Com'è il nuovo Grand Restaurant dell'Hotel Carlton di St. Moritz

Se pensiamo alla magia della montagna d’inverno di sicuro tra le prime immagini che ci saltano in mente ci sono gli scorci dell’Engadina. In questo angolo incantato di Svizzera quest'inverno le foreste dell'Engadina trovano la loro strada nella cucina del Carlton. L'apertura del nuovo Grand Restaurant segna, infatti, l'inizio della stagione invernale di quest'anno all'Hotel Carlton di St. Moritz. Dopo diversi anni lontano dall'Engadina, l'inaugurazione segna anche il ritorno dell'executive chef Salvatore Frequente, che porta con sé un concetto culinario diverso.

Cosa si mangia al Grand Restaurant del Carlton

Con una vista ampia sulle montagne dell'Engadina e sul lago di St. Moritz, il menu appena sviluppato del ristorante dà orgoglio non solo ai prodotti locali, ma anche ai prodotti delle foreste circostanti. Sia l'aspetto che il sapore dei piatti sono ispirati e arricchiti da questi doni della natura, che vengono raccolti stagionalmente prima di essere preparati con maestria.

Gli ingredienti incarnano un'autentica connessione con la regione che amiamo tanto. In linea con la filosofia olistica Moving Mountains della Tschuggen Collection, i piatti a base vegetale occupano un posto centrale. Anche se, come sempre, il cibo servito è principalmente inteso per deliziare il palato, il menu cerca anche di rinvigorire il corpo e ripristinare l'equilibrio. I produttori regionali sostenibili sono messi in primo piano; supercibi delle foreste locali come l'olivello spinoso e le bacche di ginepro hanno la possibilità di raccontare la loro storia. Verdure a radice, tuberi e legumi terrosi aggiungono carattere e cuore all'offerta invernale.

Un'insalata di erbe selvatiche con fichi caramellati e aceto infuso di noce e abete segue un antipasto di pigne e funghi sottaceti; per il piatto principale, verdure invernali come i topinambur e le barbabietole sono abbinate con amore alla selvaggina regionale. Concludendo questa spedizione culinaria attraverso l'Engadina ci sono ingredienti deliziosamente nutrienti per il dessert come barbabietole, mirtilli e acetosella.

Al Carlton la natura nel piatto con lo chef Salvatore Frequente

Lo chef Salvatore Frequente trova ispirazione per i suoi piatti mentre è immerso nella natura. Per lui, ogni lunga passeggiata attraverso il Ticino o le foreste dell'Engadina rappresenta un'opportunità per scoprire di più sui tesori della terra. Le verdure, i frutti, le erbe selvatiche e i funghi conservati dalle sue escursioni estive di foraging sono ora abilmente incorporati nel menù invernale.

I boschi l’ispirazione per gli interni del Carlton

Non è solo il nuovo concetto culinario che porta l'esterno dell'Engadina all'interno, ma anche l'arredamento interno. Ideato dal noto designer di interni ticinese Carlo Rampazzi, è visibilmente ispirato alle tonalità delle foreste e delle montagne circostanti. Grandi finestre incorniciate da tende di lino beige naturale invitano la natura in questo ampio spazio aperto, mentre colori terrosi e chiari focalizzano sottilmente l'attenzione dei commensali sugli ingredienti naturali magistralmente preparati nel piatto.

La magia del Carlton Hotel St. Moritz

Alta cucina al Carlton Hotel St. Moritz

Il Carlton Hotel St. Moritz seduce tutti i sensi con un ambiente originale e colorato, delizie culinarie di alto livello e un’attenzione agli ospiti senza pari. Tutte le 60 camere e suite del prestigioso hotel a cinque stelle del gruppo Tschuggen Collection, offrono una vista mozzafiato sul lago e sulle montagne dell’Alta Engandina. I due ristoranti - Romanoff e Da Vittorio St. Moritz (2 stelle Michelin e 18 punti GaultMillau) - servono le loro creazioni culinarie in un ambiente autentico e informale. Il Carlton Bar & Lobby invece – definito da Forbes tra i 45 migliori bar del mondo – invita a rilassarsi sulla grande terrazza solarium, con una vista incantevole sul lago di St. Moritz.

Carlton Hotel St. Moritz, tra spa e maggiordomo privato

Con una superficie di 1.200 metri quadrati, la spa del Carlton si sviluppa su tre piani e vanta una piscina coperta, una piscina all'aperto e una spaziosa area benessere con cabine per trattamenti individuali. È sempre a disposizione degli ospiti del Carlton Hotel l’Outdoor Butler, un maggiordomo dedicato a organizzare programmi personalizzati, basati sulle richieste e creatività degli ospiti. Ispirandosi all'affascinante paesaggio che circonda i suoi hotel, la Tschuggen Collection ha creato Moving Mountains, un programma per un'esperienza di vacanza olistica, composto da cinque pilastri (ove – play – nourish – rest – give) che mirano a rafforzare la vitalità, riscoprire la natura e celebrare la vita.

Hotel Carlton di St. Moritz

Via Johannes Badrutt 11 - 7500 St. Moritz (Svizzera)

Tel +41 81 836 70 00