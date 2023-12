 Natale e Capodanno in albergo? Ecco i menu e le proposte degli hotel di Roma

Cambiano le abitudini dei romani che sempre più si sottraggono al rituale "Natale con i tuoi". Resta la più bella occasione per una riunione conviviale, in famiglia e tra amici, ma si sceglie in libertà dove trascorrere la festa più attesa dell'anno, così come il Capodanno a cui si affida sempre la speranza di una svolta. Così, per ricreare la magia della festa, alle riunioni familiari con estenuanti sedute ai fornelli, sedie prese a prestito e con il rischio di un risveglio tra parenti di attriti sopiti, si preferisce il gusto di un eccellente menu in un ambiente elegante e rilassante come al ristorante o nei saloni degli alberghi. Da tempo è caduto ogni timore a entrare in queste strutture dell'ospitalità per turisti, talvolta vere cattedrali del lusso, così come il pregiudizio di una cucina non all'altezza di quella di casa. Oggi la ristorazione d'albergo, guidata spesso da chef stellati, ha conquistato un appeal trainante anche per il prestigio dell'insegna. Ma alla base della diffidenza c'era anche un'altra ragione storica: le radici della cucina romana sono orgogliosamente popolari, lontane da quella spettacolare delle corti di una volta e, oggi, dei grandi buffet.

La magia del Natale a Roma

Natale e Capodanno nei grandi alberghi tra allestimenti wow e menu ad hoc

A Roma, città internazionale, le strutture alberghiere di vari livelli sono pronte ad accogliere non solo i loro ospiti ma i cittadini romani con allestimenti, addobbi floreali creati da flower designer e tante luci per una magica parentesi tutta da godere, all’insegna del gusto, dell'eleganza e del benessere. Cene di gala con sontuosi menu dedicati sono stati organizzati per tempo puntando ai piatti della tradizione natalizia ma sempre con il tocco personale dello chef. La scelta è ampia e accessibile, e gli ingressi illuminati a festa e decorati sono aperti ai romani, anche soltanto per un brunch dopo una notte impegnativa o per un afternoon tea. Offrono grandi spazi, aree giochi riservate ai bambini e anche chi se ne può occupare, ma anche la possibilità di una sosta rilassante alla spa oppure un breve pernottamento, con pacchetti mirati. In molti si segnala da tempo il sold out, con qualche speranza per il last minute. Il momento magico è stato, in tutti gli alberghi, l'accensione nella hall dell'albero di Natale, che ha segnato ufficialmente l’inizio delle festività, ed è stata una gara per farlo speciale, diverso, con addobbi originali ed effetti speciali.

Sofitel Hotel Villa Borghese, per un Natale dall’allure francese

Raffinata atmosfera francese al Sofitel Hotel Villa Borghese di via Lombardia, dove lo chef Giuseppe D'Alessio di Settimo, il ristorante con vista, ha preparato menu particolari, sempre preceduti da una flûte di Champagne, a cominciare dall'aperitivo, con tapas al tartufo, mini tartare di Fassona piemontese al Brie in carrozza, fino all'Uovo al tegamino con crostino croccante (60 euro).

La terrazza di Settimo al Sofitel Hotel Villa Borghese

Il pesce resta protagonista della cena della vigilia. Tra le proposte, Filetto di dentice pescato all’amo al dragoncello, topinambur, gel fico d’india, Arancinetto di piselli e gamberi rossi di Mazara del Vallo in crosta d’oro ed emulsione al cocco, Tortelli ripieni di castagne cremose, fonduta di Camembert, glassa al melograno. Novità è il Panettone al foie gras di anatra e pepe sarawak, per i vegetariani in versione gorgonzola.

