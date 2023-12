Los Reyes Magos: la tradizione spagnola dei Re Magi e dove andare per celebrarla

Non è Babbo Natale e neanche la Befana: in Spagna i bambini e le bambine, insieme a quegli adulti che vogliono continuare a sognare, scrivono la loro letterina ai Re Magi o Reyes Magos, in spagnolo. Il 6 gennaio è il giorno dedicato a loro, ma già dal 5 si festeggia in tutto il Paese e per tutto dicembre in qualsiasi angolo e piazza addobbata in stile natalizio troverete le tre cassette delle lettere per spedire i vostri desideri. Ma in cosa consiste la festa e dove andare per celebrarla con tutta la famiglia?

Re Magi, un po' di storia

La tradizione dell'arrivo dei Re Magi riprende la storia del Nuovo Testamento, secondo la quale Gaspare, Melchiorre e Baldassarre arrivarono guidati da una stella per portare i doni a Gesù, appena nato nella grotta di Betlemme. Erano tre gli uomini (esiste in realtà una leggenda che parla di un quarto Magio) che arrivarono a cammello dalle lontane terre d'Oriente. Erano uomini di scienza, potenti, capaci di leggere i segni del cielo e le stelle. Pare fossero di fisionomia diversa, uno bianco, uno nero e uno mediorientale, e che portassero in dono oro, incenso e mirra. In tutti i presepi, anche in Italia, compaiono; ma in nessun luogo vengono venerati come in Spagna.

I festeggiamenti in Spagna per i Re Magi

In tutta la Spagna, Canarie comprese, il 5 gennaio verso sera, grandi e bambini scendono in piazza per le tradizionali sfilate allegoriche, le Cabalgatas de los Reyes Magos. Il passaggio dei tre Re a cavallo o cammello è un momento imperdibile della tradizione iberica, che arriva dopo settimane di attesa e preparazione, proprio come per Babbo Natale e la Befana da noi. Per le strade addobbate vengono distribuiti e lanciati dolcetti e caramelle, e la sfilata prevede anche un corteo di carri allegorici, come quelli del Carnevale, con personaggi di fantasia, dei cartoni animati o delle favole. Ma è a casa che i Re portano i doni nella notte tra il 5 e il 6 gennaio: alla vigilia i bambini puliscono le scarpe e le lasciano in un punto in vista dell'ingresso o della sala. Lasciano biscotti perché i Re Magi possano rifocillarsi, insieme a un bicchiere di latte e della paglia per i cammelli. Al risveglio il 6 gennaio, il Dia de los Reyes Magos, vicino alle scarpe, si troveranno gli attesissimi regali. La prima sfilata dei Re Magi risale al 1865 e si è svolta ad Alcoy, una piccola città in provincia di Alicante. Dalla fine del XIX secolo questa ricorrenza si è diffusa in tutto il Paese.

La Cavalcata dei Re Magi di Alcoy-Alcoi (Alicante)

Si tratta della sfilata più antica della Spagna: la domenica prima del 6 gennaio, i bambini vestiti da pastori sfilano con le loro greggi per consegnare un dono a Gesù Bambino appena nato: è la processione dei pastoretes. Da quel momento si attende l'annuncio dell'emissario reale, il 4 gennaio, che anticipa l'arrivo di Melchiorre, Gaspare e Baldassarre attraverso un proclama che viene letto a tutta la città. Lo accompagnano i burretes, piccoli asini che trasportano le cassette della posta dove i bambini depositano le letterine per i Re Magi. Il 5 gennaio nel tardo pomeriggio, i tanto attesi Reyes Magos fanno il loro spettacolare ingresso ad Alcoy a dorso dei cammelli e carichi di doni. Percorrono le strade della città seguendo i portatori di fiaccole che illuminano il cammino e il loro arrivo è spettacolare: consegnano i doni ai bambini utilizzando scale di legno per salire sui balconi e sulle finestre delle case, lasciando tutti a bocca aperta.

I festeggiamenti di Madrid per accogliere i Re Magi

Da sempre la capitale spagnola ospita una delle sfilate dei Re Magi più popolari della penisola, addirittura trasmessa in televisione. La grande Cavalcata del 5 gennaio porta i grandi Re d'Oriente, Melchiorre, Gaspare e Baldassarre, nel centro della città per rivolgere a tutti un messaggio di pace e di solidarietà.

Madrid, sfilata dei Re Magi ©Ente Spagnolo del Turismo - Turespaña

Quest'anno il corteo è dedicato alle arti, per valorizzarne l'importanza per la crescita individuale e della società. Per questo è previsto, dalle 18 alle 21 circa, un grande spettacolo in movimento, con carri allegorici, sfilate e compagnie di arti sceniche provenienti da diverse parti del mondo.

