In viaggio con i campioni: sulle piste da sci più belle del mondo con Giorgio Rocca

Che ne diresti di sciare sulle piste più belle del mondo accompagnati da Giorgio Rocca, una leggenda dello sci, vincitore della Coppa del Mondo di Slalom nel 2006, ben 22 volte sul podio, di cui 11 vittorie in Coppa del Mondo? Ora puoi, grazie al tour operator Kel 12. Dalla collaborazione con Giorgio Rocca e il suo team sono nate, infatti, quattro proposte di viaggio con data di partenza fissa, che si terranno nell’arco del 2024 e 2025 e porteranno sciatori esperti e appassionati a sperimentare le piste di Svizzera, Argentina, Stati Uniti e Giappone in compagnia di un grande campione.

Si partirà dalla Svizzera a marzo, per poi volare ad agosto in Argentina, dove si vivranno giornate fantastiche di sci a Bariloche e a Ushuaia, oltre a una visita sensazionale al ghiacciaio del Perito Moreno. A ottobre sarà la volta degli Stati Uniti dove, seguendo la strada che da Denver in Colorado prosegue verso il Grand Canyon passando per il Loveland Pass, sono previste avventure sciistiche in località iconiche come Breckenridge, Vail, Beaver Creek, Aspen, oltre a una tappa nel Gran Canyon per rimanere estasiati dinanzi a panorami mozzafiato. Il quarto itinerario porterà in Giappone, per poi tornare a sciare sulle piste svizzere.

La prima tappa del tour di sci con Giorgio Rocca, come detto, avrà luogo in Svizzera a marzo (dal 12 al 17), e vedrà protagoniste la mitica discesa di Lauberhorn, le più belle piste di Wengen, Grindelwald, Mürren, nella regione dell’Oberland bernese. Si vivrà inoltre l’esperienza unica di sciare al cospetto delle pareti nord della Jungfrau (4158 m), del Mönch (4110 m) e dell’Eiger (3967 m) godendo di un ambiente eccezionale mentre si scivola sui pendii innevati.

E ancora, a bordo del trenino dello Jungfrau, costruito a inizio Novecento, si unisce il fascino di un viaggio di altri tempi all’emozione indescrivibile di salire fino allo Jungfraujoch (3454 m), dove lo sguardo di perde sui ghiacciai dell’Oberland bernese. Un viaggio irripetibile per gli amanti dello sci e della natura, un paradiso tra avvincenti pendii innevati, piste da sogno, le cime più maestose e uniche che raggiungono i 4000 metri, guidati da un fuoriclasse come il campione Giorgio Rocca.

Sei giorni con il campione Giorgio Rocca per scoprire le piste da sci più incredibili della Svizzera. Ci si ritrova a Wengen, piccola località ai piedi dei 4000 dell’Oberland bernese, raggiungibile comodamente da Milano con il treno delle Ferrovie Federali Svizzere e con un tratto finale in trenino. L’Hotel Alpenrose Wengen è la struttura dove si alloggia durante il viaggio in un ambiente ospitale, autentico e accogliente, con splendida vista sulle montagne innevate. Da qui, la prima esperienza indimenticabile è quella di sciare sulla mitica pista del Lauberhorn, la più lunga discesa della Coppa del Mondo e una delle più impegnative.

La prima giornata è dedicata alle piste del comprensorio sciistico che collega Wengen con Grindelwald. Il giorno successivo le piste di Grindelwald First sono le protagoniste di una giornata di divertimento scivolando tra i pendii innevati e anche avventurandosi tra fuoripista e boschi. Un’altra tappa emozionante è costituita dalla giornata a Eigergletscher, dove le discese ai piedi della parete nord dell’Eiger e del Monch rimarranno ricordi indelebili. E ancora, giù per le piste di Mürren, villaggio sopra una maestosa parete di roccia di 400 metri che precipita sulla valle, e tra gli impianti di altissimo livello di Schilthorn.

Si conclude questa avventura salendo con il trenino fino a Jungfraujoch (3454 m), dove lo sguardo si apre su uno spettacolo straordinario: da un lato la vista dell’Altopiano centrale fino ai Vosgi, dall’altro il ghiacciaio dell’Aletsch, il più lungo delle Alpi, fiancheggiato da cime grandiose di oltre 4000 metri. Una breve escursione a piedi sul ghiacciaio è un’esperienza che offre la straordinaria opportunità di immergersi nella magia di questo luogo.

Il contatto con una natura potente, al cospetto dei giganti del mondo che con cime di 4000 metri esprimono tutta la forza e la maestosità, il silenzio della montagna, gli spazi, il respiro e la libertà, uniti alla passione dello sci e al divertimento di tracciare piste da sogno accompagnati da un campione come Giorgio Rocca, rendono il viaggio unico e indimenticabile.