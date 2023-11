Sogni l’America ma non puoi partire? Al Rivington di Milano la cucina di New York

Sogni l’America, ma ora non puoi partire? Che ne dici di una cena a stelle strisce per consolarti? Rivington, il primo ristorante di ispirazione newyorkese a Milano, all’interno Hyatt Centric Milan Centrale, propone nuovi piatti della tradizione Usa reinterpretati dallo chef Guglielmo Giudice.

Al Rivington di Milano la cucina americana

Gli Spaghetti & Meatballs di Rivington Milano

Si parte con gli immancabili Spaghetti & Meatballs. Gli spaghetti con le polpette sono un piatto tipico della cucina americana. Trae origine dalla tradizione culinaria popolare italiana, soprattutto meridionale: il piatto, infatti, è stato importato negli Stati Uniti dagli immigrati italiani nei primi anni del 900 e, in particolare, a New York, dove è diventata una delle ricette più amate di sempre.

Spaghetti & Meatballs

Giudice rivisita il piatto con uno spaghettone di Gragnano con salsa al pomodoro fermentato. I pomodori vengono lasciati fermentare 5 giorni, cotti con una sfumata di vino bianco e con un leggero tocco di salsa di soia. Le meatballs sono create con carne di vitello e manzo, luganega e mortadella e successivamente mantecate con olio extra vergine di oliva e burro al lime.

Surf and Turf, l’antipasto americano di Rivington

Il nuovo antipasto di Rivington nasce dall’idea di portare un “Surf and Turf” anche come inizio pasto, rivisitato dallo chef in chiave più audace ma senza perdere il concept NYC. La ricetta prevede l’utilizzo della coppa di suino, cotta sottovuoto a 64° per 24 ore, con spezie e erbe aromatiche. Viene successivamente miscelata in proporzione con la polpa di granchio (1/3 di crab e 2/3 di pulled pork) e condita con un velo di demi-glace. Il piatto è ultimato con una spuma a sifone di champignon, una polvere di spugnole disidratate e una cialda croccante di riso venere, precedentemente cotto in una soluzione di acqua, birra e spezie.

Bottoni Ripieni di Rivington, piatto famosissimo in America

Piatto quasi sconosciuto in Italia ma tra i più diffusi negli Stati Uniti, le fettuccine Alfredo rappresentano un simbolo della cucina italiana oltreoceano: inventate dal ristoratore Alfredo Di Lelio nel 1908 a Roma, sono diventate famose in USA grazie agli attori del cinema muto Douglas Fairbanks e Mary Pickford, che le portarono direttamente a Hollywood. Lo chef Giudice reinterpreta la ricetta originale trasformando le fettuccine nel ripieno di un raviolo di pasta fresca, ottenuto facendo cuocere la pasta in acqua, burro, parmigiano, soia, panna e vino bianco ridotto. Completano il piatto beurre blanc, demi glace e salvia croccante.

Bottoni ripieni

Risotto secondo Rivington? Dalla zuppa Clam Chowder

Questo piatto nasce dalla Clam Chowder, la zuppa di vongole newyorkese, e dal desiderio di avere un risotto in carta, immancabile per noi italiani. Si parte con un Carnaroli, si porta a cottura con fondo vegetale, mantecato con un burro salato all’arancia. “on top” troviamo una crema di cozze alla marinara (in sostituzione alle vongole), crostini di pane che diventano una crema di pane e lievito madre, mazzancolla Blu in sashimi. A chiusura del piatto, semi di papavero tostati.

Chef Guglielmo Giudice

Il Banana split 2.0 e il Maritozzo di Rivington

Si tratta di un dessert iconico della tradizione americana fin dai primi del 900. È davvero una ricetta amatissima, tanto che a Wilmington, in Ohio, ogni anno si celebra il "Banana Split Festival", dove i partecipanti possono cimentarsi nella preparazione di una propria versione originale di questo dessert. Lo chef Giudice ha creato una bananita con pan di spagna al rhum, yuzu, cioccolato bianco, caramello e crema. Completano il piatto, terra di cacao amaro, spugna di cioccolato, banana caramellata allo zucchero di canna e gelato alla vaniglia.

Banana split 2.0

Il red Maritozzo ideato dallo chef nasce dalla volontà di unire due dolci tipici, Red Velvet e Maritozzo, uno made in Usa e l’altro made in Italy. Da Rivington, il maritozzo viene realizzato come da tradizione, ma di colore rosso come il Red Velvet, e farcito con una crema al lievito madre, caramello, frutti di bosco e l’immancabile panna montata.

Red Maritozzo

Rivington - Cucina New York

Via Giovanni Battista Pirelli 20 - 20124 Milano

Tel 345 557 2717