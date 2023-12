Dal 17 al 19 marzo in scena la terza edizione di Mixology Experience

La terza edizione di Mixology Experience si avvicina e promette di regalare un'esperienza indimenticabile agli appassionati del settore beverage e della miscelazione. L'evento, in programma dal 17 al 19 marzo presso Superstudio Maxi a Milano, si conferma come la fiera italiana di riferimento per il Bar Industry, i cocktail e la miscelazione, rinomata per la sua qualità e specializzazione.

Scene dall‘edizione 2023 di Mixology Experience

Tutti i drink di Mixology Experience a Milano

La varietà di bevande rappresentate è stupefacente: dagli amari ai bitter, dai vermouth agli elisir, dai vini fortificati alla tequila e mezcal, fino a esplorare il mondo del gin, delle grappe, del whisky, dei rum e cachaça.

Convegni, incontri e masterclass tra gli eventi organizzati

La fiera abbraccia l'intero panorama dei grandi distillati, senza dimenticare il ruolo cruciale del caffè nella miscelazione. Inoltre, non mancheranno spazi dedicati a Soft Drink e bevande No/Low alcohol, evidenziando l'evoluzione dei trend nel settore delle bevande.

Craft Zone e gli Awards tra le novità del 2024

La novità più intrigante di quest'anno è l'introduzione degli Awards per tre categorie di eccellenza italiana: Grappa, Vermouth e Amaro. Un autentico concorso che coinvolgerà produttori nazionali e internazionali attraverso degustazioni alla cieca, guidate da giudici professionisti attentamente selezionati in Italia e all'estero.

La Craft Zone, una nuova aggiunta all'evento, sarà l'epicentro dell'artigianato nel settore, mettendo in mostra le creazioni "sartoriali" dei produttori artigianali. Distillati contraddistinti da criteri di territorialità, materie prime ricercate e certificate, e metodi di produzione non industriali troveranno qui la loro vetrina.

Tanta partecipazione all'evento dedicato alla mixology

Insomma, Mixology Experience 2024 si preannuncia come un'immersione totale nel mondo affascinante della Mixology, con la possibilità di esplorare, assaporare e imparare dalle eccellenze del settore. Un appuntamento imperdibile per chi ama l'arte della miscelazione e desidera essere al passo con le ultime tendenze e innovazioni del panorama beverage.