Panettone al foie gras al Ristorante Settimo

Sontuoso il Gran menu di Capodanno con Ostriche Fine de Claire, caviale Beluga al naturale, Insalata di astice blu calda e fredda, Crudité di verdure e agrumi di Sicilia, Risotto Carnaroli “Riserva San Massimo”, Pepite di fegato grasso di anatra, liquirizia e tartufo nero pregiato. Poi puntarelle e stracciatella alla romana, Maionese all’arancia, Granitè di pompelmo e champagne, Filetto di Vitellone bianco dell’appenino Igp arrosto con topinambur, gocce di estratto di carne e tartufo bianco. Poi gran dessert di Capodanno e piccola pasticceria e, a mezzanotte, come tradizione vuole, Zampone artigianale e lenticchie. La musica e la magia dei monumenti di Roma visti dal settimo piano daranno il benvenuto al nuovo anno.

Sofitel Hotel Villa Borghese | Via Lombardia 47 - 00187 Roma | Tel 06 478021

Natale come a New York all'InterContinental Rome Ambasciatori Palace

Festeggiamenti in salsa statunitense con live music invece al ristorante Scarpetta NYC dell''InterContinental Rome Ambasciatori Palace, di Via Veneto, dove lo chef Riccardo Ioanna propone un percorso di sapori e di esperienze, a scelta tra carne e pesce, e con un’offerta altrettanto curata per chi preferisce un menu vegetariano.

Ristorante Scarpetta NYC - InterContinental Rome Ambasciatori Palace

Dalla tradizione americana propone le carni a lunga cottura come la Spalla di maiale confit, il Petto d’anatra caramellato e il Tacchino arrosto, mentre la tradizione italiana si affaccia sulle paste, tutte rigorosamente fatte in casa, come come i Tagliolini all’astice e i Cappellacci ripieni cacio e pepe. Per il gran cenone del 31 dicembre faranno scena i canapé, tradizionali nella forma ma non negli ingredienti, per una condivisione allegra di tutto il tavolo, con proposte che vanno dalle ostriche con sedano rapa al Petto d’anatra affumicato, al Wellington di manzo Wagyu,Pacchero di manzo brasato alla sogliola alla plancha. Al sesto piano, da Charlie’s, allo scoccare della mezzanotte si godrà la vista migliore per i fuochi d’artificio, con tavoli prenotabili dalle 22 di sera in poi. Grande l'assortimento di cocktails, tra cui le versioni del Bloody Mary: “Classic” e le varianti Bloody Campari, Italian Mary e Mezcal.

InterContinental Rome Ambasciatori Palace | Via Vittorio Veneto 62 - 00187 Roma | Tel 06 47493

Capodanno elegante al Grand Hotel Flora

Sempre a Via Veneto, la strada della Dolce Vita che attraverso la ristorazione sta ritrovando la sua vitalità, lo storico Rome Marriott Grand Hotel Flora vestito a festa con decori e luminarie, propone una ricca proposta enogastronomica. Il 31 dicembre si potrà festeggiare l’arrivo del 2024 scegliendo tra la duplice offerta di gusto ed eleganza, quella del Flora Restaurant al piano terra e del Rooftop Terrace panoramico al 7° piano. In entrambi gli ambienti si cenerà con sottofondo di musica live e menu degustazione studiato dallo chef Massimo Piccolo.

Natale al Rome Marriott Grand Hotel Flora

Il Rooftop Restaurant prevede portate come riso Carnaroli con astice blu ai sentori di anice stellato e crema di finocchio, Filetto di bue con foie gras e tartufo nero pregiato servito con lingotto di patate al latte di bufala, la Tartare di ricciola in marinatura di lime e cocco e le Millerighe al ragù di maialino di cinta senese, funghi porcini e fonduta di taleggio. Al Flora Restaurant invece saranno serviti Carpaccio di gambero agli agrumi, Risotto Carnaroli ai crostacei, crema all’aglio agrodolce e limone candito, Millerighe al ragù di anatra con fonduta al reggiano, Filetto di maialino ai porcini e jus di carne. Per concludere Delizia al limone con coulis di frutti di bosco e dolci tradizionali. Per il momento attesissimo della mezzanotte ci si potrà riunire tutti sul Roof per ammirare il cielo di Roma durante i fuochi. Dall’una in poi la serata continuerà in musica con Dj Live al Salone Dolce Vita del piano terra. Sarà possibile festeggiare pernottando anche in hotel acquistando il pacchetto dedicato comprensivo di pernottamento (con colazione) e gala Dinner di Capodanno al Rooftop per 2 persone.

