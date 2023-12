Al ristorante El Inca eventi gourmet dal gusto natalizio

I profumi, i gusti, i colori, i sapori, la storia e le tradizioni della cucina peruviana racchiusi nel cuore di Firenze. È un vero e proprio viaggio al di là dell'oceano quello propone il ristorante El Inca di Firenze. Il celebre locale di cucina peruviana offre per le Feste una serie di eventi culinari a tema natalizio, proposte gourmet che si concluderanno con l'immancabile cenone di San Silvestro, l'ultimo giorno dell'anno.

El Inca, a fianco Pablo Gugic (foto Nicco Leone)

Ristorante El Inca: gli eventi gourmet dal sapore natalizio

Tradizione e contemporaneità si incrociano nel primo ristorante peruviano di fine dining della città di Firenze, dove confluiscono materie prime insolite e ricercate, molte direttamente dal Sud America.

Gli eventi in salsa natalizia, iniziati con il brunch dell’8 dicembre, proseguono venerdì 15 dicembre con la Karaoke night da vivere in compagnia sulle note delle più celebri canzoni a tema Natale. Giovedì 21 dicembre sarà la volta del Wine pairing con degustazione guidata di calici diversi in abbinamento ai sapori più tipici del Perù. Infine, questa suggestiva carrellata di eventi enoculinari si chiuderà domenica 31 dicembre con la cena di San Silvestro per aspettare in modo originale l’inizio del nuovo anno, pensandosi già in vacanza dall’altra parte del Pianeta.

Ristorante El Inca: ricette della tradizione rivisitate con tocco internazionale (foto Nicco Leone) 1/4 Ristorante El Inca - piatto (foto Nicco Leone) 2/4 Ristorante El Inca, piatto (foto Nicco Leone) 3/4 Ristorante El Inca, piatto (foto Nicco Leone) 4/4 Previous Next

Ristorante El Inca: la Karaoke Night

Venerdì 15 dicembre alle 2 la Karaoke night vedrà protagonisti piatti tradizionali peruviani rivisitati in chiave contemporanea.

Tra questi il sashimi di salmone, con succo di peperoncino e lime, servito con avocado e mais; i ravioli ripieni con pollo sfilettato e crema di peperoncino e formaggio; il tacchino con salsa verde di coriandolo e altre spezie tipiche peruviane, servito con quinoa e verdure alla griglia (30 euro a testa inclusa una bevanda).

Ristorante El Inca: la Wine Experience Xmas Edition

Giovedì 21 dicembre alle 20 appuntamento con la Wine experience xmas edition, per conoscere i vini sudamericani: si comincia con un Sauvignon blanc peruviano, da assaporare insieme agli antipasti, tra cui la tipica Causa, tortino di patate servito in questo caso con salmone marinato e guacamole, e gli Antichucos de Pavo, crocchette di tacchino marinato e servito con spezie e salse; si prosegue con una Garnacha cilena, in abbinamento al riso con anatra e insaporito da coriandolo e birra; l’arrosto di maiale, invece, si accompagna a un Malbec argentino (35 euro a persona).

Ristorante El Inca: il menu di San Silvestro

Il menu di San Silvestro, 31 dicembre, è ancora top secret. Ma sarà in linea con la filosofia di Pablo e Monica Gugic di El Inca: ricreare in un boccone un viaggio tra alture innevate, vegetazione lussureggiante, scogliere e città brulicanti di vita, tra passato e presente, pur rimanendo seduti al tavolo.

Ristorante El Inca: dal 2015 a Firenze

Aperto nel 2015 da Pablo Gugic e dalla moglie Monica a Gavinana, a Firenze Sud, in una zona lontana dalle più classiche rotte turistiche cittadine, El Inca ha saputo trovare il proprio posto nello scenario della ristorazione fiorentina. Lo ha fatto attraverso l’approccio fusion che contraddistingue la cucina andina, oggi riconosciuta come una delle migliori al mondo, per merito della biodiversità che sta alla base del menu (solo per fare un esempio, in Perù crescono oltre 3.000 tipi di patate), ma anche di un particolare crogiolo di culture e di una nuova generazione di cuochi che ha deciso di valorizzare le origini andando oltre. Un percorso testimoniato quest’anno dalla classifica dei 50 Best, che ha consacrato come miglior ristorante al mondo El Central di Lima, guidato un cucina da Virgilio Martinez insieme alla moglie Pia Léon, con senso di responsabilità verso il passato, ma soprattutto il futuro della propria terra, per la conservazione delle tradizioni e la costruzione di un nuovo capitolo rispettoso dell’ambiente, delle differenze, dell’evoluzione culturale.

Seguendo una linea di pensiero non dissimile, Pablo e Monica hanno aperto El Inca ormai quasi 10 anni fa.

Varcare la soglia di El Inca significa fare un viaggio nella tradizione culinaria contemporanea del Perù (foto Nicco Leone)

Ristorante El Inca: la filosofia culinaria

«A Firenze mancava una proposta di cucina peruviana di alto livello – raccontano i due titolari – a fronte di una comunità piuttosto radicata in città. Al tempo stesso vedevamo emergere la gastronomia andina nel panorama mondiale del fine dining. Sentivamo il bisogno di far conoscere alla città i nostri piatti tradizionali, ma in modo contemporaneo, evoluto».

Molti degli ingredienti usati in cucina arrivano direttamente dal Perù: è il caso delle spezie, dei tuberi, delle diverse varietà di peperoncini, delle erbe officinali, usate anche per produrre bevande e infusi, così come per impreziosire i freschi cocktail che accompagnano le pietanze. Anche birra e caffè sono made in Perù, mentre la carta dei vini è un mix tra Sud America e Italia, per assecondare i gusti di una clientela che è soprattutto italiana e in particolare fiorentina. Non è raro che i clienti arrivino da altre province vicine, attratti da una proposta unica nel suo genere.

Varcare la soglia di El Inca significa intraprendere un viaggio nel Perù contemporaneo: le ricette della tradizione sono spesso rivisitate con un tocco internazionale. D’altronde la cucina peruviana è in costante evoluzione, permeabile alle contaminazioni provenienti da altre culture. Racconta una storia fatta di migrazioni, di scoperte, di viaggi e di ritorni. Nelle preparazioni si possono rintracciare chiaramente le influenze della Spagna, ma anche del Nord America, mentre l’incontro con manualità e estetica giapponesi ha dato vita ad una vera e propria tradizione a sé stante, la cucina Nikkei. Anche l’Italia ha dato il proprio contributo: così il tradizionale panettone è un classico del Natale anche a Lima.

El Inca

Via Lapo da Castiglionchio, 14/16 - Firenze

Tel.3931326951