Viaggio in Lapponia sulle tracce di Babbo Natale e dell'aurora boreale

La scorsa settimana vi abbiamo raccontato di come il mondo possa essere suddiviso, sostanzialmente, in due parti: chi durante l'inverno cerca il caldo e chi, invece, ama così tanto questa stagione da volersi immergere al massimo nella sua atmosfera. Se fate parte di questo secondo gruppo, la Lapponia è sicuramente la destinazione che fa per voi. Stiamo parlando, nello specifico, della regione più settentrionale della Finlandia (la Lapponia come area geografica comprende, in realtà, anche porzioni di territorio norvegese e svedese), un luogo magico che, durante la stagione fredda, riesce a diventarlo ancora di più. Immersi nella neve ci si può lasciar incantare dal Natale, passeggiando per Rovaniemi, la città di Santa Claus, oppure si può andare a caccia dell'aurora boreale.

Aurora boreale a Rovaniemi

La Lapponia è una meta unica nel suo genere. Per questo abbiamo raccolto per voi tutto quello che c'è da sapere per visitarla.

Rovaniemi, porta della Lapponia e casa di Babbo Natale

Il punto di partenza di un viaggio in Lapponia non può che essere Rovaniemi. Il motivo è presto detto: la città ospita il maggior aeroporto di tutta la regione (ci sono anche quelli Ivalo e Kuusamo). Questo, però, non rende l'accesso alla Lapponia così facile, almeno dall'Italia. Al momento è, infatti, attivo un solo volo diretto, con Ryanair che collega la città finlandese con l'aeroporto di Orio al Serio. Per tutte le altre destinazioni del Belpaese è necessario uno scalo. La presenza dell'aeroporto e la posizione geografica hanno fatto di Rovaniemi la vera e propria porta della Lapponia. Da qui partono gran parte delle escursioni che potrete fare e il consiglio è di utilizzarla come base per ogni vostro spostamento.

Ryanair collega la città finlandese con l'aeroporto di Orio al Serio

Allo stesso tempo, Rovaniemi è però conosciuta in tutto il mondo per un altro motivo: è la città di Babbo Natale. Come mai? Tra storia e leggenda è difficile capire come si sia arrivati fino a questo punto. Di certo a questa cosa ha contribuito negli anni Venti Markus Rautio, presentatore di un programma per bambini della radio pubblica finlandese, che stabilì che il villaggio di Babbo Natale si trovasse al confine con la Russia, nei pressi del Korvatunturi, montagna che sorge tra i due Paesi. Questa teoria, che era nata di fatto soltanto per il paesaggio innevato che sembrava, appunto, perfetto per Babbo Natale, prese lentamente piede grazie anche alla situazione politica. La Finlandia era sotto attacco da parte della Russia e gli Stati Uniti avevano bisogno di qualcosa che contribuisse a raccontare di un Paese vittima innocente dei soprusi sovietici.

Il Villaggio di Babbo Natale: tutto quello che c'è da sapere

Alla guerra e alle tensioni politiche si deve anche la nascita della più importante attrazione turistica di Rovaniemi e dell'intera Lapponia: il Villaggio di Babbo Natale. La città, dopo la Seconda guerra mondiale, dovette fare i conti con una situazione tragica. Circa il 90% dei palazzi di Rovaniemi era stato distrutto dalla truppe tedesche e per ricostruire l'intero abitato intervenne l'Unnra, che contribuì in maniera diretta. In occasione di una visita di Eleanor Roosvelt, venne costruita una capanna al Circolo Polare Artico. Era il 21 maggio 1950 e quella fu, probabilmente senza che nessuno all'epoca se lo potesse immaginare, la prima pietra di quello che è oggi il Villaggio di Babbo Natale.

Il Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi

Negli anni, infatti, con lo sviluppo di Rovaniemi come città turistica, grazie anche alla nome di città di Babbo Natale, nella zona della vecchia capanna è nato un vero e proprio villaggio, che è anche la casa ufficiale di Santa Claus. Visitarlo è un'esperienza magica per i bambini, ma non solo. È possibile incontrare direttamente Babbo Natale insieme ai suoi elfi. Li troverete, con ogni probabilità, intenti a lavorare nell'ufficio postale. Qui arrivano, infatti, letterine da tutto il mondo, che vengono timbrate e rispedite con l'apposito marchio di Santa Claus. La magia del Natale qui non si ferma mai. Il villaggio è infatti visitabile 365 giorni, ma farlo durante il periodo natalizio è un'esperienza imperdibile.

