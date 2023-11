Dolzeto, la pasticceria che profuma di Veneto

Nel quartiere Isola di Milano soffia un vento che profuma di Veneto. Una brezza che sta animando le strade. Il tutto nasce dal dna di Sandra Tasca, nata a Marostica (Vi) e con nonna Veneziana, che a Milano sta aprendo in successione locali che parlano in dialetto: prima Tàscaro, classico bacaro, poi il panificio Ciopa e oggi Dolzeto, mosaico di frolle, sfoglie e lievitati. Un locale caldo ed essenziale, aperto dal martedì alla domenica dalle 7,00 alle 18,00.

L‘attraente bancone del Dolzeto

Dolzeto, Pandoro classico e farcito, anche in versione mini

«Tra le numerose specialità – spiega – produciamo tutto l’anno il Pandoro dal 750 grammi classico o al Select, l’ingrediente principe, miscelato al vino bianco, che crea lo Spritz originale. In alternativa i Pandoro da 50 grammi: lisci, con farcitura dolce o salati con spumone di Asiago, per esempio. E poi cornetti classici o integrali vegani farciti al momento, Veneziane alla crema, Buondì alla marmellata, Kranz, pane-burro-marmellata». Giusto per dare un’idea.

Giorgio Saccone e Sandra Tasca

Dolzeto, torte e dolci per ogni palato

Nella vetrina lungo il banco, torte da forno, a fetta o in monoporzione come quella di castagne (senza glutine), la classica crostata con la frutta o la marmellata, fino all’amor polenta; tra i biscotti invece i Meliga, i Pevarini e i Pan del Doge, insieme a qualche variante salata come i cracker semi misti e Asiago o le Quiche. Non mancano anche altri grandi classici della tradizione veneta, come le fritoe veneziane in occasione del Carnevale.

Dolzeto, in laboratorio l'esperienza di Giorgio Saccone

Il laboratorio a vista è nelle mani del 29enne d’esperienza Giorgio Saccone. Nasce cuoco e ha passato anni nelle cucine stellate, come quelle di Bartolini al Mudec e a L’Andana. «Per quanto riguarda l’arte bianca – ricorda – il mio maestro è stato Filippo Pasetto, alla pasticceria Dolce Fiemme di Cavalese, in Trentino». Ultimo incarico operativo al Park Hyatt di Milano, a capo della produzione dei lievitati. Fino a quando ha incrociato la strada di Sandra Tasca.

Dolzeto

via Francesco Arese 19 – 20159 Milano

Tel 0249441461