Pizza, cocktail e zero sprechi: le proposte circolari e invernali di Dry Milano

Un locale moderno e ricercato, capace di mixare gusto e tendenze a ogni stagione, proponendo ogni volta pizze, focacce abbinate a bevande alcoliche capaci di accontentare le esigenze dei palati più fini. Tutto questo è racchiuso in Dry Milano, celebre locale meneghino, che ha appena tagliato il traguardo dei dieci anni di apertura, e che ha da poco rinnovato il suo menu.

Dry Milano - Lorenzo Sirabella ed Edris Al Malat (foto Silvia Sirpresi)

Insieme ai grandi classici la carta si è infatti arricchita di nuove proposte di stagione, rispettando la filosofia in cucina di Lorenzo Sirabella che privilegia ingredienti freschi, aprendosi a una gamma di sapori grazie a zucca, tartufi, funghi, rivelando ad ogni morso combinazioni inattese e sapori autentici a favore di preparazioni genuine, nel nome di un menu che dal bancone alla cucina premia la circolarità delle materie prime.

Il nuovo menu invernale di Dry Milano

Le ricette di Sirabella trovano eco nella lista cocktail dove Edris Al Malat ri-lavora gli ingredienti nelle preparazioni per azzerare gli sprechi, confermando la direzione di Dry Milano. «A tutti i livelli, negli ultimi anni, si è diffusa un'attenzione necessaria a comportamenti sostenibili.

Dry Milano - Pizza Cassoeula 1/3 Dry Milano - Pizza friarelli, zucca, ventricina 2/3 Dry Milano, Pizza Piennolo giallo 3/3 Previous Next

Poterli mettere in pratica ogni giorno è una sfida importante poiché attraverso un piatto si racconta il proprio impegno e la propria filosofia, che noi sintetizziamo evitando gli sprechi e ottimizzando l'utilizzo degli ingredienti», commenta Sirabella. «Ogni stagione ci chiede tempo per rivisitare alcune proposte e calibrare gli equilibri, così sottili nella mixology, ma è un lavoro in cui crediamo e che vogliamo continuare a portare avanti, grazie anche ai nostri ospiti che apprezzano le novità confermando che siamo su una strada giusta e condivisa», conclude.

La colonna portante di Dry Milano resta la pizza

La colonna portante del menu resta la pizza napoletana con i suoi impasti, la focaccia al padellino e al vapore, cambiano i topping che si colorano di sapori più caldi come la Pizza 4 formaggi, polline e castagne al miele, o ancora Funghi e salsiccia di Bra, prosciutto e funghi porcini, o un'ode a Milano con La cassoeula con luganega, verza e riduzione di vino rosso; e ancora un omaggio alle tipicità italiane nella Pizza con friarielli (sapori del sud), ventricina (abruzzese), crema di zucca (mantovana) e provola affumicata, e per finire l'Orto, un trionfo di elementi vegetali con varie consistenze che creano una piacevole alternanza di sapori caldi e riconoscibili che spaziano dal cavolo viola, alla scarola, alle carote, al melograno, al broccolo romanesco e le chips di topinambur.

La drink list di Dry Milano

Per quel che riguarda la Drink List abbiamo ormai una carta di miscele che punta allo spreco zero, creando un canale di recupero tra bancone e cucina. Oltre ai grandi classici, troviamo 8 signature drinks, completano poi tre creazioni analcoliche. «In ciascuna di queste ricette si ritrova almeno un ingrediente di recupero: nel Sud Express, ad esempio, riutilizziamo il latte scartato dalla mozzarella di bufala, sotto forma di sciroppo, con una texture vellutata che richiama le preparazioni della cucina, lo si trova abbinato a Barcelò Rum Imperial, Amaro Lucano e Yogurt al caffè; nel Pumpkin Mule, invece lavoriamo la parte fibrosa, la buccia e i semi della zucca, scartati dalla cucina che usa solo la polpa per le farciture, questi vanno in infusione per 48 ore nella vodka che fa da base al cocktail», spiega Edris Al Malat. «Stessa cosa accade con il drink Clover Bread, dove proponiamo un "fake champagne" ricreando la sensazione di champagne tramite un vermouth infuso con il pane del giorno prima che non è servito perchè non più fragrante»

Dry Milano - Cocktail Pumpikin Mule (foto Factory agency)

Aggiornare il menu secondo stagionalità e disponibilità permette di inserire ciclicamente delle proposte che dialogano con la cucina privilegiando ovunque il riutilizzo delle materie prime in consistenze e cotture differenti. Uno dei dessert si prepara andando a cuocere nel vermouth Mancino ambrato le pere. Al contrario per riutilizzare il Vermouth si cuociono anche gli scarti delle pere dando vita a un Vermouth infuso alle pere da utilizzare nel drink Kill-Bill vol.1.

Dry Milano - selezione di cocktail (foto Factory agency)

Anche gli impasti delle pizze subiscono lo stesso trattamento zero spreco, e vengono recuperati il più possibile, «partendo da norme di buon senso acquisite a casa», commenta Sirabella : gli impasti che di sera non vengono cotti, si trasformano in tre prodotti: una parte viene infornata ogni giorno per ottenere il pane fresco; con una seconda si realizza un prodotto cotto a vapore e glassato con cioccolato e caffè per un dolce; e con un'altra ancora si realizzano delle sottili chips per accompagnare l'aperitivo.

A proposito di Dry Milano

2013 apre Dry Milano. Inizia una nuova era che combina la tradizione della pizza napoletana al sofisticato universo dei cocktail, proponendo un mix innovativo e irriverente dove le materie prime sono protagoniste, sintesi perfetta per godere di tutte le esperienze di gusto, amplificando ogni piacere. Dry è un luogo di contaminazione, iconico, ricercato, ma immediato. L'atmosfera è calda e complice con arredi essenziali dal gusto retrò e ambienti nudi, per creare un'atmosfera che possa esaltare ogni esperienza mettendo al centro gli ospiti. Le proposte sono curate da Lorenzo Sirabella e Edris Al Malat.

Dry Milano

Via Solferino 33 - 20121 Milano

Tel 0263793414