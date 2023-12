“Pane, prosciutto & mozzarella”: come gustare la merenda all'italiana

Con “Pane, prosciutto & mozzarella”, in esercizio da poco meno di un anno, la centralissima Via Spadari a Milano, a due passi dal Duomo e dalla Galleria Vittorio Emanuele II, rinvigorisce ancor più il suo status di “via del gusto”. La zona, ovviamente, è sempre affollata: turismo leisure, turismo business, la concitazione del vivere quotidiano della metropoli: uffici, negozi, banche, alberghi ed altro ancora. A quel punto, la sacralità della pausa pranzo, come pure il desiderio dello smart buy inteso come approvvigionamento di cibo di alta qualità per consumo differito. Insomma, lo street food pensato per la variegata clientela gourmet ben presente in centro città.

Il bancone di Pane, prosciutto e mozzarella

Come è l'interno di Pane, prosciutto & mozzarella

Il banco, a vista il bancone posteriore dove si appronta quella che diviene la merenda: superficie parva, sed apta mihi, dove “mihi” è il cliente gourmet. Appena 70 mq: formaggi e prosciutti in bella vista, il profumo suadente del pane sfornato.

La merenda! Occhio all'etimologia del termine: merenda, ovvero il gerundivo “da meritare”. Sorta di gratifica per qualcosa di commendevole che si è saputo/voluto fare. Ben oltre, quindi, l'idea del morso che lenisce la fame. La merenda da intendere come il piccolo premio quotidiano che ci elargiamo in momento lieto del dì. Ciro Amodio, a Napoli e nel resto della Campania è sinonimo di salumeria/gastronomia, diciamo pure “drogheria” di eccellente qualità. E quando il giorno è giorno buono, ovvero pressoché sempre, il premio della merenda si celebra da Ciro Amodio!

Pane, prosciutto & mozzarella, paradiso della merenda

Perché a Napoli sì e a Milano no? Davvero, ma perché?! Ce lo spiega Fausto Amodio, Ceo del Gruppo Ciro Amodio, quinta generazione della famiglia Amodio: «Il nostro punto vendita Pane, prosciutto & mozzarella in via Spadari è diventato, in appena undici mesi di attività, l'indirizzo di riferimento in centro città per quanti desiderano riassaporare la merenda all'italiana, quella sana e genuina che eravamo soliti consumare anche da bambini e che ancora oggi continua a piacere ad intere generazioni. Pane, prosciutto & mozzarella è una formula semplice che recupera la grande tradizione italiana, quella della buona merenda, ma con un approccio al passo con i nuovi riti ed esigenze di consumo; in particolare il consumo fuori casa e, in correlazione ad esso, l'asporto di qualcosa di genuino e gustoso».

Fausto Amodio, Ceo del Gruppo Ciro Amodio

Pane, prosciutto e mozzarella, quindi, la triade golosa di cibi mediterranei frutto di conserve: il pane inteso come conserva del grano, il prosciutto inteso come conserva del maiale, la mozzarella intesa come conserva del latte di bufala. I prosciutti costituenti il dovizioso Tagliere Settebellezze sono due: Parma Dop e San Daniele Dop. Squisito, imperdibile tra i formaggi sul tagliere, il Provolone del Monaco Dop. Squisiti i babà, la pastiera, le sfogliatelle.

Come è il format di Pane, prosciutto & mozzarella

Il format di Pane, prosciutto & mozzarella è arguto e goloso ibrido tra il take away, attuato mediante sapiente package, e il consumo sul posto, grazie ad accorto e pregevole soppalco con circa 20 posti a sedere. Un consumo veloce, ma non velocissimo, suvvia! Vero è che siamo nei pressi dell'aorta della città, vero è che d'intorno aleggia il “business”, ma altrettanto vero è che qui è enclave napoletana. E il cliente di ciò è ben consapevole per come, non appena all'ingresso si sottopone al primo di due riti: consegna del proprio orologio e ritiro di orologio della ditta concesso in comodato gratuito. All'uscita, restituzione reciproca dei due orologi.

Tavoli di Pane, prosciutto e mozzarella

Perché tutto ciò?! Il motivo è semplice: l'orologio del cliente scandisce l'ora in sessanta minuti, e pertanto sono quaranta e non di più i minuti concessi per la pausa. La ditta consegna un orologio speciale che l'ora la scandisce in 90 minuti; già si ragiona meglio, adesso qui la pausa dura 60 minuti! Il secondo rito è all'atto della comanda. Per atto di cortesia il menu indica la “porzione”, ma il cliente lestamente si accorge che qui per porzione si intende “una porzione e mezza”! Insomma, dopo il film di De Sica dell'anno 1951, rieccoci con un altro “Miracolo a Milano”. La merenda, che, ricordiamolo, è premio che ci elargiamo pressoché tutti i giorni, da Pane, prosciutto & mozzarella non assume tipicità strettamente napoletana, basti pensare al prosciutto, nella Napoli che fu smaccatamente assente, bensì assume, ed è cospicuo valore aggiunto “napoletanità”! E non è un altro Miracolo a Milano?!

Pane, prosciutto & mozzarella

Via Spadari 8 - 20123 Milano

Tel 02 38234435