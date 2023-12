Bormio: quanto costano gli skipass, cosa fare e dove andare in alta stagione

A Bormio è cominciato il conto alla rovescia per le Olimpiadi 2026 e già da questa stagione invernale tante sono le novità in vista degli importanti lavori di rinnovamento che saranno realizzati per accogliere al meglio l'evento sportivo più atteso degli ultimi anni. Si comincia dallo snowpark The Jungle per arrivare al relax totale della nuova Vasca Stelvio di Bormio Terme, passando per i rinnovati campi scuola di Bormio 2000. Nella stagione 2023-24, che ha riaperto i battenti il 1° dicembre, si riconfermano anche i successi dello scorso anno come la formula dei prezzi dinamici degli skipass o la promo Ski & Relax. Gli impianti di risalita del comprensorio sciistico di Bormio seguiranno i seguenti calendari di apertura stagionale:

Bormio : 1/12/2023 - 7/04/2024

: 1/12/2023 - 7/04/2024 Santa Caterina : 2/12/2023 - 7/04/2024

: 2/12/2023 - 7/04/2024 Cima Piazzi: 7/12/2023 - 7/04/2024

Tutto quello che c'è da sapere sull'offerta invernale di Bormio

Tutte le informazioni sugli skipass di Bormio

Il comprensorio di Bormio offre più di 180 chilometri di piste di sci alpino, nordico e snowboard, immersi nel Parco Nazionale dello Stelvio. Un'area di magnifico appeal naturalistico e sportivo, dove gli amanti della montagna possono godere di un'offerta completa all'interno della maestosa natura del Parco Nazionale dello Stelvio. Si va dagli incantevoli paesaggi imbiancati di Santa Caterina Valfurva, al divertimento adatto a tutta la famiglia delle piste facili e soleggiate di Cima Piazzi-San Colombano. Ma a Bormio si trova anche il più grande dislivello sciabile d'Italia, l'emozionante vertical drop di Bormio, che da quota 3000 scende al paese per ben 1800 metri.

E con la formula 3 ski aree - 1 unique pass, si può sciare in tutte le stazioni sciistiche del comprensorio ed usufruire del servizio bus gratuito che le collega tra loro. Si riconferma anche per questa stagione la formula del prezzo dinamico per l'acquisto online dello skipass, dopo il successo dello scorso anno. La promozione prevede sconti fino al 25% rispetto al prezzo di biglietteria e consente di acquistare ingressi (di 4 ore, giornaliero e pluri-giornaliero) a prezzi che variano in base all'anticipo con cui si prenotano i pass. Oltre a saltare la coda, è possibile organizzare in anticipo e comodamente dal proprio computer il pacchetto vacanze ideale, accedendo ad una serie di servizi - come il noleggio o le lezioni di sci - oppure si può scegliere tra le tante offerte outdoor di Bormio, sempre con garanzia di qualità e con un servizio assistenza sette giorni su sette. Inoltre, tutti i bambini inferiori ai 7 anni d'età (nati dal 2016 in poi) sciano gratis in tutto il comprensorio, con l'acquisto, da parte del genitore, di uno skipass della medesima durata.

Per acquisto skipass online:

Le terme di Bormio



Il benessere, di tradizione millenaria, delle acque termali di Bormio che, già nota ai tempi degli Antichi Romani, giunge a noi oggi nei complessi, moderni e costantemente aggiornati, di Bormio Terme e QC Terme. Bormio Terme è lo stabilimento termale perfetto per coloro che possono concedersi una pausa con la famiglia al completo. L'acqua sgorga naturalmente calda, basti pensare che d'inverno arriva a 37gradi. Sono terme che vantano una lunga storia, infatti anche gli antichi Romani le conoscevano e le apprezzavano.

La fantastica cornice alle Terme di Bormio

Le acque termali di Bormio sgorgano da 9 sorgenti, poste ad altitudini diverse, inserite nel Parco Monumentale di proprietà della Bagni di Bormio S.p.A., a temperature variabili (36°-43°) in funzione delle stagioni: più calde d' inverno perché il terreno gelato non consente le infiltrazioni delle acque pluviali; a temperatura variabile, in estate, in rapporto alle precipitazioni atmosferiche. Sono disintossicanti, rigeneranti, rilassanti, antistress ed antinfiammatorie per una completa remise en forme Bagni di Bormio sono da sempre definiti Bagni delle Donne. Infatti le proprietà antinfiammatorie delle acque favoriscono la cura dei disturbi ginecologici, mentre microscopici e salutari solfobatteri in sospensione rendono la pelle più liscia e vellutata con effetto peeling.

Promo Ski & Relax da provare nella nuova vasca Stelvio di Bormio Terme

Ritorna anche la promozione Ski & Relax perfetta per immergersi nel benessere totale dopo una giornata sulle piste. Acquistando uno skipass da 4 a 7 giorni, si riceve un'entrata gratuita di 2 ore e mezzo presso lo stabilimento di Bormio Terme, dove quest'anno da non perdere c'è la nuova Vasca Stelvio. La piscina è stata così battezzata in onore del famoso Passo e della leggendaria pista che, nel 2026, ospiterà le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ed è un tassello importante del più ampio piano di rinnovamento che interesserà l'intero stabilimento termale. La vasca Stelvio ha una grandezza di 160 mq, con una profondità di 110 cm ed una temperatura dell'acqua di circa 35° C. ed essendo aperta sui lati permette di ammirare il magnifico panorama del monte Vallecetta, della pista Stelvio e della conca di Bormio.

La nuova vasca Stelvio di Bormio Terme

La promozione Ski & Relax è un'esclusiva online e deve essere acquistata almeno 3 giorni prima dell'utilizzo. Solo durante il periodo natalizio (dal 24 dicembre al 6 gennaio), invece, la promozione è valida con uno skipass di 6 o 7 giorni. Lo snowpark The Jungle e i nuovi campi scuola di Bormio 2000: arrivano le novità dedicate agli amanti dello sci di tutte le età. Completamente rinnovati per la stagione invernale 2023/2024, i campi scuola di Bormio 2000 sono perfetti per i principianti di tutte le età. Situati a pochi passi dall'arrivo della cabinovia, a 2000 metri di quota, prevedono una pendenza molto dolce, ideale per l'apprendimento di sci e snowboard. L'area è, inoltre, ben servita da bar, ristoranti e del servizio di deposito sci. Per gli sciatori e snowboarder a caccia di emozioni forti c'è, poi, The Jungle: lo snowpark di Bormio Ski che, per questa stagione, è stato ampliato e rinnovato con strutture nuove e salti da urlo. The Jungle è completamente immerso nella natura più selvaggia del Parco Nazionale dello Stelvio e offre adrenalina e divertimento per ogni livello di preparazione.

Clicca qui per maggiori informazioni!