Rome Marriott Grand Hotel Flora | Via Vittorio Veneto 191 - 00187 Roma

Feste dal sapore internazionale all’Hilton Rome Eur La Lama

Per l'avveniristico Hilton Rome Eur La Lama che si staglia nel cielo dell'EUR queste festività costituiranno un esordio speciale, in un'atmosfera internazionale, gusto italiani e design d'autore. È diventato a pochi mesi dall'inaugurazione un punto di riferimento non solo per il turismo internazionale ma anche per chi in città e nel quartiere desidera trascorrere ore piacevoli per Natale e Capodanno e il suo chef Manuel Carboni ha creato varie proposte dal gusto locale, in dall'aperitivo, nel luminoso Lounge Bar, punto di incontro per gli auguri con amici e colleghi gustando drink ispirati ai sette colli.

L'ingresso dell'Hilton Rome Eur La Lama

Il menu della Vigilia prevede il fritto misto di Natale (baccalà, gamberi, calamaro, cavolfiori, carciofi) e pesci marinati (ricciola e salmone con osmosi di barbabietola, insalatina di finocchi, germogli e pompelmo rosa), Risotto allo zafferano con granella di lamponi, un ricco piatto di pesce di mare (triglia, gamberi rossi, vongole, polpo, calamaretto in guazzetto con bietina, carotine colorate, mash di broccolo romano) e, per concludere, torta di nocciole, cremoso di gianduia, sorbetto al mandarino, croccante di mandorle, uvetta passa marinata nella genziana. Al pranzo di Natale si impone la tradizione con puntarelle, carciofi, asparagi e pancetta con uovo pochè, Fonduta di pecorino con tartufo scorzone, frittatina di erbe invernali, verdure sott’aceto e salumi al coltello. Piatti forti saranno le Pappardelle al ragù bianco di lepre con verdurine croccanti, la Sella d’abbacchio con topinambur, cime di rapa, purea di patate viola e jus di mirtillo. Finale in dolcezza con torroni, arance candite cantucci, morbidelli alle mandorle, pangiallo e panettone. L’evento di Capodanno prenderà il via con le bollicine di benvenuto al Lounge Bar The Blade per proseguire al ristorante The Green sempre con accompagnamento dj set. In tavola la Ricciola marinata e affumicata con zuppetta di ceviche, perline di cetrioli e insalatina di erbe e due primi piatti: Gnocchetti viola con sashimi di orata, fumetto di aneto e Prosecco e Raviolo d’anatra con stracotto e topinambur. Poi Crema di pisellini, carciofi fritti, calamaro ripieno del baccalà stesso, Faraona con albicocche secche, cavolfiore, scarola e rapa rossa. Infine, Dessert con Bombe al mascarpone, panettone, gelato alla cannella, dadolata di pane dolce alla frutta candita e mandorle, granella di nocciole e cioccolato al caramello.

Hilton Rome Eur La Lama | Viale Europa 287 - 00144 Roma | Tel 06 452409

La cucina italiana delle feste all’Hotel Hassler

Doppia proposta all'iconico Hotel Hassler di Trinità dei Monti, tra i più prestigiosi d'Europa e gioiello della grande ospitalità capitolina della famiglia Wirth. Nei due ristoranti, Al Salone Eva e allo stellato Imago, sono pronti menu speciali con la classicità della tradizione italiana di alto livello rivisitata con stile, fantasia e ricerca. Al Salone Eva, accolti da Martina Emili, si potranno gustare i piatti dello chef Marcello Romano che preparerà per la cena della vigilia Tempura di alici ripiene, foglia di ostrica e salsa ai lamponi, Vellutata di broccolo romano, crudo di gamberi rossi e polvere di arancia, Gnocchi alla barbabietola con granchio reale e ricotta su crema di scarola, Carbonaro d'Alaska glassato alla birra nera con cipolla candita e patate viola. E poi la Dolce Magia del Natale con torroni e e panettone fatti in casa (210 euro).

