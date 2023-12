Bagni giapponesi e atmosfera zen: al Silena il 2024 si saluta così

Sei alla ricerca della tua favola invernale per il Natale, il Capodanno e per l'anno nuovo? Che ne dici di passarlo a 1.350 metri tra le bellissime cime imbiancate delle Dolomiti? Al Silena si festeggia tra fiaccolate notturne, letture natalizie, vin brulé intorno al fuoco, delizie gourmet da condividere e momenti di relax esclusivi. Per poi salutare il 2024 sugli sci … o in spa.

Al Silena per festeggiare il Natale in chiave zen

Al Silena di Valles il silenzio è d'oro. Anche quando si festeggia. In questo gioiello incastonato a 1.350 metri tra le bellissime cime imbiancate delle Dolomiti, l'anima è al centro di ogni cosa e mente e corpo dialogano tra loro per raggiungere una pace interiore assoluta. Qui i momenti di festa diventano momenti unici, esperienze del cuore, attimi di felicità da condividere con le persone più care. Sussurrati, mai urlati. Dal 22 al 26 dicembre il Silena invita a trascorrere il Natale insieme, ad assaporare l'atmosfera zen e il profumo di mandorle tostate, in un ambiente esclusivo e raffinato dove il mondo resta fuori e dentro regnano quiete e silenzio. Il pacchetto “Natale al Silena” offre un programma esclusivo che tra attività outdoor e gioie del palato riscalda i cuori e difficilmente sarà dimenticato. Il 23 dicembre, escursione con fiaccolata seguita da vin brulé, succo di mela caldo e biscotti nel bellissimo dehor dell'hotel, prima di gustare un'esclusiva cena gourmet. Il 24 dicembre, escursione alla bellissima Malga Fane con lettura della storia di Natale nella splendida cappella avvolta dal silenzio delle montagne. Il 25 dicembre, cena di Natale con musica dal vivo. E il 26 dicembre, Kaiserschmarrn cucinati nel forno a legna da gustare tutti insieme nel dehor dell'hotel.

A Capodanno al Silena nella onsen pool giapponese

Aspettare il 2024 con un flûte di champagne immersi in una meravigliosa vasca onsen sulla terrazza con vista Dolomiti? Al Silena questa è un'esperienza da non perdere. Un rituale d'ispirazione giapponese che appaga i sensi, distende corpo e mente e regala vero benessere. Realizzata sul tetto dell'hotel questa “sorgente termale” alpina è un luogo intimo e silenzioso dove potersi regalare un momento di relax in un'atmosfera unica, quasi onirica. Prima di immergersi nella vasca di acqua calda di sorgente a 40° proveniente dalle montagne di Valles e ricca di minerali della pietra vulcanica dell'Altopiano dello Sciliar ovvero il basalto dell'Alpe di Siusi, il rituale dell'onsen prevede diversi step: prima una doccia con acqua fredda e pulita servendosi dell'apposito secchio di legno, shampoo e risciacquo con acqua calda (la pulizia simboleggia anche il liberarsi dal peso degli influssi negativi); poi ci si immerge lentamente nella vasca fino ai fianchi e piano piano fino alle spalle, si avverte il calore del corpo e ci si abbandona al relax, aiutandosi da qualche esercizio di respirazione per prendere coscienza di questo momento in maniera più intensa e versandosi di tanto in tanto l'acqua addosso con il secchio di legno; infine, usciti dalla vasca e indossato l'accappatoio, ci si abbandona al riposo sui grandi lettini con una tazza di tè caldo e una pienezza di spirito davvero unica.

Un'experience esclusiva perfetta per salutare il Nuovo Anno. Al suono dolce delle campane, alternativa ai tradizionali fuochi d'artificio e scelta consapevole per tutelare l'ambiente e il benessere degli animali: a mezzanotte, infatti, una campana suonerà per 108 volte: secondo la tradizione buddista i rintocchi allontaneranno i 108 mali dell'anno appena trascorso e permetteranno a quello nuovo di cominciare rinnovato e purificato. Per accogliere il 2024 con consapevolezza e positività.

Primo gennaio 2024 al Silena: sci o relax?

Festeggiare il primo giorno dell'anno sugli sci? Al Silena potete essere i primissimi ad arrivare sulle piste, per lasciare il segno su tracciati perfetti, appena battuti e con zero affollamento. Situato a pochi passi dalle piste e dalla stazione a valle della funivia Jochtal che porta nel comprensorio sciistico Gitschberg-Jochtal (16 skilift e 51 km di piste da sci, snowboard e slittino), l'hotel è infatti il punto di partenza ideale ski-in/ski-out per piacevoli giornate sulla neve e offre ai propri ospiti servizi e agevolazioni esclusive: dall'affitto dell'attrezzatura nel negozio di fiducia nelle immediate vicinanze alla possibilità di avere lo skipass (escluso il pass giornaliero) direttamente in hotel per evitare così code alle casse, e un deposito sci indoor con asciugascarponi e armadietti richiudibili.

Per chi invece sceglie di salutare il 2024 in totale relax il Silena offre tantissime esperienze wellness: nei 1.550 mq di spa si nuota nell'infinity pool (interna ed esterna, riscaldata), ci si depura nella biosauna alle erbe, nel bagno di vapore ai profumi del bosco e ci si rilassa nelle tante nicchie private dove il silenzio distende corpo e mente. O si può anche salire all'ultimo piano nell'area spa sulla terrazza, luogo energetico a un passo dal cielo dove respirare a pieni polmoni l'aria fresca di montagna e godere del magnifico paesaggio attraverso le vetrate della sauna panoramica (80-100 °C e infusi rivitalizzanti), della zona del silenzio (80 mq con vista mozzafiato dove potersi abbandonare al relax e lasciar andare il pensiero), o della vasca onsen per un rituale di benessere di ispirazione giapponese.

Le offerte invernali del Silena

Prezzi a partire da 194 euro per persona al giorno in mezza pensione in un Soulful Studio Inspiration, 35 mq di luce dal design elegante al profumo di pino cembro. Ma per un soggiorno di lusso privato scegliete la Soulful Suite Deep Recreation Panorama: una magnifica suite con sauna privata, area di meditazione e una vasca esterna ispirata al tradizionale ofuru (l'antico rituale del bagno giapponese che originariamente si svolgeva in vasche di legno hinoki) per rilassanti ed esclusivi bagni al chiaro di luna. Prezzo 321 euro per persona al giorno in mezza pensione.

Hotel Silena

Via Birchwald 10 - 39037 Rio di Pusteria/Valles (Bz)

Tel 0472 547194