A caccia dell'aurora boreale in Lapponia

La Lapponia è, ormai l'avrete capito, la terra di Babbo Natale, ma non solo: è anche la terra dell'aurora boreale, uno dei più grandi spettacoli della natura. Certo, al contrario di quanto si possa pensare, i momenti migliori per vederla sono autunno e primavera e non l'inverno. Allo stesso tempo, però, le probabilità di vedere l'aurora boreale d'inverno in Lapponia sono molto alte. Nella Lapponia settentrionale, quando il cielo è limpido, l’aurora si verifica quasi ogni due notti tra settembre e marzo. Importante è allontanarsi il più possibile dai centri abitati e, quindi, dall'inquinamento luminoso. Per il resto, servono pochi altri accorgimenti. Il momento in cui le aurore sono solitamente più visibili è quello compreso tra le 21 e le 2 di notte, non serve fare le ore piccole. La cosa più importante è monitorare al meglio le previsioni meteo: il fenomeno può essere particolarmente localizzato, quindi potresti non vederla nel punto esatto dove la stai cercando, mentre magari è visibile a solo un paio di chilometri di distanza.

Aurora boreale in Lapponia

Da Rovaniemi, ma in generale da tutti i centi abitati lapponi, è possibile prenotare escursioni specifiche, che conducono in luoghi adatti per vedere l'aurora boreale.

Ciaspolate, sci di fondo, giri in slitta: esperienze in Lapponia

Negli anni la Lapponia è diventata una meta di turismo internazionale e questo ha portato in dote numerose attività che possono arricchire l'esperienza di viaggio. In questo senso, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. La neve è una costante per molti mesi e, di conseguenza, la Lapponia è una meta ideale per chi ama ciaspolare o fare sci di fondo. Proprio quest'ultimo è parte integrante della cultura locale e lungo il territorio si sviluppano centinaia di chilometri di piste immerse nella natura. Per chi non ama fare fatica, invece, la proposta è altrettanto ampia. Un esempio, sono le corse in slitta trainati dagli husky.

Slitta trainata da husky in Lapponia

La regione è piena di allevamenti e l'attenzione e il rispetto nei confronti di questi animali è il massimo. Correre nelle foreste innevate con l'aria gelida che ti taglia il viso è un'esperienza quasi mistica, in grado di divertire ed emozionare. Se poi, per qualche ragione, preferisce utilizzare dei mezzi di trasporto più moderni, a disposizione ci sono anche le motoslitte.

Immersi nella cultura Sami a Karasjok

Natura e leggende, ma anche cultura del territorio. Un viaggio in Lapponia non può prescindere dalla conoscenza del popolo che in questo territorio ha la sua casa e che ancora oggi lo abita. Stiamo parlando dei Sami, popolo indigeno della Lapponia, storicamente dedito alla caccia, all'allevamento di renne e alla pesca. Oggi i Sami sono meno di centomila, divisi tra Finlandia, Svezia e Norvegia. Il cuore della cultura Sami batte a Karasjok, comune norvegese posto proprio al confine con la Finlandia. Qui si trovano il Parlamento Sami, la biblioteca di lingua Sami, un parco-museo che racconta la storia di questo popolo e persino una radio.

Una donna con i tradizionali abiti del popolo Sami

Altro luogo importante per capire la cultura Sami, questa volta in terra finlandese, è Inari. Qui si trovano Siida, centro culturale e naturalistico dei Sami, e Sajos, centro dell’amministrazione e della cultura Sami, ad appena 10 minuti a piedi l’uno dall’altro. A Siida potrai prendere confidenza con la cultura Sami ed esplorare le meraviglie della natura artica. Le esposizioni all’interno del museo mostrano il forte legame tra il popolo Sami e la natura e permettono di provare di persona il ciclo naturale dell’anno nordico. In aggiunta alle mostre temporanee al chiuso su cultura, arte e natura, nei mesi estivi Siida offre ai visitatori anche un museo all’aperto.