A Barcellona i Re Magi arrivano in barca

A Barcellona i Re Magi arrivano in barca, via mare, al porto antigo, dove sono accolti dal Sindaco e dalla città.

Barcellona, sfilata dei Re Magi ©Ente Spagnolo del Turismo - Turespaña

Da qui parte la sfilata che va avanti fino a sera inoltrata e attraversa in centro storico. I Reyes Magos sono seguiti dai carri allegorici e intanto distribuiscono caramelle e dolci a bambini in trepida attesa.

La sfilata dei Re Magi di Valencia

Una lunga e coloratissima sfilata lungo il centro della città nominata Capitale Verde Europea 2024 e sempre più apprezzata dai turisti di tutto il mondo. A partire dalle ore 18 del 5 gennaio, dal Paseo dell'Alameda fino alla piazza dell'Ayuntamiento, Melchiorre, Gaspare e Baldassarre passano a salutare grandi e piccini per distribuire caramelle e ritirare le lettere dei ritardatari, ma non solo.

Valencia, sfilata dei Re Magi ©VisitValencia

Quest'anno i tre Re Magi annunciano al pubblico la missione "Valencia Neutral City", che ha come obiettivo quello di mitigare l'emergenza climatica: l'invito infatti è quello di arrivare alla sfilata coi mezzi pubblici o in bici!

La sfilata dei Re Magi a Siviglia

La sfilata dei Re Magi, organizzata dall'Ateneo, fu celebrata per la prima volta a Siviglia nel 1918. Da allora, il 5 gennaio di ogni anno le famiglie attendono il passaggio dei Reyes per le strade di Siviglia. A bordo di carrozze variopinte tra musica, colori e magia, i Re Magi portano una pioggia di caramelle, e tantissimo entusiasmo. Il loro arrivo è preceduto dalla visita del loro Araldo al Sindaco di Siviglia, il 4 gennaio, per richiedere il permesso per la sfilata. È sempre la stella cometa ad aprire la parata, seguita da carrozze tematiche trainate da buoi, muli e trattori da cui cade una pioggia di caramelle sulla folla divertita.

L'Auto Sacramental e la Cavalcata dei Re Magi di Santillana del Mar (Cantabria)

Il comune di Santillana del Mar celebra ogni anno il 5 gennaio in modo più tradizionale e religioso questa festa, in occasione della quale i cittadini rappresentano diverse scene legate alla nascita di Gesù. La festa ha inizio con la recitazione dei canti natalizi nelle chiese e con un concorso di presepi. La rappresentazione dell'Auto Sacramental comprende varie scene come l'Editto Romano per le strade della cittadina, la fuga di San Giuseppe e la Madonna verso la mangiatoia e l'annuncio dell'angelo ai pastori. Si conclude con la tradizionale Cavalcata dei Re Magi, che portano doni nelle case del centro.

I Re Magi alle Canarie

Anche le isole spagnole che sono più vicine all'Africa che all'Europa festeggiano i Re Magi. Le sfilate più spettacolari si svolgono nelle capitali Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Le strade per settimane sono decorate con luci e decorazioni natalizie, e ovunque si trovano le cassette delle lettere destinate ai tre Reyes. Las Palmas Gran Canaria fa festa dalla tarda mattinata e si parte dal porto di Santa Catalina, dove i tre Re arrivano in barca.

La Laguna (Tenerife), sfilata dei Re Magi 1©Turismo de Tenerife

Più tardi nel pomeriggio, una grande processione guidata dai Re Magi marcia dal Castillo de la Luz al Parco di San Telmo. A Santa Cruz di Tenerife la parata inizia alle 19. Tradizionalmente, i Re arrivano in elicottero allo stadio Heliodoro Rodríguez López e, con migliaia di famiglie con bambini al seguito, avanzano per le strade di Santa Cruz in una processione colorata.

Roscón de Reyes, il dolce tipico dell'Epifania in Sapgna

Il dolce tipico dell'Epifania in Spagna è il Roscón de Reyes. È una sorta di ciambellone decorato con frutta candita, a ricordare le decorazioni sui vestiti dei tre Re Magi.

Roscón de Reyes ©Ente Spagnolo del Turismo - Turespaña

È una ciambella abbastanza classica, che può essere eventualmente farcita di panna. Dentro la sopresa: chi trova la statuetta di uno dei Re Magi può indossare la corona che decora il dolce; chi trova una fava paga e offre per tutti! Il Roscón de Reyes si compra nelle pasticcerie o, tradizionalmente, si prepara a casa in attesa dell'arrivo dei Re e dei regali.