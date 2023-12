Palagina, sulle colline del Chianti relax tra natura e buon cibo

Palagina è parte del gruppo Human Company, azienda storica italiana in ambito ricettivo e ristorativo, nonché player di rilievo nel turismo open air. Affacciata sulle colline del Chianti, nella zona di Figline Valdarno, immersa in oltre 100 ettari adibiti a vigneti, uliveti e bosco, è una tenuta composta da un hotel, un agriturismo e una fattoria didattica.

Veduta dall'alto de La Palagina, nel Chianti

Palagina: hotel, fattoria didattica e agriturismo con piscina

L'Hotel, ospitato in un'antica dimora storica dal XVIII secolo, dispone di camere e appartamenti arredati nel più classico stile toscano: due piscine e un ristorante completano l'offerta e rendono ancora più piacevole il soggiorno. L'agriturismo, anch'esso dotato di piscina, offre invece camere in uno stile più moderno.

Palagina, anche agriturismo con piscina

La fattoria didattica, che organizza attività per adulti e bambini, permette di riscoprire le bellezze della campagna toscana attraverso i tour tra orto e vigneti e l'incontro con gli animali.

Da Burde, il ristorante in cui il cibo sposa l'ambiente

La più grande novità del 2023 è l'arrivo di Burde. Dal Ristorante, situato nella limonaia della dimora storica e da cui si può godere di una splendida vista sulle colline, al pool bar a bordo piscina fino alla terrazza della Fattoria, Da Burde 1901 firma l'intera proposta F&B della tenuta con piatti locali che nascono e trovano definizione nel rapporto con il territorio che li circonda: un concetto di ristorazione territoriale dove l'esperienza della trattoria serve per ricreare relazioni, legame ambientale con produttori di cibo e clienti che cercano verità e sostanza nel piatto. E proviamoli allora questi piatti.

Una selezione di gustose bruschette 1/4 Gnocco toscano con miele al tartufo 2/4 Cheese cake al miele 3/4 Vin Santo per chiudere il pasto 4/4 Previous Next

Giulia Rimini, Direttrice di Palagina, Eros Ghezzo, chef residente e Andrea Gori, anima assieme al fratello Paolo di Da Burde 1901, ci accolgono al tavolo per testare il Menu delle Api. Sorpendente l'antipasto. Gin tonic al polline con mini tartare al polline su cialda di riso. Sublime il primo. Gnocco toscano con Ble del Mugello, noci, miele al tartufo. Deciso il secondo. Alveare di trippa alla fiorentina su crumble di parmigiano. Delizioso il dolce. Cheese cake al miele e olio della tenuta. Piatti che vanno oltre la perfetta padronanza tecnica per arrivare forti e chiari al palato. Il Primi Passi 2022, il Chianti 2021, il Rosato 2021, il Chianti Riserva 2020 e il Vin Santo del Chianti 2014, della Fattoria La Palagina, studiati appositamente per questo menu, sono accomunati dalla scorrevolezza al palato e da un freschezza di fondo che asseconda ogni portata alla perfezione. Da una ricca carta dei vini, molto attenta per prossimità alle aziende del Valdarno e Colli Aretini, Andrea estrae come fuori programma il Bòggina B 2020 di Petrolo. Wow! Lo raccontiamo un'altra volta.

La Palagina

Via Grevigiana, 4 - 50063 Figline Valdarno (Fi)

Tel 055 95 02 029