Il giardino d'inverno dell'Hotel Hassler di Trinità dei Monti,

Un sontuoso brunch è previsto per il 25 mentre per il 31 il menu propone Caviale, ostrica e sgroppino al bergamotto, Polpo e capasanta con cavolo rosso alla mela annurca, Crema di cavolfiore, pesto di soia e anguilla affumicata, Lasagna con cicala di mare alla catalana, Suprema di baccalà in crosta di polvere di pomodori vesuviani e dolci. Immancabile poi lo Zampone con le lenticchie portafortuna. (570 euro). Più in alto, al prestigioso e stellato Imago, lo chef Andrea Antonini ha creato un menu di mare che comprende Alici e puntarelle, Niguiri di tonno, Scampo al pepe verde, Spaghetto ai ricci di mare affumicati e pecorino, Aragosta alla catalana e dolci, tra cui Pera, Ricotta e cioccolato (360 euro) . Il pranzo di Natale punta alla carne, con incursioni nella romanità, con Manzo crudo Garofolato, Carciofi e animelle, Abbacchio camomilla e lardo, poi i piemontesi Plin al tarufo bianco, Radicchio, blu di capra, noci e arancia e golosissima selezione di dolci (270 euro). Benvenuto speciale al 2024 con Barbabietola, panna acida e caviale, Scampo al pepe verde, Battuta di Fassona, nocciole e tartufo bianco, Spaghetto ai ricci di mare affumicati e pecorino e i plin a tartufo, seguiti da Agnello Miele e patate, salsa bernese e tartufo. (1.400 euro).

Hotel Hassler | Piazza della Trinità dei Monti 6 - 00187 Roma | Tel 06 699340

A Palazzo Ripetta feste in nome della luce

Il San Baylon di Palazzo Ripetta, il nuovo hotel 5 stelle in un palazzo cinquecentesco della celebre strada romana, recentemente entrato nella famiglia di Relais & Châteaux, si prepara alle feste nel segno della luce. Era stato scelto infatti il 13 dicembre il giorno di Santa Lucia, il più corto dell'anno, per l'accensione di 12 grandi lanterne e con la cascata di luci che veste l’intera facciata. Accanto all’iconica Sfera di Pomodoro, brilla anche un grande luminoso abete. Vari gli appuntamenti con pacchetti personalizzati che prevedono anche il soggiorno con proposte di benessere, nella Hydropool Suite, nella Romantic Suite o in una Spa Suite, dal design ricercato. Per il ristorante e il rinnovato rooftop Etere, la F&B Director Alessia Meli ha curato l’ideazione di menù speciali, anche per il brunch dell'Epifania.

Natale a Palazzo Ripetta

Per le cene del 24 e 25 dicembre lo chef Marco Ciccotelli prevede un menù à la carte insieme a piatti speciali natalizi caratterizzati da ingredienti freschi, come Capesante castagne e tartufo nero; Cappelletti al brodo di gallina e cardi e Gallinella e il suo brodetto. Il Brunch del 25 sarà ricco di prelibatezze locali e di portate tipiche natalizie e a Capodanno verranno proposti alcuni piatti della Vigilia, oltre a nuove proposte. Cotechino e lenticchie verranno serviti dopo la mezzanotte. Soprattutto in terrazza si brinderà ammirando la citò illuminata dai fuochi d'artificio. Anche al primo Brunch dell’anno. Il 1°gennaio ci saranno prelibatezze con un buffet di pasticceria dolce e salata abbinato ad un menù a scelta. Una novità per tutto il periodo delle feste: si potrà prenotare un’area dell’Hotel dove organizzare eventi per farsi gli auguri tra amici.

