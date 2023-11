Stupire i bambini in vacanza al Familiamus, un family hotel a forma di ghiacciaio

Per quest'inverno cerchi un hotel per stupire tutta la famiglia con una vacanza magica? L'indirizzo giusto è Familiamus, il nuovo gioiello architettonico a 5 stelle in Alto Adige. Più precisamente un family hotel a forma di ghiacciaio sull'altopiano di Maranza dove innovazione e sostenibilità sono i punti cardine. Un progetto all'avanguardia, curato dall'architetto Ralf Dejaco, che si è ispirato alle montagne dell'Alto Adige, richiamate nella scelta di materiali come legno e pietra. Sull'altopiano di Maranza, a Rio Pusteria, Familiamus è un family hotel di lusso con spaziose e accoglienti camere familiari, aree dedicate a laboratori e giochi per bambini e ragazzi, nonché una vista mozzafiato dalla Familiamus spa e dalla terrazza panoramica. Entriamo a scoprirlo!

Familiamus, il family hotel 5 stelle a Rio di Pusteria

Adagiato sui soleggiati pendii dell'altopiano di Maranza, a 1450 metri di altitudine, Familiamus è un vero gioiello architettonico che combina l'eleganza moderna con il calore della tradizionale ospitalità altoatesina. In questo hotel di lusso dal design innovativo, la famiglia Nestl accoglie le famiglie con una gamma di servizi e attività capaci di entusiasmare ogni interesse e ogni età, in una struttura progettata appositamente per soddisfare le esigenze delle famiglie in viaggio.

Il Familiamus è il punto di partenza delle escursioni alla scoperta dell’altopiano e del comprensorio Gitschberg Jochtal

Familiamus, legno e pietra per un hotel in armonia con la natura

Sono legno e pietra a fare da protagonisti negli accoglienti ambienti di Familiamus, materiali che sanciscono un profondo e rispettoso legame con la natura e le montagne circostanti. Elementi che riecheggiano la tradizione alpina e al tempo stesso contribuiscono a una spinta innovativa, ad esempio con una facciata che percorre quasi l'intero perimetro della struttura, dominata da legno e vetro.

«Mi sono divertito a creare questa forma originale e armoniosa, traendo ispirazione dal paesaggio altoatesino con le sue montagne, i ghiacciai, le slavine - commenta l'architetto Ralf Dejaco - Una forma che, oltre a essere piacevole alla vista e ad integrarsi con il paesaggio circostante, è anche funzionale perché garantisce un'ottima esposizione solare alle 70 ampie camere familiari, che con questa soluzione hanno tutte un balcone esterno e una vista panoramica sulla Valle Isarco, il Sass de Putia e la Val Pusteria».

Come sono le camere del Familiamus?

Familiamus incanta i suoi ospiti con spazi accoglienti e dal design sofisticato, dove la contemporaneità si fonde al fascino dello stile alpino, grazie ai colori caldi del legno e ai moderni elementi d'arredo che contribuiscono a creare un'atmosfera avvolgente in cui la natura è protagonista anche all'interno. Nelle spaziose ed eleganti camere familiari, ogni dettaglio è stato progettato per offrire il massimo comfort e garantire la sicurezza di bambini e genitori: un lettone extra-large, una capiente cabina armadio e un ampio bagno con maxi-lavabo, vasca da bagno, doccia e fasciatoio, con spazi separati per i bambini che hanno una loro cameretta interna con comodi letti singoli. Infine, doppia TV satellitare e doppio accesso al balcone esterno. Le ampie finestre panoramiche, che si ritrovano anche nell'area wellness e nella sala ristorante, offrono una vista mozzafiato che spazia dal massiccio dello Sciliar fino alla Rocca dei Baranci, invitando gli ospiti a immergersi nella magnificenza dei paesaggi naturali dell'Alto Adige in ogni stagione.

Familiamus, tra spazi per adulti e zone benessere anche per bambini

Al piano più alto dell'hotel una grande terrazza panoramica ospita l'infinity pool e la vasca idromassaggio adults-only, ma è anche punto di partenza delle escursioni alla scoperta dell'altopiano e del comprensorio Gitschberg Jochtal. All'interno, l'area benessere Family Wellness con molteplici piscine e divertenti scivoli, family sauna e area relax con snack bar.

Familiamus, lo spazio dedicato ai bambini

Il divertimento prosegue negli oltre 1000 metri quadri di Magolix Club, un'area riservata ai bambini e ai ragazzi con laboratori del legno e di pittura, sale dedicate al gioco, palestra interna, percorso atletico Ninja-Starrior e parete di arrampicata per le attività sportive. Per spostarsi da un piano all'altro dell'hotel, c'è un'alternativa più divertente delle convenzionali scale e ascensori: ogni piano dell'hotel è collegato al piano terra con degli scivoli tubolari che si snodano nel cortile interno.

Familiamus, dove la sostenibilità è di casa

Infine, l'hotel è stato progettato senza dimenticare il tema della sostenibilità ambientale: Familiamus, infatti, è certificato CasaClima in classe A per il suo basso consumo energetico per metro quadro e ha adottato metodi sostenibili per il riscaldamento con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Familiamus

Vicolo Kössler 5 - 39037 Rio di Pusteria (Bz)

Tel 0472065000