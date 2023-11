A Torino la “casa” degli Champagne e delle bollicine

Uno spazio speciale che sprizza eleganza situato in pieno centro di Torino in una delle vie storiche più conosciute, via Andrea Doria. Un locale serale dove è possibile degustare in un ambiente curato nei dettagli un aperitivo, una cena non troppo impegnativa o sostare per il dopo cena. È Grand Cru Atelier Champagne & Gourmet.

La sala de Grand Cru Atelier Champagne e Gourmet 1/4 Panoramica de Grand Cru Atelier Champagne e Gourmet 2/4 Particolare dei tavoli de Grand Cru Atelier Champagne e Gourmet 3/4 Bollicine protagoniste a Grand Cru Atelier Champagne e Gourmet 4/4 Previous Next

Grand Cru Atelier Champagne & Gourmet, casa per le bollicine francesi

Sicuramente un riferimento per lo Champagne, declinato in tutte le sue versioni dai piccoli vigneron, poco conosciuti dal grande pubblico, alle grandi cuvée de prestige delle maison per condividere l'esperienza di degustare una selezione in costante evoluzione e frutto della grande passione dei fondatori. Innumerevoli le bottiglie collezionate sulle scaffalature che ricoprono i muri del locale.

Grand Cru Atelier, anche spumanti italiani

Ma da Grand Cru non si trova solo Champagne, ma anche spumante metodo classico italiano (Alta Langa, Franciacorta, Trento Doc) oltre un'attenta selezione di vini bianchi e rossi, con un focus particolare su Italia e Francia. Interessanti le proposte dei vini in calice dalle bollicine a quelli da dessert. Se siete indecisi, lasciatevi guidare dallo staff, estremamente disponibile.

Cosa mangiare da Grand Cru Atelier Champagne & Gourmet

I calici di bollicine possono essere accompagnati da coquillage o crudo di pesce oppure semplicemente con le focacce gourmet, una selezione di salumi italiani e spagnoli, formaggi francesi oltre a raffinatezze come il caviale Oscietra e le alici del Cantabrico.

Focacce gourmet e bollicine 1/4 Focacce gourmet e bollicine: l'aperitivo da Grand Cru Atelier Champagne e Gourmet 2/4 Tartelletta di puro cacao con ricotta, fragole e basilico 3/4 Tartare 4/4 Previous Next

Vengono tra l'altro spesso organizzate degustazioni a tema in cui provare bottiglie molto rare di grandi maison francesi.

Grand Cru Atelier Champagne & Gourmet

Via Andrea Doria 12 - 10123 Torino

Tel 331 4694961