Palazzo Ripetta | Via di Ripetta 231 - 00186 Roma | Tel 06 323 1144

Omaggio alle regioni d’Italia all’Hotel Locarno

Pochi luoghi dell'accoglienza, a Roma, possono vantare un passato prestigioso e una storia intrecciata a quella della città come l'Hotel Locarno, cinque stelle, tra Piazza del Popolo e il Lungotevere, fondato quasi cento anni fa. L'eleganza degli ambienti comuni e delle sue camere si accompagna ad un'offerta enogastronomica di alto livello e per le festività di fine anno lo chef Domenico Smargiassi ha approntato nuovi intriganti menu che si aggiungono alla carta stagionale. Non manca l’eccellenza anche nell’offerta del bar, gestito dal barman Nicholas Pinna. Per la sera della vigilia il menu (120 €) è un viaggio nella memoria e nei ricordi, e si apre con il benvenuto “Bombelline di Zia Maria”: una frittellina di patate ripiena di broccolo romano, alici di Sciacca e pecorino. Tra gli antipasti, la Tartelletta, caviale Trasmontanus White selection, burro francese e lime, e poi Sfoglia di riso, salmone scozzese Loch Fyne, panna acida ed erba cipollina, Tagliolini trafilati al bronzo, conchiglie del mediterraneo e verdure dell’orto. Rispettata la tradizione del Baccalà della vigilia con polipetti alla Luciana adagiati su una fetta di polenta taragna croccante, con un battuto di prezzemolo agli agrumi.

Natale all'Hotel Locarno

Per il pranzo di Natale, c'è un omaggio alle regioni: “La Roma che crocca” (antipasto a base di carciofo alla griglia, trippa e animelle croccanti, “La Napoli che non si dimentica” (Ziti alla Genovese), “La Milano da mangiare” (Polenta taragna con ossobuco in gremolada. per chiudere con “La tradizione”:la Pastiera napoletana. Carta speciale al bar con i cocktail, tra cui il mitico Bloody Mary, fil rouge di tutto un brunch. A San Silvestro (300 €) si gusteranno la Tartelletta caviale calvisius, burro montato e zest di limone candito con una degustazione di ostriche, Carpaccio di gamberi di Mazara del Vallo, tartufo nero, bottarga di muggine, polpo, Puntarelle e bagna cauda,Tortellino con salsa al parmigiano 24 mesi, jus di vitello e tartufo nero pregiato, Tagliata di Wagyu e i suoi condimenti. Tra i dolci, Finger babà con crema al limone e lamponi, Mini maritozzo con panna, Tartelletta passion fruit e mango, Brownies al caramello salato con cheesecake a tre strati. E a mezzanotte, Cotechino croccante e lenticchie rosse.

Hotel Locarno | Via della Penna 22 - 00186 Roma | Tel 06 361 0841

Hotel Lord Byron, feste di Natale tra arte e gusto

Al Relais Le Jardin dell’Hotel Lord Byron, storico albergo dei Parioli, ex convento benedettino, con la cucina dello chef Massimo Viglietti, le festività saranno più che mai all'insegna della bellezza e del gusto tra arredi e opere Art Nouveau e l’Art Dèco.

