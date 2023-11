L'inverno a cinque stelle dell'Hotel Hermitage di Breuil-Cervinia

Tutto pronto per un magico inverno a Breuil-Cervinia (Ao). In un paesaggio totalmente innevato, l'Hotel Hermitage Relais & Châteaux di Breuil-Cervinia riaprire, infatti, dal 1° dicembre 2023 fino al 14 aprile 2024 per offrire ai suoi ospiti un soggiorno esclusivo a 5 stelle ai piedi del maestoso Cervino con offerte speciali settimanali, trattamenti spa tailor made e gustosi piatti tipici della tradizione valdostana.

Natale magico all'Hotel Hermitage

Hotel Hermitage, 30 anni nei Relais & Châteaux

Tra le novità di quest'anno un anniversario d'eccezione. L'Hotel Hermitage festeggia 30 anni di affiliazione con la prestigiosa associazione internazionale Relais & Châteaux che oggi conta 580 dimore e ristoranti unici nel mondo.

La hall dell'Hotel Hermitage

In questi anni, la famiglia Neyroz, proprietaria da oltre 50 anni dell'hotel, ha sposato la mission R&C lavorando con l'obiettivo di instaurare con gli ospiti un legame autentico e promuovere la cultura della cucina e dell'ospitalità locali, affinché possano continuare ad essere tramandate di generazione in generazione.

Hotel Hermitage, lusso e buona cucina in alta quota

La gastronomia raffinata e l'attenzione al cliente uniti al lusso e al comfort sono stati gli ingredienti che hanno permesso all'Hotel Hermitage di vincere due premi ai prestigiosi World Luxury Awards 2023 per le categorie “Luxury Mountain Hotel” e “Mountain Luxury Resort Spa”. Considerati come gli “Oscar” del mondo dei viaggi, da 17 anni premiano gli hotel, le spa e i ristoranti del lusso che offrono ai loro ospiti esperienze esclusive e un servizio eccezionale.

L'esterno dell'Hotel Hermitage

«Questo 2023 è un anno speciale per noi - commenta Corrado Neyroz, ceo e proprietario dell'Hotel Hermitage - Recentemente il nostro ristorante La Chandelle è stato confermato nella Guida Michelin 2024, abbiamo festeggiato 30 anni di eccellenza in Relais & Châteaux, vinto due premi ai “World Luxury Awards 2023” e qualche mese fa siamo entrati a far parte del network dell'hotellerie internazionale “Ecoluxury Retreats of the World”. Ogni giorno cerchiamo di offrire ai nostri ospiti non un semplice soggiorno ma un'esperienza nuova e unica del nostro hotel in un'autentica atmosfera famigliare dall'inconfondibile tradizione “Hermitage”. Non possiamo che essere orgogliosi della strada che abbiamo percorso e degli obiettivi raggiunti finora, in termini di ospitalità, offerta e sostenibilità».

All'Hotel Hermitage 28 camere e 11 suite

L'Hotel Hermitage Relais & Châteaux che dispone di 28 camere e 11 suite, è un grande chalet in continuo rinnovamento nella più autentica tradizione di montagna, con caldi interni in legno scuro e pietra che manifestano un trattamento attento e premuroso volto alla ricerca del benessere e creano un'atmosfera intima e familiare.

Al ristorante "La Chandelle" dell'Hotel Hermitage la tardzione valdosana

Pluripremiato dalla Guida Michelin il ristorante “La Chandelle”, fiore all'occhiello della struttura, guidato dallo chef Giovanni Porretto che propone piatti della tradizione valdostana e di diverse specialità regionali, rivisti in chiave moderna e realizzati utilizzando i migliori prodotti locali, di qualità e a km 0 provenienti dagli orti biologici curati dalla struttura.

Ad accompagnare i piatti d'eccezione più di mille etichette di vini da tutto il mondo, selezionate dal Sommelier e Restaurant Manager Simone Grange.

Relax di lusso nella spa dell'Hotel Hermitage

Grazie alla collaborazione con il brand svizzero Bellefontaine, l'hotel inoltre offre un ricco programma spa di trattamenti personalizzati e pensati per combattere lo stress e rilassare mente e corpo.

Completano l'offerta del centro benessere di 500 mq, una piscina interna riscaldata, con idromassaggio e giochi d'acqua, doccia emozionale, sauna, bagno turco, zona relax e area Fitness Technogym.

Gli appuntamenti da non perdere a Breuil-Cervinia

Tra gli appuntamenti della stagione, Breuil-Cervinia ospiterà per la sesta volta la Coppa del Mondo Snowboard Cross, in programma dal 15 al 17 dicembre, dove i migliori riders affronteranno paraboliche, salti, scalini e falsi piani sulla pista n.26 (zona Plan Maison) considerata dagli atleti e dai tecnici tra le più belle dell'intero arco alpino. Un appuntamento imperdibile e adrenalinico, che darà il via alle festività natalizie in una cornice naturale mozzafiato.

Le offerte dell'Hotel Hermitage Relais & Châteaux

Pacchetto 6+1=6. Per soggiorni settimanali, con data di arrivo fino al 12 dicembre e nei periodi dal 7 gennaio al 9 febbraio e dal 2 al 14 aprile: 7 notti alla tariffa di 6 (ultima notte gratuita) con trattamento di pernottamento e prima colazione oppure mezza pensione (prima colazione e cena).

Hotel Hermitage

Via Piolet 1 - 11021 Breuil-Cervinia (Ao)

Tel 0166 948998