L'inverno nei Quellenhof Luxury Resorts fa rima con acqua

Tre rifugi nel cuore delle montagne trentine; sono fra i più esclusivi hotel di lusso in Alto Adige, un vero e proprio sogno a occhi aperti per tutti quelli che ne varcano le porte. I Quellenhof Luxury Resorts, con l'arrivo della stagione invernale, grazie alle piscine riscaldate a sfioro e alla Sky Pool, diventano luogo ideale dove poter passare attimi di puro relax in compagnia o in solitudine, immersi nella natura e con le splendide Dolomiti a fare da cornice. Una vacanza invernale tra piscine riscaldate a sfioro, Sky pool e laghi balneabili panoramici: questo e altri highlight attendono gli ospiti dei Quellenhof Luxury Resorts tra la Val Passiria e la località di Lazise sul Lago di Garda. Un soggiorno di coppia per soli adulti assolutamente da provare almeno una volta nella vita.

Inverno da sogno nei Quellenhof Luxury Resorts dell'Alto Adige

Per la famiglia Dorfer, proprietaria dei Quellenhof Luxury Resorts, le strutture di lusso che si trovano in Val Passiria e a Lazise, l’acqua significa sorgente di vita, fonte di energia, colei che possiede il potere di dissolvere la gravità e far emergere sensazioni uniche. Fiore all’occhiello dei tre resort sono le esperienze di benessere legate all’esclusivo mondo di piscine dedicate agli adulti.

Le proposte sono diverse e si distinguono tra le Guesthouse al Quellenhof Luxury Resort Passeier con infinity pool e piscine riscaldate tutto l’anno, le ville nel lago balneabile con grande terrazza comprensiva di piscina privata con idromassaggio nell’esotico Quellenhof See Lodge, infine la Sky pool esterna riscaldata lunga 21 metri al Quellenhof Luxury Resort Lazise con vista panoramica sul Lago di Garda.

I Quellenhof Luxury Resorts sono tre hotel di alto pregio. Ognuno dalle caratteristiche peculiari e che non lasciano nulla al caso. La meta ideale per una vacanza invernale di coppia all’attenta ricerca di attimi di leggerezza, momenti di evasione dalla routine quotidiana in cui assaporare il vero piacere di lasciarsi tutto alle spalle.

Quellenhof Luxury Resorts Passeier: oasi di pace in Alto Adige

Fondamentale per la famiglia Dorfer e tutto il suo staff è far vivere l’esperienza di concedersi una pausa romantica dalla vita di tutti i giorni per immergersi in una sensazione di puro benessere.

Per scoprire il significato di questo concetto è consigliato trascorrere una vacanza invernale nel paradiso di relax vicino a Merano, vivendo in prima persona l’acqua nelle sue infinite sfaccettature. Quellenhof Luxury Resort Passeier, in Alto Adige, è perfetto per interiorizzare l’idea di wellness. Tra gli highlights che contraddistinguono le diverse Guesthouse, sistemazioni ideali per un soggiorno in coppia, una piscina olimpionica di 25 metri con accesso al coperto, una piscina esterna riscaldata a 32 °C e un’altra con il 7% di sale, oltre alla rinomata piscina infinity rotonda a sfioro in vetro, a forma di fiore, riscaldata tutto l'anno (32 °C) e con vista sulle montagne della Passiria. All’interno della struttura principale molte altre piscine e il laghetto naturale balneabile, vanno a completare il magico mondo acquatico del Quellenhof Luxury Resort Passeier.

Via Passiria, 47, 39010 San Martino in Passiria BZ, Italia | Tel. +39 0473645474

Quellenhof See Lodge: tempio di salute e armonia

Il Quellenhof See Lodge rappresenta un tempio di salute e armonia circondato dalla natura dell’Alto Adige e dalle vette imbiancate delle Alpi. Una delle missioni del moderno e lussuoso hideaway è la rigenerazione del benessere dell’ospite che si percepisce nell’atmosfera di pace della zona wellness. Qui, in uno dei più esotici 5 stelle adults only dell’Alto Adige, ci si può rilassare nelle tre saune, nel grande laghetto balneabile di 4.500 m² – considerato come la piscina più grande della regione – e nella piscina interna riscaldata collegata all’infinity pool esterna di 25 metri. Il luogo perfetto per un inverno di spensieratezza provando la sensazione di leggerezza del corpo immerso in acqua e circondati da una realtà sempre a disposizione per esaudire i sogni di tutti gli ospiti.

Quellenhof See Lodge | Via Passiria, 47, 39010 San Martino in Passiria BZ, Italia | Tel. +390473530007

Quellenhof Luxury Resort Lazise: nuotare in un’infinita Sky Pool con vista sul Lago di Garda

La routine di un soggiorno in questo resort è come un film romantico girato nel periodo delle feste natalizie. Appena svegli, aprendo le tende delle ampie vetrate il proprio animo è ripagato dalla vista che spazia dalle rive del lago di Garda alle distese di olivi, cipressi e palme. Prima di colazione, si può usufruire dell’“Infinity Sky Pool” riscaldata (30-34 °C) di 21 metri sul tetto del resort e della piscina sportiva di 25 metri per attivare il corpo e sgranchirsi i muscoli. Dopo aver goduto delle bellezze del territorio o delle attività proposte dall’hotel, non resta che provare la parte wellness deluxe del Quellenhof Luxury Resort Lazise, come la sauna finlandese, il bagno di vapore, la biosauna o le gettate di vapore. Non mancano poi una Private Spa Suite, un parrucchiere e molti trattamenti beauty per lei e per lui presso l’Onda Spa. Al tramonto si può passeggiare attorno al laghetto naturale e nel caratteristico giardino esterno.

Quellenhof Luxury Resort Lazise | Via del Terminon, 19, 37017 Lazise VR, Italia | Tel. +390458531000