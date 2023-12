Metti una cena stellata in agriturismo: succede a Casa Lerario

Il Sannio è insieme all’Irpinia il territorio collinare e montuoso costituente l’entroterra della Campania. Casa Lerario, situata a Melizzano nel cuore del Sannio beneventano, è una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La cucina è incentrata su piatti tradizionali realizzati con i prodotti dell’orto e del territorio. L’agriturismo della famiglia Lerario dispone di tre confortevoli appartamenti. In quella che potrebbe essere la stagione meno propizia per l’agriturismo, sempre pieno di suo in primavera e in estate, l’arguta intuizione dei titolari è dare vivacità e rendere così appealing la struttura, aprendola non soltanto agli ospiti non campani, ma anche al turismo di vicinato, mediante i pranzi d’autore del sabato.

Casa Lerario, immeso nel verde

A Casa Lerario la cucina di grandi chef

Di volta in volta diviene guest chef, ed essendo chef stellati diremmo star guest chef, uno chef che viene a portare i piatti della sua cucina nel Sannio. Lo scorso sabato 2 dicembre Casa Lerario ha ospitato lo chef Marco Caputi del Maeba restaurant di Ariano Irpino, una stella Michelin. A casa sua, al Maeba restaurant, lo chef disvela le caratteristiche della sua cucina, agevolmente così riassumibili: ottime materie prime, tecnica consolidata e vieppiù crescente, ricerca, briglia sciolta ai suoi talentuosi guizzi creativi.

Il menu di Marco Caputi a Casa Lerario

Dopo il gradito snack di benvenuto, giunge in tavola un sorprendente piatto dove, ben lungi da trita retorica, davvero si incontrano, grazie alla maestria dello chef Caputi, la tradizione del territorio sannita con la sua smagliante carica creativa: Verza, miso di nocciole e salsa beurre blanc. La beurre blanc (la traduzione letterale dal francese è “burro bianco”) è una salsa calda di burro emulsionato insieme a una riduzione di aceto e/o vino bianco (solitamente Muscadet) e scalogno. In abbinamento a tale squisita pietanza il Fiano di Avellino Docg Pietramara 2022 ottenuto da sole uve Fiano di Avellino fatto da I Favati. Anche gli altri vini che accompagnano il pranzo sono fatti da I Favati, azienda vitivinicola irpina con cantina a Cesinali (Av).

Riso, lattica di pezzata rossa e sedano rapa 1/4 Verza, miso di nocciole e salsa beurre blanc 2/4 Pollo e funghi 3/4 Cioccolato e Cicoria 4/4 Previous Next

Si prosegue con Riso, lattica di pezzata rossa e sedano rapa. Piatto di grande pregevolezza. Sempre Fiano di Avellino Docg Pietramara, però adesso nel calice ci viene professionalmente versato il Riserva Etichetta Bianca, con un anno di affinamento in bottiglia.

Graziosa testimonianza di quanto lo chef Caputi sia coerente con la sua cucina basata su piatti del territorio a cui arreca leggera rivisitazione secondo suo estro è il piatto successivo di esemplare apparente semplicità: Pollo e funghi. Qui in abbinamento un recente capolavoro della produzione de I Favati: Campania Rosato Igt Rose Season 2022.

Chef Marco Caputi del Maeba restaurant di Ariano Irpino, una stella Michelin

A compimento di sì eccellente pranzo, altro esito creativo dello chef Caputi: Cioccolato e Cicoria. E qui I Favati propone la sua ottima Grappa di Fiano Grappa Del Braione Riserva. Dopo la distillazione, la grappa fa un invecchiamento in botte di diciotto mesi.

Le prossime cene speciali da Casa Lerario

Le date dei successivi pranzi vedono altri due chef stellati. Il 13 gennaio ci sarà lo chef Alfio Ghezzi del Senso di Rovereto (Tn) e il 24 febbraio lo chef Nicola Fossaceca del Metrò di San Salvo (Ch).

L'accogliente interno di Casa Lerario

Casa Lerario

Contrada Laura 6 - Melizzano (Bn)

Tel 0824 944018