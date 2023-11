[[La Grotta dei Raselli]], accoglienza ai piedi della Maiella

Siamo a Guardiagrele (Ch), uno dei Borghi più belli d’Italia. Guardiagrele è la porta della Maiella ed è qui che ha sede il Parco Nazionale della Maiella. Il centro storico è tutto da visitare, senza fretta alcuna. La sistemazione, in località Comino, è al D&B La Grotta dei Raselli, alla conduzione del quale sono lo chef Franco Spadaccini e sua moglie Anna Maria.

La Grotta dei Raselli

Non nello stesso plesso, ma distanti proprio due passi l’una dall’altra la componente Bed e la componente Dinner. La componente Bed è dotata di parcheggio privato interno. Bella l’area relax con zona idromassaggio ai sali terapeutici. Le tre camere, Gina, Caterina e Mariadò, portano il nome delle tre sorelle che vi abitavano un tempo. Ognuna ha un ingresso indipendente. La camera che ci è stata assegnata è Caterina.

La Grotta dei Raselli, la guest house

Ci si prepara per la cena. Sale dalle mura in pietra, il camino, toni rustici: tutto molto bello. Il nostro tavolo è in una sala ricavata in una grotta naturale: atmosfera suggestiva. Dopo attenta lettura del menu decidiamo di saltare l'antipasto. Sveleremo successivamente il perché di questo inusuale salto. Eccoci, pertanto, all’ottimo primo: La laganella guardiese Senatore Cappelli con ragù di faraona e zafferano. Tutte le paste fresche sono fatte in casa, con le farine di loro produzione da grano Solina e Senatore Cappelli provenienti da terreni situati in località Bocca di Valle a circa 650 metri di altitudine. Ed eccoci al motivo del salto dell’antipasto. Tra il primo appena degustato e il secondo che abbiamo già individuato, ci concediamo un ghiotto netting di palato reso possibile, appunto, dalla presenza tra gli antipasti di quanto adesso vorremo giungesse a tavola: Trota del Tirino, marinata e affumicata con le nostre erbe aromatiche. Il Tirino è un fiume dell’Abruzzo che si distingue per la pulizia e la limpidezza delle sue acque. Sapori decisi e correttamente non resi ruffiani nel sontuoso secondo: Agnello del Parco della Maiella alla griglia. Pietanza lodevole per bontà della carne e per maestria di esecuzione.

La Grotta dei Raselli, una delle camere

Quale vino nei calici? Immersi come siamo nella cucina abruzzese, ci concediamo un salto addirittura intercontinentale e approfittando della gagliarda carta dei vini sorseggiamo voluttuosamente il Carménére Riserva ‘17 fatto dalla cantina cilena Casillero del Diablo. Lo chef Franco fa anche ottimi dolci. La nostra scelta cade sul Tortino al cioccolato con cuore fondente di Jannamaro. Jannamaro è un tipico liquore abruzzese fatto secondo un’antica ricetta che miscela sapientemente agrumi ed erbe selezionate. Il suo sapore è piacevole, tra l’amaro e il dolce. La squisita pralineria insieme a un bicchierino di Jannamaro chiudono in dolcezza la memorabile esperienza vissuta a cena. Due passi e si arriva in camera.

Si dorme nella tranquillità del borgo silente. La colazione avviene nell’ampia camera: tripudio di caffè, the e tisane. Confetture e miele locale. Piccola pasticceria e panini. Passeggiata nel centro storico, escursioni sulla Maiella.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Vuoi ordinare il libro Italian D&B? È in vendita a 22€ in libreria o su Amazon, ma con Cinquesensi editore Italia a Tavola ha concordato uno sconto del 10% che permette di ricevere direttamente a casa (con raccomandata postale inclusa) il libro cliccando qui ed inserendo questo codice sconto italiaatavola (copia e incolla il testo evidenziato in giallo) nell'apposita finestra.

La Grotta dei Raselli

via Raselli, località Comino - Guardiagrele (Ch)

Tel 347 8694693