L'eleganza del Natale e del Capodanno allHotel Lord Byron

Il menu di Natale (140 euro + 80 per pairing con vini) prevede Alghe Wakame saltate in padella con mais in agrodolce, funghi shiitake marinati, sardina affumicata a freddo e salsa rosa, Passata di fagioli Cannellini, calamaretti saltati e polvere di caffè, Fusilloni in risottati in fondo di triglia con triglia scottata, Filettino di pesce rombo con funghi spadellati e crema di pane alle erbe di bosco, Idea di Tarte Tatin con spuma al panettone e gelato al torrone, Frutta secca e disidratata, panettone, Pandoro e torroni. Egualmente intrigante e frutto di un'idea di cucina innovativa e sorprendente, il menu di Capodanno: Entrée dello chef, Sfoglie di mela verde con gorgonzola e ostrica a crudo. A guarnire di fianco la salsa tonkatsu, Insalatina di spinacini crudi, baccalà marinato, speck d’anatra ed emulsione di aceto, Vellutata di patate e porri, mousse di 5\4, gambero rosso e tartufo nero, Risotto e roast beef di controfiletto di agnello, Fondutina di formaggi e spugnole, Tacos con mousse di cioccolato e creme di frutta e dopo la mezzanotte Cotechino e Lenticchie 240 euro + Drink & Wine Pairing drink( Cocktails - Champagne – Vino Rosé – Vini Bianchi – Vini Rossi - Amari, 240 euro).

Hotel Lord Byron | Via Giuseppe de Notaris 5 - 00197 Roma | Tel 06 322 0404

Feste gourmet da Starhotels Michelangelo

Al The Dome, il ristorante dello Starhotels Michelangelo di Roma, a due passi da San Pietro, la festa comincia con il classico calice di bollicine e gli assaggini del benvenuto dello chef Massimiliano Grandi.

Feste di classe da Starhotels Michelangelo

Per Natale la proposta si articola tra Zucca marinata con speck d’anatra e stracciata di bufala, Tortellini in brodo di cappone, Costolette d’agnello in crosta di broccoli con torretta di patate al rosmarino e conclusione dolce con Semifreddo al cioccolato con salsa alla vaniglia. (60 euro) Le portate del menu di Capodanno saranno invece il Carpaccio di gambero rosso, passion fruit e perle di Yuzu, il Risotto Carnaroli stravecchio alle sette essenze del mare, alga Wakame e pomodorini confit, il Filetto di rombo, crema di topinambur al plancton e porro fritto e scenografica Sfera al limone su acqua di arance vesuviane, meringa al cavolo viola, cetriolo, ravanello ed uno specchio di vetro di zucchero. Finale scontato con panettone, pandoro, frutta secca e salsa al cioccolato con crema all’inglese. (180 euro). Il responsabile di sala Ivano Massaroni e tutto lo staff faranno in modo di accogliere gli ospiti in una piacevole atmosfera di festa in un ambiente elegante e luminoso con l'immancabile abete.

Starhotels Michelangelo | Via della Stazione di S. Pietro, 14, 00165 Roma | Tel 06 398739

Per un Natale diverso perfetto il Mama Shelter

Diverso da ogni altro hotel romano, è il Mama Shelter, colorato, eclettico, volutamente stravagante e imprevedibile, dove il divertimento comincia già entrando ammirando le gigantografie o giocando a flipper aspettando il tavolo. Ogni spazio diventa un inno alla creatività. Qui le feste sembra non abbiano fine tra brunch, merende, eventi e balli. Il 31 dicembre musica live, DJ-set e la pista da ballo saranno i protagonisti del Cenone e Disco Ball Madness Party. Il programma prevede aperitivo e antipasti a buffet, cena con menù fisso e ricca esposizione di dolci, per poi, a mezzanotte, brindare con bollicine e sorrisi all’anno nuovo.

Natale alternativo da Mama Shelter

Tutta la serata sarà accompagnata da musica dal vivo, DJ e Drag Queen. E ancora ci saranno La Première e il Brunch della Befana, rispettivamente il 1° gennaio e il 6 e 7 dicembre. Nelle sere di venerdì 5 e di sabato 6 gennaio, l’Epiphany Party Night è l’occasione giusta per chiudere in bellezza le feste, vestiti a tema e pronti per affrontare le sfide del nuovo anno. Lo chef Andrea Sangiuliano, trentenne figlio d'arte, e Nico Napolitano all'accoglienza fin dai primi giorni dell'Avvento si sono preparati ad una celebrazione memorabile e conviviale nel ristorante "Il Giardino d’Inverno", con grandi buffet e menu della tradizione, di carne e di pesce. Del resto, il messaggio di accoglienza è nel nome stesso: "Mama" è la mamma, che ti ama, ti coccola, ti nutre e ti protegge, e "Shelter" in inglese significa riparo, un rifugio urbano bello, moderno e animato ma anche popolare, friendly, nonché indirizzo del gusto per chi è alla ricerca di sapori autentici. Una novità: "Mama Loves Dogs": infatti chi porterà con sé Fido, accessoriato a tema natalizio, avrà un drink gratuito e il free stay per il suo amico a quattro zampe.

