“Da Maio Restaurant” a Roma: al via le cene a sei mani e sei portate

Con la serata speciale "Tartufo & Barolo" ha preso il via a Roma, al Ristorante&Rooftop Maio del Palazzo Rinascente di Via del Tritone, il primo appuntamento di "Six", una serie di eventi conviviali dedicati alla buona cucina della stagione autunno-inverno. Il concept, creato dagli chef insieme al general manager Claudio Tronci, prevede la degustazione di sei piatti preparati a sei mani dai tre chef del Gruppo Maio: Luca Seveso, executive chef, Andrea Biasia, head chef, ed Eugenio Moreni, executive chef del Maio Catering. È stato un percorso a tappe tra i prodotti di stagione, al profumo di tartufo, elaborati con ricette della più celebrata tradizione piemontese.

La vista da Maio Restaurant & Rooftop Roma

La ristorazione secondo la famiglia Maio

A questo primo evento inaugurale, Massimo Maio titolare dell’omonimo brand insieme al fratello Alessandro, ha dato il benvenuto agli ospiti guidandoli con il racconto alla scoperta delle radici piemontesi della famiglia Maio. Dallo storico albergo ristorante "La Bettola" del borgo di Carisio, tra le risaie vercellesi, ancora oggi gestita in proprio, i Maio hanno intrapreso un articolato viaggio imprenditoriale nel settore della ristorazione e del catering fino alla creazione dei due prestigiosi locali: il Maio Restaurant Milano, affacciato sulle guglie del Duomo e il più recente di Roma, con vista incomparabile sullo skyline della città.

Luca Seveso, Claudio Tronci,, Andrea Biasia ed Eugenio Moreni

Le sei ricette proposte hanno portato i commensali a conoscere la storia e le tradizioni in cucina della famiglia e nello stesso tempo la grandezza della gastronomia piemontese, abbinata ai vini della Cantina Damilano, una prestigiosa realtà di La Morra (Cn).

Ristorante&Rooftop Maio, il menu della serata Tartufo & Barolo

Questo il menu: Vitello tonnato, verdure in agrodolce e polvere di cappero (chef Moreni) abbinato allo Chardonnay GD 2020, Battuta di fassona piemontese, maionese di nocciole e crumble di porcini (chef Biasia), con Langhe Doc Nebbiolo Marghe 2021, Riso, midollo e zafferano (chef Seveso) con Barolo docg Lecinquevigne 2029. Immancabili i Ravioli del plin,con burro di cascina e ristretto di rosmarino (Moreni) e a seguire Guancia brasata, purè di patate di Colfiorito, salvia e tartufo bianco (chef Biasia) accompagnato dal Barolo Docg Cannubi 2019.

Risotto alla milanese 1/3 Risotto al plin 2/3 Battuta di fassona con tartufi 3/3 Previous Next

Conclusione dolce con "Il mio panettone", con zafferano, maron glacè e crema di torrone opera del resident chef Seveso, abbinato a Moscato Docg 2011.

I profumatissimi tartufi bianchi e neri sono stati forniti da Luigi Dattilo, titolare di Appennino Food Group e cercatore fin dall'infanzia, che ha incantato gli ospiti raccontando i segreti della ricerca del prezioso tubero con l'aiuto del cane. Gli eventi, con menu sempre nuovi, si ripeteranno con cadenza mensile al costo di 85 euro a persona.

Da Milano a Roma, il concept di Maio Restaurant

Il Maio Restaurant & Rooftop di Roma nasce lo scorso maggio, con un format gemello di quello milanese aperto nel 2007 che è la punta di diamante della Food Hall di Rinascente Milano Duomo. Nel tempo il brand si è ampliato con il Maio Bar & Bistro e con Be-Steak, sia in Rinascente Milano Duomo che a Milano Rho Fiera. Con Maio Catering, inoltre, la cultura dell’alta ristorazione è stata portata nell’organizzazione di servizi creati su misura, dove la qualità e l’esperienza ne garantiscono il successo.

Come è e come si mangia da Maio Restaurant & Rooftop

Con gli stessi criteri di eleganza e di funzionalità è stato creato il Maio Restaurant & Roof Top romano, con il design di Giorgia Longoni e marmo arabescato orobico, legno, ottone e vetro verde e, a dare il senso di intimità, sono gli spazi ben scanditi.

Il tramonto da Maio Restaurant & Rooftop Roma

Con formula all day long, è aperto dalle 10 del mattino, secondo l'orario dello store, per colazioni, brevi soste in relax, light lunch, pizze del brand Gino Sorbillo e molto altro. Per l'aperitivo o per gustare una coppa di Champagne si può salire alla Champagnerie e Oyster bar by Moët & Chandon, la “terrazza sopra la terrazza” del settimo piano. Vi si accede dalla scala di fronte al banco bar ed è davvero emozionante la vista del tramonto sui monumenti della città. L'offerta gastronomica è molto curata e dalla tradizione può sconfinare in piatti internazionali, con una competente carta dei vini.

Maio Restaurant & Rooftop Roma

Via del Tritone 61 - 00187 Roma

Tel 06 87916653