[Capitale della Cultura... a tavola]: La Rocca Viscontea e il Capù sensa ale

A Lonato, si trova la magnifica Rocca Viscontea che dalle possenti mura merlate domina il Garda. Una vera e propria città della cultura che ospita la Fondazione Ugo da Como, come la casa museo del Podestà e il ricco museo ornitologico. Possiede ben 52mila volumi databili a partire del XII secolo e sono conservate fra l'altro le 48 lettere scritte da Ugo Foscolo alla contessa Marzia Martinengo , preziosi incunaboli e il più piccolo libro del mondo: 15 per 9 millimetri stampato a padova nel 1897, e formato da 206 pagine con una lettera di Galileo Galilei a Cristina di Lorena.

La Rocca Viscontea (Credito foto www.lonatoturismo.it Massimo Corradin)i

Ma Lonato è anche patria della De.Co. “òs de stòmec” ( osso dello stomaco) un insaccato, ripieno di pasta e ossa di maiale. Una squisitezza invernale che viene proposta durante la fiera di San Antonio a metà gennaio e poi gli intriganti involtini di verza , detti “capunsèi” o “capù senza ali”. Marino Marini ci propone la ricetta tradizionale e ci guida alla scoperta di questa vera e propria leccornia. Questi gli ingredienti dei due piatti tipicamente bresciani.

Involtini di verza (detti capunsèi o capù sensa ale): la ricetta

Capù sensa ale, ricetta realizzata da Carlo Bresciani dell'Antica Cascina San Zago (Bs)

Ingredienti: 20 foglie di cavolo verza, 300 g di pangrattato, latte, 200 g di grana grattugiato, 2 uova, sale, spezie, aglio, 100 g di burro, olio di oliva, prezzemolo, passata di pomodoro.

Procedimento: lavate le foglie della verza e lessatele, al dente, in acqua bollente e salata. Fate soffriggere in 50 g di burro e due cucchiai di olio, uno spicchio d’aglio che toglierete appena si sarà rosolato. Aggiungete il pangrattato, il formaggio, il sale, le spezie e insaporite per qualche minuto. Trasferite tutto in una ciotola, aggiungetevi le uova, il prezzemolo tritato, e bagnate con il latte necessario per ottenere un impasto medio (né duro, né tenero). Stendete le foglie di verza, mettetevi una parte di ripieno e avvolgete come fosse un fagottino. Sciogliete il rimanente burro con un cucchiaio di olio, mettete due cucchiai di passata diluita, appoggiatevi gli involtini, copriteli con un po’ di passata e cuoceteli nel forno caldo per quindici minuti.