Mama Shelter | Via Luigi Rizzo 20 - 00136 Roma | Tel 06 9453 8900

Programma speciale della feste all’Aleph Rome Hotel

Anche l'Aleph Rome Hotel celebra la stagione delle festività natalizie con un programma speciale. Si entra nel vivo dei festeggiamenti la Vigilia, con il Cenone del 24 dicembre curato dall’ executive chef Carmine Buonanno. Un menu che esalta il gusto delle tradizioni natalizie e in cui il protagonista è il pesce: le Capesante scottate con zucca, mandorle, spinaci e limone e i Paccheri con vongole, broccolo romanesco e polvere di olive nere sono solo alcune delle portate che rendono omaggio alla tradizione italiana della cena della viglia.

Aleph Rome Hotel celebra la stagione delle festività natalizie con un programma speciale

Il 25 dicembre si apre con la colazione di Natale, momento ideale per stare in famiglia come a casa. A seguire il pranzo del 24, con Terrina di foie gras, lamponi e gelatina al Vin santo, dai Cappelli farciti, spuma al Parmigiano Reggiano e brodo di Cappone e con la Faraona alle castagne, porcini e tartufo nero e che si conclude in dolcezza con la Mousse ai tre cioccolati con gelato speziato. Due invece le alternative per il cenone di San Silvestro, entrambe con intrattenimento: la cena tradizionale, con Crème brulée di cavolfiore, astice e caviale al Petto d’anatra, grué di cacao, Banana e Arancia rossa, dai Fagottini di pasta ripieni di scampi e dragoncello su guazzetto di mare e bottarga al Risotto mela annurca, selvaggina e tartufo nero. L'altra, in atmosfera più frizzante è quella de “Le Petit Chef”, con il suo spettacolo multisensoriale, che coinvolgerà l’ospite, con immagini, suoni e sapori e che vede come protagonista il più “piccolo” chef del mondo. Lo spettacolo immersivo sarà in 3D con l’utilizzo della tecnica del videomapping. Alla mezzanotte, il brindisi sarà sul rooftop dell’Hotel. Gusto e bellezza garantiti, ma anche benessere a Le Caveau by Narducci Hair & SPA, che offre un vero e proprio rifugio di bellezza e tranquillità, dove la piscina interna e l’autentico rituale dell’Hammam orientale permettono di ritemprare il corpo e lo spirito.

Aleph Rome Hotel | Via di S. Basilio 15 - 00187 Roma | Tel 06 422 9001

Al Rome Cavalieri Capodanno al… circo

Al Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel il tema delle feste è quello dei sweet sixties, i favolosi anni Sessanta, con l'abete che spuntava dal tetto apribile di una Fiat 500 d’epoca. Questo grande albergo, nato appunto in quegli anni, festeggerà alla grande il Natale e il Capodanno anche a tavola. Al Ristorante Uliveto, oasi verde tra le piscine e il parco mediterraneo, la cucina di Fabio Boschero promette delizie a cominciare dalla cena della vigilia, il 24, con un menu tutto di mare come esige la tradizione. Ed ecco Fritto di merluzzetti su spuma di patate e polvere di limone, Crudo di branzino con neve di prezzemolo e agrumi a vivo, Ostriche in gelatina di dragoncello, Crema di zucca con gamberetti scottati e crostini al timo, Tortelloni di scorfano, Cernia in bellavista e dolcezze varie by Dario Nuti (120 euro).

