Natale al freddo o al caldo? A ciascuno la sua destinazione

Natale è il momento del riposo, della famiglia e degli affetti. Natale, però, è anche il momento del viaggio. In tanti durante le festività natalizie fanno le valige e scelgono di lasciarsi alle spalle la routine per partire alla scoperta del mondo. Questo nutrito gruppo di viaggiatori si divide, solitamente, in due grandi gruppi, diametralmente opposti. Da una parte c'è chi ama così tanto il clima natalizio che vuole immergersi completamente nell'inverno e sceglie, quindi, destinazioni fredde. Dall'altra parte della barricata c'è, invece, chi vuole inseguire l'estate e punta a mete esotiche e calde. Due lati della stessa medaglia. Così noi di Italia a Tavola abbiamo pensato ad otto destinazioni, quattro a testa, per non scontentare nessuno. Scopriamole insieme.

Natale al caldo o al freddo in città: Dubai e New York

Dubai è diventata ormai una meta per ogni stagione. Una destinazione in grado di soddisfare le esigenze di ogni genere di viaggiatore. La magica atmosfera delle feste trova la sua massima espressione proprio nella città emiratina, che se da un lato si allontana dal tradizionale clima invernale, dall’altro riserva delle grandi sorprese per i viaggiatori che non vogliono venir meno ad attrazioni ed esperienze pronte a strizzare l’occhio al periodo più bello dell’anno.

Dubai

Dai tradizionali eventi natalizi, alle cene di gala uniche, passando per un ricco programma di appuntamenti e spettacoli pirotecnici per salutare l’anno nuovo, Dubai si conferma la destinazione perfetta per celebrare le feste sotto il sole a poche ore di viaggio dall’Italia. Un esempio? Il Global Village, attrazione perfetta per le famiglie che riunisce ambienti di diversi luoghi del mondo e che per l’occasione ospita la pista di pattinaggio Snowfest, perfetta per sfidarsi con i pattini ai piedi come nelle migliori tradizioni del Nord Europa.

Sull'altro lato della medaglia, destinazione perfetta per chi ama il freddo, c'è una meta intramontabile: New York. La Grande Mela, infatti, incarna a pieno lo spirito natalizio. Durante le festività si illumina a festa e sono tantissimi i quartieri della città in cui si può respirare un clima unico. C'è, per esempio, Dyker Heights.

New York

Si tratta di una meta che, negli anni, è diventata un vero e proprio simbolo del Natale. Merito dei residenti, che addobbano le loro abitazioni con le decorazioni più disparate. C'è chi punta all'eleganza e chi, invece, all'esagerazione, in una vera e propria sfida nata negli anni '80 e cresciuta nel tempo. Un'altra tradizione imperdibile è quella del pattinaggio sul ghiaccio. La città si riempie di piste. La più iconica? Il Wollman Rink, che apre ogni inverno nell'angolo sud-est di Central Park.

Natale al caldo o al freddo al mare: Messico e Tromso

Chi anche a Natale vuole andare al mare è obbligato a viaggiare molto se parte dall'Italia. Una meta ideale, in questo senso, è senza dubbio il Messico. Dicembre, infatti, è uno dei momenti migliori per visitare il Paese del Centro America. Le temperature si aggirano intorno ai 30° e a vostra disposizione ci saranno spiagge magnifiche e un mare cristallino. Una base utile per un assaggio del Messico può essere Cancùn.

Cancùn

Si trova nella parte orientale della regione del Quintana Roo ed è suddivisa in due zone: la Zona Hotelera, nella penisola lunga 7 km dove ci sono tutti i grandi alberghi, le spiagge e i locali notturni, e la Ciudad Cancun, parte storica della città, nell’entroterra, molto meno turistica e benestante. Oltre alla tradizionale offerta balnerare, dalla città partono giornalmente moltissime escursioni alla scoperta della storia e delle tradizioni di questa parte del Messico.

Per chi cerca il freddo e un'esperienza di mare insolita, la destinazione migliore è senza dubbio Tromso. Siamo in Norvegia, a quattrocento chilometri dal Circolo Polare Artico. La città, non a caso, viene soprannominata "La Porta dell'Artico" e nei mesi invernali sa essere magica. Certo, dovrete fare i conti con un buio quasi perenne (a dicembre le ore di luce sono ridottissime), ma proprio qui si nasconde la magia. Tromso, infatti, nel periodo di Natale si illumina di bancarelle e mercatini.

