 negli infernot della loro cantina. Circa 1200 bottiglie per poco più di 500 referenze differenti in un tripudio di etichette da ogni dove, con un focus particolare legato ai vini piemontesi e borgognoni.

Rossorubino e i sapori del Monferrato

Dopo la pandemia anche un nuovo corso della cucina con la riscoperta di alcuni piatti tradizionali, identitari di un territorio e delle loro origini monferrine. Uno di questi piatti è la Schiciola, una ricetta antispreco, realizzata con le rimanenze della pasta all’uovo per la preparazione degli agnolotti. Una volta si friggeva nello strutto e veniva servita come gnocco fritto.

Il paninetto farcito con foie gras, battuta di fassona e uovo marinato 1/5 Fegato di coniglio, pan brioche, burro, rosmarino e nocciola 2/5 Risotto Castelmagno e fichi: nel nostro menu serale 3/5 Schiciòla ‘nduja, toma e cipolla rossa 4/5 Rolata di coniglio con friggitelli 5/5 Previous Next

Oggi per una cottura più leggera subisce un passaggio in forno e viene inserita nel menu in sei appetitose varianti: “Sardenaira”, come la tipica focaccia del ponente ligure con pomodoro, olive taggiasche, capperi, aglio e acciughe, con la “Robiola di Cocconato, pesca e salvia”, alla “Norma” o con “peperone, nocciola e salsiccia tipo Bra”, oppure fritta in accompagnamento agli affettati e “fritta con formaggi e salumi”. Ci sono poi la Merenda Vinoira (5 assaggi tra i tipici antipasti piemontesi da abbinare a vini o al Vermouth Spritz), o il Tutti x 1 (sul Social Table del soppalco la possibilità di ordinare un piatto che viene consumato da tutto il tavolo) e molte attività, ad esempio la Champagnata, o la Borgognata, entrambe con 15 vini in degustazione.

Rossorubino Enoteca - Wine Restaurant

Via Madama Cristina 21 - 10125 Torino

Tel 011 6502183 - 392 0873717