Il circo arriva al Rome Cavalieri

Spettacolare sarà l'arrivo del 2024 con l'esibizione dei Le Cirque Top Performers con artisti e virtuosi,eccellenze mondiali diretti da Anatolii Zalevskyi, maestro di arti circensi, in una dimostrazione di forza, energia ed equilibrio. In scena anche altri artisti, tra cui Vitalii Yarchuk che si esibirà con il suo incredibile numero di giocoleria, unendo forza e abilità. Coinvolgente anche lo spettacolo mozzafiato del team acrobatico Rizoma con una performance scandita da una colonna sonora evocativa, mentre le violiniste del gruppo “Incanto” e i trampolieri eseguiranno tra gli ospiti le loro performance. A seguire avrà inizio la cena, con un menu che spazia dal Tortello di granciporro sulla sua bisque con asparagina di mare e caviale di storione al San Pietro in mantello di prezzemolo su zuppetta di patate, verdure e perle di salmone e al Filetto di cervotta in crosta di tartufo nero con soffice di sedano rapa, funghi cardoncelli e gel di frutti rossi per concludersi con il trionfo dei dolci del pastry chef Dario Nuti. Al momento del dessert si apriranno le danze, con DJ Blade, bollicine e tanta allegria, per per iniziare il nuovo anno in grande stile all'un Capodanno all’insegna dell’allegria e dello spettacolo. (415 euro).

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel | Via Cadlolo Alberto 101 - 00136 Roma | Tel 06 35091

Diversi menu per le feste all’Hotel Atlante Star

Anche William Anzidei, chef di questo albergo tra i quartieri di Prati e Borgo Pio, di proprietà della famiglia Mencucci, ha preparato per gli ospiti vari menu che si aggiungono alla carta e che promettono esperienze d'eccellenze nei vari appuntamenti delle feste.

Per la cena della vigilia propone Capesante arrostite, castagne e tartufo pregiato, Gocce di aragosta mediterranea, crema ai crostacei ed essenza di basilico Rana pescatrice alla cacciatora, terrina di cardi fondente e dolci, mentre per il pranzo del 25 la Quaglietta croccante alle nocciole e le sue uova Cappelletti della tradizione al tartufo bianco, Spaghetto di cacao alla chitarra, ragù di cinghiale al ginepro e funghi porcini, Controfiletto di cervo, polenta bianca, Castelmagno e salsa alle spugnole e trionfo di dolci tipici.

Due le formule previste per la serata del 31 dicembre, in cui l’arrivo della mezzanotte si potrà trascorrere nella sala al sesto piano, prendendo parte al Gala Dinner, in un trionfo di sapori attentamente studiati con piatti che si fanno riconoscere e sorprendono al tempo stesso. Sono previste sei portate, tra cui il Cremoso ai ricci di mare e pan brioche al pan d’epices, le Perle di granchio reale, cocco e lemongrass e il Filetto di vitella, foie gras e salsa duxelles. Per dessert, il palato si accenderà con la Delizia di cioccolato al latte e noci pecan con bisquit alla banana. Ma non è tutto, perché al settimo piano della struttura, dove sorge la grande terrazza che ospita il bar, all’interno della sala Michelangelo si potrà optare per una Light Dinner, in cui la riconoscibile mano dello chef Anzidei proporrà un menu più informale e sfizioso, a partire dal Macaron di barbabietola e pepe sichuan, con anguilla affumicata, passando per la Gelatina di cetriolo e creme fraiche e la Triglia ai cereali e salsa caldeirada. Per la mezzanotte, tutti gli ospiti saranno invitati a salire in terrazza per lasciarsi conquistare dagli spettacoli pirotecnici che illumineranno lo skyline della Capitale, accendendo un panorama unico di bagliori che faranno sognare. Gala Dinner: 470 euro, Light Dinner: 220 euro

Atlante Star Hotel | Via Giovanni Vitelleschi - 34, 00193 Roma | Tel 06 686386