Tromso

Anche gli interni delle case, che si intravedono della finestre, concorrono a creare il clima perfetto, fatto di luci e di un calore inaspettato, che proietta il viaggiatore in una favola di Natale. Tromso ha poi un'interessante offerta gastronomica e, tra novembre e febbraio, in questa zona si radunano orche e balene, uno spettacolo della natura. Ultima, ma non per importanza, la possibilità di ammirare l'aurora boreale.

Natale al caldo o al freddo in montagna: il Teide e St. Moritz

Forse vi risulterà difficile associare l'inverno e la montagna al caldo, ma esiste un luogo dove tutto questo è possibile. Stiamo parlando del Teide, il vulcano che sorge sull'isola di Tenerife, alle Canarie. Certo, si tratta di una vetta importante, che raggiunge i 3.715 metri, che lo rendono il terzo vulcano al mondo per altitudine. Di conseguenza, a dicembre è frequente vederlo comunque imbiancato. Alla base, però, è possibile trovare 20° anche a dicembre e sperimentare la grande escursione termica è a sua volta un'esperienza.

Il Teide

In generale, le Canarie sono una destinazione ottimale per chi vuole godersi il caldo senza dover per forza andare dall'altra parte del mondo. Dall'Italia sono raggiungibili con circa quattro ore di volo e ad accogliervi ci sarà una natura selvaggia, un clima mite e panorami che invitano al riposo e al relax più totale.

Inutile, invece, dire che il freddo chiama, per forza di cose, la montagna. Le vette innevate sono uno spettacolo imperdibile e l'offerta, in questo senso, è molto ampia. Tra le tante, abbiamo scelto la svizzera St. Moritz e i motivi sono diversi. In primis, per il sole. Nonostante il freddo e la sua posizione, in Alta Engadina a 1.856 metri, ha un numero annuo di giornate di sole molto sopra la media. St. Moritz è, infatti, baciata dal sole in media per 322 giorni all'anno.

St. Moritz

Questo aspetto è uno dei tanti che ha contribuito nel tempo a trasformare St. Moritz in una destinazione nota a livello mondiale, da sempre apprezzata per uno stile di vita alpino, ma al passo con i tempi e per un'offerta gastronomica e di accoglienza di altissimo livello. A tutto questo si aggiungono strutture sciistiche d'eccellenza, con circa 350 chilometri di piste.

Natale al caldo o al freddo al lago: Kayangan e Bled

Tra le destinazioni da prendere in considerazione per chi cerca il caldo nel periodo di Natale ci sono le Filippine. La stagione secca, infatti, va proprio da dicembre a febbraio. Di conseguenza, questo è il periodo migliore per scoprire il Paese e per concedersi il meritato riposo nelle splendide spiagge filippine. Sono, però, in pochi a sapere che nelle Filippine si trova anche uno dei laghi più belli al mondo. Stiamo parlando del lago Kayangan, che sorge sull’isola di Coron, nell’estremo sud-ovest del Paese.

Il lago di Kayangan

Per molti si tratta di uno dei laghi più puliti di tutta l'Asia ed è un vero e proprio angolo di paradiso, con acque cristalline. È caratterizzato da fondali rocciosi e da piccole spiagge nascoste tutte da scoprire.

Sull'altro lato della medaglia troviamo un altro dei laghi più belli del mondo, questa volta decisamente più vicino all'Italia rispetto al precedente. È il lago di Bled, in Slovenia. Circondato da montagne innevate e foreste, si tratta di un luogo magico, in cui si respira un'aria magica, quasi sospesa nel tempo. Oltre a scoprire i suoi scorsi più belli, a contribuire al fascino di questa destinazione sono le moltissime leggende che lo avvolgono.

Il lago di Bled

All'interno del lago sorge, peraltro, l'unica isola della Slovenia. Si chiama Blejski otok e ospita una chiesa con un campanile di 52 metri. All'interno, invece, si trova la campana dei desideri che, secondo una tradizione, sarebbe in grado di far avverare i desideri qualora venisse suonata tre volte. A quanto già raccontanto, si aggiunge, infine, la presenza di acque termali.