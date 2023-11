La Casa Iberica, i sapori e la tradizione della Spagna a Milano

Luce soffusa, sottofondo musicale a ritmo latino, mise en place informale e tratti autentici della Spagna in ogni angolo. “La Casa Iberica” accoglie così i suoi ospiti nel cuore di Brera, quartiere storico ed emblematico di Milano. Ma l'offerta non si ferma solamente al locale in via Mercato. Poiché sono ben quattro i ristoranti complessivi che dimorano nel capoluogo lombardo: oltre a quello citato, infatti, “La Casa Iberica” si trova anche in zona Risorgimento, alle Colonne di San Lorenzo (a due passi dalla Darsena) e nel quartiere Buonarroti (a pochi minuti da City Life). Ed è presente con proposte culinarie a dir poco uniche.

La Casa Iberica, il menu del ristorante spagnolo in Brera a Milano

«Tutti i nostri piatti sono pensati e creati per essere condivisi a tavola. Mettiamo tutto al centro del tavolo come il vero tapeo». È questa la frase che si legge sul menu che fa da motto per La Casa Iberica. Una carta che si caratterizza per le tradizionali tapas ("stuzzichini", in spagnolo): dal buonissimo pincho de huevo, un antipasto di uova e bacon che non lascia indifferenti con la sua esplosione di sapori in bocca, fino a quello con il tartufo, passando per le squisite crocchette in vari gusti (prosciutto iberico, baccalà o funghi). E poi la chistorra, un insaccato di origine basco-navarra e aragonese elaborato con carne macinata fresca di maiale. Ma il vero antipasto che si prende la copertina è il Polpo alla galiziana, condito con patate e paprica: un piatto che racchiude in sé la storia autentica della Spagna.

Non potevano, poi, mancare i salumi: in primis, il Jamón ibérico de Bellota, un prosciutto che si scioglie letteralmente in bocca e che viene tagliato a coltello sul bancone adiacente ai tavoli degli ospiti. E, assolutamente da provare, il Lomo ibérico de Bellota, dal sapore ricco di sfumature e ottenuto dalla carne di suini 100% iberici, nutriti con ghiande ed erbe selvatiche durante la montanera, il periodo dell'ingrasso dei suini, che vivono liberamente nei boschi. Disponibile anche un tandem di formaggi composto dal Queso de leche cruda (formaggio di pecora stagionato per 6 mesi seguendo metodi di produzione tradizionali) e dal Queso ahumado Ideazabal (sempre di pecora, di origine dei Paesi Baschi-Navarra, ma con più mesi di stagionatura).

E, ancora, la carne: con l'immancabile tartare (servita con lime e peperoni), la Pluma ibérica de Bellota (un pregiato taglio di maiale di pura razza spagnola ricavato tra il lombo e il collo), il Pata Negra Burger (con pan brioche) e il Costillar iberico de Pata Negra (succulente e delicatissime costine di maiale adornate con patate), probabilmente il piatto più emblematico della cucina de La Casa Iberica. A chiusura del menu, una ricca offerta di dolci tipici della Spagna: Torrijas (dessert a base di latte e pane reffermo e con la consistenza di un budino), Crema catalana, i Churros con cioccolata, il Tocinillo de Cielo (dolce elaborato a base di tuorlo d'uovo caramellato e zucchero, compatto e di colore giallo brillante, di origine andalusa) e la Tarta de queso casera (una torta di formaggio fatta in casa).

La Casa Iberica: i vini, le birre e un e-commerce per acquistare i prodotti della tradizione spagnola

Inoltre, La Casa Iberica, offre anche una selezione di alcuni vini spagnoli tra cui il Marques de Riscal Arienzo, il Pruno Crianza, il Martinez Lacuesta e il Tamaral Roble per la sezione dei rossi e il Marques de Riscal Perro Verde, uno dei bianchi più apprezzati nelle terre oltremare, e il Rueda Verdejo. Senza dimenticare le cervezas (birre): disponibili la San Miguel, la Alhambra Reserva, la Mahou e la Maestra Doppio Lúpulo.

Prodotti, come alcuni presenti nel menu, che si possono trovare sul sito web del ristorante a prezzi vantaggiosi. Provare per credere. Con la tradizione di uno dei paesi più storici ed amati al mondo che ora vi attende nel cuore di Milano.

La Casa Iberica

Via Mercato 3 - 20121 Milano

Tel 347 9740237