La cucina tradizionale della Lapponia

Non è viaggio, però, senza cucina. E la cucina lappone ha molto di interessante da offrire. Un modo curioso per scoprirla è visitare la Jokkmokk, una tradizionale fiera Sami che si svolge nell'omonimo paese ogni anno da quattrocento anni il primo fine settimana di febbraio. In quell'occasione vengono venduti prodotti alimentari e bevande tradizionali del popolo Sami. Se non riusciste a partecipare a questo evento incredibile, le occasioni per sperimentare e assaggiare durante un viaggio in Lapponia di certo non mancheranno.

Cosa propone, quindi, la cucina locale? L'alimento forte è senza dubbio la renna. Della renna, come per il "nostro" maiale, non si butta via nulla, carne compresa. Essendo spesso allevata allo stato semi-brado, parliamo di una carne che mantiene il suo sapore selvatico e che resta particolarmente magra. In Lapponia si serve in diverse forme. Spesso viene utilizzata in zuppe e stufati e altrettanto spesso viene essiccata o affumicata. C'è anche un Presidio SlowFood: è il suovas, un filetto magro che viene semplicemente salato e affumicato su fuoco diretto per otto ore. Gustoso, aromatico ma delicato, si mangia in fette sottili, accompagnate con funghetti di bosco in agrodolce e con piccole bacche rosse (lingon). Si può gustare grigliato oppure crudo e stagionato.

Prodotto caratteristico della zona è anche il pane. In passato era molto complesso prepararlo. Scaldare un forno con le temperature proibitive che caratterizzano questa parte della terra era uno sforzo che in pochi volevano fare. In Lapponia è comunque ancora oggi diffuso il mjukkaka, un pane preparato con burro, un mix di farine, spezie locali e latte. In alternativa c'è il knäckebröd, croccante pane diffuso anche in Svezia.

Knäckebröd

Sono inoltre diffuse anche preparazioni che fanno parte della tradizione finlandese. Un esempio è il kalakukko, pasticcio di maiale e pesce, o il salmone, che anche in Lapponia è molto diffuso e apprezzato.

Dove dormire e mangiare in Lapponia

Ora che avete il quadro completo su ciò che potete fare e mangiare in Lapponia, vi diamo anche qualche indirizzo di hotel e ristoranti su cui fare affidamento.

Arctic TreeHouse Hotel

La caratteristica principale di questa struttura è il suo incredibile mix tra natura lappone e design scandinavo. Il risultato sono stanze che sembrano essere dei nidi con enormi vetrate dalle quali ammirare la bellezza della natura artica e, se si è fortunati, anche l'aurora boreale. Un'esperienza di alto livello in un contesto di lusso e privacy.



Arctic TreeHouse Hotel | Tarvantie 3 - 96910 Rovaniemi, Finlandia | Tel +358505176909

Glass Resort

Anche in questo caso il mix fra design e natura è perfetto. La struttura è diffusa, con 24 appartamenti caratterizzati da ampie vetrate, 1 lodge privato e un ristorante. Tutte le soluzioni offrono agli ospiti la possibilità di godere di una sauna privata, di piscine riscaldate all'aperto e una vista incredibile sulla foresta che circonda l'area.

Glass Resort | Tähtikuja 16 - 96930 Rovaniemi, Finlandia | Tel +358405194444

Arctic TreeHouse Hotel 1/4 Glass Resort 2/4 Laanilan Kievari 3/4 Ravintola Pirkon Pirtti 4/4 Previous Next

Laanilan Kievari

Locale accogliente, in cui domina il legno. Carta non ricca, ma completa nella proposta, che è particolarmente legata al territorio. Molta attenzione alla materia prima, con una serie di alimenti prodotti nei dintorni o direttamente fatti in casa. Attenta anche la selezione di vini e di birre del territorio. Punto forte, la carne. A disposizione dei clienti anche due ampie saune.



Laanilan Kievari | Sateenkaarenpääntie 9 - 99830 Saariselkä, Finlandia | Tel +358400239868

Ravintola Pirkon Pirtti

Servizio cordiale e piatti di pesce spettacolari. Queste in estrema sintesi le caratteristiche principali del ristorante Pirkon Pirtti. Il locale si trova nel centro di Saariselkä e offre un'atmosfera unica e romantica. Se sarete fortunati, potrete anche godervi l'aurora boreale, che nei pressi del ristorante è assai frequente.

Ravintola Pirkon Pirtti | Honkapolku 2 - 99830 Saariselkä, Finlandia | Tel +35816668050