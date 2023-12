Ecco com'è il menu invernale del ristorante stellato “Krone” a St. Moritz

Krone, il ristorante con una stella Michelin a St. Moritz, riapre le porte per una stagione nuova di zecca dopo la pausa estiva. Unendo sapientemente la ricchezza della cultura gastronomica italiana con i gusti distintivi della cucina nordica e il savoir-faire della tradizione culinaria francese, Krone si propone di diventare un ancor più autorevole punto di riferimento nella scena culinaria dell'esclusiva località invernale svizzera. Autenticità e passione sono gli ingredienti principali di questa nuova avventura culinaria.

Samuel Carugati, chef del ristorante stellato “Krone” a St. Moritz

Il nuove menu invernale del Krone a St. Moritz

Il nuovo menu del Krone comprende una selezione di piatti pensata per accontentare ogni palato e soddisfare le diverse esigenze del pubblico. L'opzione à la carte propone infatti per ogni portata - antipasto, primo e secondo - tre alternative con base diversa: di carne, di pesce o vegetariana. A dare il benvenuto agli ospiti, gli amuse-bouche realizzati con opzioni senza glutine e lattosio. Tra le novità da ordinare alla carta spiccano il Carciofo alla brace con pecorino e cardo gobbo, lo Spaghettone Monograno Felicetti con scampi e aglio nero e il Cervo in due cotture, con contorno di broccolo, mirtillo e maggiorana. A chiudere le portate, tre alternative di dessert: “Il ricordo”, una rivisitazione della torta di pane con cioccolato, uvetta e salsa di pane; “Un tuffo in costiera”, a base di mandorle, limone e mandarino; e “Una mattina”, composto da liquirizia, pino cembro e fieno.

Krone - Un tuffo in costiera_ mandorle, limone e mandarino 1/4 Krone - Spaghettone Monograno Felicetti con scampi e aglio nero 2/4 Krone - Amuse-bouche 3/4 Krone - Cervo in due cotture, con contorno di broccolo, mirtillo e maggiorana 4/4 Previous Next

«A pochi mesi dall'inaugurazione del nostro nuovo tapas, wine e cocktail bar Piazzetta di Cernobbio, sul Lago di Como, siamo felici di tornare a St. Moritz per proporre nuovi piatti in grado di creare esperienze gastronomiche sincere e genuine, curate da un giovane team composto interamente da professionisti under 35» affermano i founder Fabio Rovisi, Carolina Moro e Samuel Carugati. «Il Krone vuole essere un luogo confortevole dove poter trovare una proposta gastronomica ricercata e, al tempo stesso, essenziale ed elegante».

Krone, non solo alla carta: ecco le alternative con i menu degustazione

Tre le alternative anche per i menu degustazione. Per chi desidera scoprire i signature dish dello chef Samuel Carugati l'opzione “classica” propone una selezione delle ricette più apprezzate del Krone. Chi preferisce invece farsi sorprendere dal talento dei ragazzi di cucina può scegliere la proposta “esperienziale”, che vede la brigata esprimere liberamente il proprio estro creativo. Disponibile infine l'alternativa "vegetariana", in grado di sorprendere i palati con piatti realizzati esclusivamente con basi vegetali.

Insieme a Celeste Bistrot, sempre in Engadina, e a Piazzetta, il Tapas Bar “all'italiana” di Cernobbio, Krone è parte di Cookerz, il progetto imprenditoriale guidato dai due co-founder Fabio Rovisi e Carolina Moro e dall'Executive Chef Samuel Carugati. I tre imprenditori portano all'interno delle diverse realtà ristorative la loro filosofia di cucina, fondata su tre pilastri fondamentali: la sostenibilità come tutela del benessere delle persone e del territorio, la ricerca della qualità - dall'attenta selezione delle materie prime al servizio in sala curato e informale - e l'intensità dell'esperienza gustativa.

Krone

Via Tinus 9 - 7500 St. Moritz (Svizzera)

Tel +41 818333434