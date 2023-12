Città presepi: ecco i 7 borghi più belli di Natale

L'Italia è ricca di borghi dove poter ammirare suggestivi presepi viventi

L'Italia è la terra dei cento campanili con le sue uniche tradizioni, culturali e spirituali. Eventi che nell'arco dell'anno sfociano in vere e proprie esperienze multisensoriali, in grado di toccare l'animo, ma anche di saziare i palati più fini e di fare un vero e proprio pieno di cultura. Scopriamo quindi sette località sparse lungo lo Stivale per trovare il Natale più autentico, proposte dal portale turistico Fuoriporta.

Il Presepe vivente di Pietraia (Cortona) - Arezzo

Il borgo di Cortona illuminato con le luminarie natalizie

Pietraia (Ar) 25 e 26 dicembre e 1-6-7 gennaio

Dall’accampamento della Legione Romana al grande Mercato al Lebbrosario. A quello coperto con spezie, tessuti e frutta, e poi la capanna del Narghilè. Emozione, storia, umanità, Natale, pochi ingredienti, ma quelli giusti per rendere il presepe, che torna a rivivere a Pietraia, un momento indimenticabile. Cinque date il 25 e 26 dicembre e l' 1-6 e 7 gennaio.

Si rinnova la magia della Rievocazione Religiosa più sentita del grazioso borgo toscano, frazione della bella Cortona, che parrebbe, lo scrisse Virgilio, abbia dato i natali a Dardano, figlio di Giove (per un’altra tradizione figlio di Atlante) e di Elettra, che fu poi fondatore di Troia. Dice il proverbio, seguendo la leggenda: “Cortona, mamma di Troia e nonna di Roma”.

Il Presepe vivente di Monterchi - Arezzo

Presepe Vivente - Monterchi (foto sito Fupriporta)

Monterchi (Ar) 26 e 30 dicembre e 1-6-7 gennaio

Chi forgia, chi tesse, chi impasta il pane, chi il formaggio. Sono cinquantasette le scene di un percorso lungo circa un chilometro che a le Ville di Monterchi, nella bella zona aretina, vi coinvolgeranno nel Presepe Vivente Fuoriporta, più entusiasmante di tutta la Toscana. Un intero borgo che lavora tutto l'anno per un allestimento monumentale che diventa spettacolo il 26 e 30 dicembre e l'1, 6 e 7 gennaio.

La Rappresentazione Sacra va in scena al tramonto, quando le luci del borgo sono spente e il percorso s'illumina soltanto di fiaccole, fuochi e torce.

Il presepe vivente di Piobbico - Pesaro Urbino

Il Presepe vivente di Piobbico - Natività (foto sito Fuoriporta)

Piobbico (PU) – 5 gennaio

Piobbico è un delizioso gioiello delle Alte Marche. Case in pietra, stradine lastricate, il rinascimentale Castello Brancaleoni. Le sue chiese, la medievale dedicata a San Pietro, quella più Barocca a Santo Stefano, e non solo. Pubblico è il territorio Fuoriporta dove il Natale non finisce mai. È qui che il 5 gennaio, all'imbrunire, prende vita il Presepe Vivente più bello di tutte le Marche. Non solo della provincia di Pesaro Urbino, ma di ben tutte le Marche! Un presepe vivente che ha una storia, davvero molto lunga. È dal 1990 che qui va in scena la Sacra Rievocazione della Natività. Dopo tutti questi anni non può che essere: indimenticabile! Dalle scene di vita romana all’antica scuola, dal campo dei soldati romani alla natività tutto sarà allestito in modo autentico e ricercato.

La Fabbrica degli Elfi di Roseto Valfortore - Foggia

La Fabbrica degli Elfi di Roseto Valfortore - figuranti (foto sito Fuoriporta)

Il paese degli scalpellini è Fabbrica degli Elfi a Natale - dal 2 dicembre al 20 gennaio.

Un intero paese trasformato in un villaggio al servizio degli elfi dove l’aria di Natale si respira non appena si entra nella piccola comunità dei Monti Dauni. Siamo a Roseto Valfortore, dove per oltre un mese e mezzo, prende vita la "Fabbrica" più bella che possa mai esistere, quella degli Elfi! Qui grandi e piccini dal 2 dicembre al 20 gennaio si immergeranno nell'atmosfera più calda e coinvolgente di tutto l'anno, quella del Natale.

Il Presepe vivente di Vejano - Viterbo

Presepe vivente di Vejano - figuranti (foto sito Fuoriporta)

Vejano (VT): 26 dicembre, 1 e 6 gennaio.

È Natale in Tuscia. È Natale a Vejano. È qui che il 26 dicembre, i 1 gennaio e il 6 gennaio torna presepe vivente. Sono ventun anni che si realizza. Anno dopo anno. La prima volta fu nel 2001 furono i bimbi vejanesi a realizzarlo. Talmente bello e tanto sentito, che a seguire lo misero in piedi i più grandi del paese viterbese.

Ben 350 figuranti saranno presenti lungo le vie del piccolo borgo della Tuscia, ma tutti, proprio tutti, i 2000 abitanti sono coinvolti nell’organizzare il Presepe Vivente di Vejano che umiltà a parte, è il più bello della Tuscia.

Val di Rabbi, la Valle dei Presepi - Trentino

La Val Di Rabbi a Natale diventa la Valle dei Presepi (foto Mauro Mariotti foto dal sito Fuoriporta)

Val di Rabbi (Trentino Alto Adige): A Natale diventa la Valle dei Presepi dall'8 dicembre al 7 gennaio.

Piccoli masi illuminati, frazioni addobbate a festa e presepi realizzati a mano all’esterno delle case, nei vouti o nelle cort della Val di Rabbi, ll profumo del Vin Brulè, il suono della fisarmonica...Eccovi la Valle dei Presepi! Dall’08 dicembre al 07 gennaio la Val di Rabbi si trasforma e riempiendosi di magia, diventa La Valle dei Presepi: un percorso lungo tutta la Valle, che vi porterà alla scoperta dei presepi realizzati a mano e delle piccole frazioni della Valle con scorci suggestivi e panorami mozzafiato.

Gli Opifici del Gusto di Subiaco - Roma

Il pittoresco borgo di Subiaco illuminato

Subiaco (RM) - dall'8 dicembre al 6 gennaio.

Le storiche cantine dei bisnonni, tornano a vivere, tra le memorie, quel profumo di ricordi che ci riscalda il cuore. Quale momento migliore dell'anno per raggiungere Subiaco, se non quello del Natale è partecipare dall'8 dicembre al 6 gennaio agli Opifici del Gusto. Sarà un Natale Fuoriporta indimenticabile nell'alta Valle dell'Aniene, qui a Subiaco.