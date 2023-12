Alla [[Locanda dei Buoni e dei Cattivi]] un viaggio nel gusto della Sardegna

Siamo a Cagliari. Porto, aeroporto, anche la stazione ferroviaria ovviamente. Detta così, sembra si voglia intendere: eccoci, si parva licet, nella metropoli dell’isola. L’affermazione in sé non è sbagliata, però semplicemente non serve. Siamo a Cagliari che è il capoluogo regionale, che è la città più grande e con il maggior numero di servizi e di collegamenti, tutto vero. Come è altrettanto vero che si conosce la Sardegna se si è visitata, non frettolosamente, Cagliari.

Locanda dei Buoni e dei Cattivi

E a Cagliari il posto giusto è il D&B Locanda dei Buoni e dei Cattivi. Otto belle camere, sei doppie, una singola, una suite, nel centro della città. Siamo pronti per la cena e percepiamo, per il momento, intuizione ed ex-post convincimento argomentabile, che qui la cucina è un viaggio attraverso il gusto dei prodotti freschi e genuini dell’amatissima Sardegna. Subito attenti all’antipasto. C’è il pericolo che scegliendo il Tagliere di salumi e formaggi biologici con salsiccia secca di Nule, pancetta di maiale, prosciutto crudo di Villacidro, Casizolu di Santu Lussurgiu, Pecorino Tuvoi, pecorino erborinato e composta di frutta di stagione si sia cominciata e anche ultimata la cena. Ma non è un antipasto! è un piatto unico che da solo fa la cena e, aggiungiamo, mica una cena frugale; oh, no. Proprio una signora cena. Si media e la grandissima gentilezza del personale di sala ci consente di poter personalizzare questa proposta assaggiando “solo” il Casizolu di Santu Lussurgiu e il Pecorino Tuvoi. La Sardegna è terra di formaggi pecorini; tuttavia, nel Montiferru, a Santu Lussurgiu si fa il pregiato Casizolu, formaggio vaccino a pasta filata, ottenuto dal latte delle vacche di razza sardo-modicana. Il Tuvoi è pecorino semi stagionato a latte crudo.

Locanda dei Buoni e dei Cattivi, una delle camere

Si procede alla scelta del primo e nel leggere attentamente il menu, con crescendo di acquolina, si azzardano capovolgimenti che però, lo si constata con piacere, non sconvolgono più di tanto né la sala né, ci viene riferito, la cucina. Si tratta di far diventare primo un secondo e poi far diventare secondo un antipasto. Difatti, il secondo Zuppetta di pescato del giorno e cozze in rosso servita con crostoni di pane al nero di seppia si commuta in primo. Che squisitezza! Mica è troppo abusato dire che abbiamo avuto il mare a tavola?! Quella sapidità! Appagamento anche visivo stante il gioco cromatico. L’antipasto che diventa secondo è Polpettine fritte di gattuccio e patate su salsa di burrida e maionese all’aglio. Piatto memorabile e autocensura. Senza autocensura avremmo chiesto il bis. Siamo al dolce: Cannolo sardo di pane carasau ripieno di ricotta di pecora, nocciole, zafferano e gocce di cioccolato fondente. Nei calici un ottimo Vermentino di Gallura Docg. Ad accompagnare il cannolo, un bicchierino di Filu ‘E Ferru fatto da Myrsine. Tutto buonissimo. E adesso che succede? Accade che quel Casizolu di Santu Lussurgiu, un pezzettino piccolo così, ritorna a tavola e concorre a riempire il bicchierino di Fil ‘E Ferru una seconda (e ultima volta). Da non credere! Abbinamento sublime e conclusione sorprendente di cena memorabile! Passeggiatina, riposo notturno, risveglio. Molto buona la prima colazione.

Cagliari è tutta da visitare e forse l’intera giornata neanche è bastevole. Ci siamo a Cagliari e se a questo punto la visita includesse, anzi principiasse dal mercato civico di San Benedetto?! Al piano terra, tra l’altro, anche i grandi formaggi sardi. Al piano seminterrato, imperdibile, il mercato ittico.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

