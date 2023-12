Gusto, relax e benessere all'Hotel Terme Marine Leopoldo II

Una struttura capace di coniugare alla perfezione relax e benessere, situata in una delle località turistiche più belle della costa maremmana. A Marina di Grosseto, sorge infatti l'Hotel Terme Marine Leopoldo II, accogliente struttura 4 stelle con centro benessere e termale.

Hotel Marine Leopold II - veduta aerea (foto sito)

«Il nome dell'hotel è dedicato a Leopoldo II, che con la sua bonifica rese agibile il terreno dove oggi sorge l'Hotel Terme Marine Leopoldo II - ricorda Amedeo Vasellini, albergatore in Maremma e proprietario dell'Hotel - una location in Toscana dove, tra un tuffo e l'altro nell'acqua del mare (in stagione), puoi immergerti e rilassarti nelle nostre piscine alimentate naturalmente da una fonte sorgiva termale».

Marina di Grosseto e la storia dell'Hotel Terme Marine Leopoldo II

Marina di Grosseto, infatti, un tempo borgo di pescatori, è oggi una delle più rinomate località turistiche e balneari in espansione della costa maremmana, grazie anche a Leopoldo II, Granduca di Toscana, autore della colossale opera di bonifica di questa zona un tempo paludosa e sommersa dall'acqua.

Hotel Marine Leopold II - piscina esterna (foto sito)

La struttura alberghiera che porta il suo nome, risalente all'inizio del 1900 in stile razionalista, addolcito con citazioni di “art nouveau”, ha volutamente mantenuto, anche nei rifacimenti successivi, le linee pulite ed essenziali tipiche di questo stile. Nell'immediato Dopoguerra fino agli anni Settanta la struttura venne adibita a colonia estiva per i dipendenti della Snia Viscosa. Solamente nel 2011, al termine di un meticoloso e dettagliato progetto urbanistico, tornò a nuova vita con il nome Hotel Terme Marine Leopoldo II, oasi di pace e di benessere.

Hotel Terme Marine Leopoldo II: ambiente ricercato e confortevole

«Varcare le porte dell'Hotel Terme Marine significa entrare in un ambiente ricercato, dove ogni dettaglio è curato grazie alle attenzioni di uno staff pronto a soddisfare ogni esigenza degli ospiti, per fargli vivere la migliore esperienza di vacanza in Maremma - prosegue Gianluca Rafanelli, General Manager dell'hotel - soggiornare da noi significa concedersi una coccola, che puoi goderti a partire dal risveglio fino alla buonanotte. Con 172 camere, tra singole, matrimoniali e suites, tutte finemente arredate con eleganza e stile, ed una carta di servizi offerti unici e su misura, gli ospiti hanno garantito ogni genere di comfort e tranquillità durante il loro soggiorno».

Hotel Marine Leopold II - il ristorante Sale Marino (foto sito)

«Anche il pranzo e la cena, da gustare nel Ristorante Sale Marino, sono un'occasione per rimanere estasiati - sottolinea Michele Russo, a capo delle cucine del ristorante - Un locale unico, dove assaporare gustosi piatti della cucina maremmana e della tradizione italiana, inclusa una selezione di vini DOC e DOCG. Menu studiati su misura per le varie esigenze, inclusi menu per celiaci, menu per bambini e menu per eventi speciali».

Hotel Marine Leopold II - piatto del Ristorante Sale Marino (foto sito)

La gemma dell'Hotel Marine Leopoldo II: la Spa e la sua area termale

Altra gemma dell'hotel è il centro benessere con Spa ed Area termale un toccasana per liberarsi dello stress accumulato durante l'anno.

Hotel Marine Leopold II - piscina esterna (foto sito) 1/4 Hotel Marine Leopold II - piscina interna (foto sito) 2/4 Hotel Marine Leopold II - massaggio (foto sito) 3/4 Hotel Marine Leopold II - la piscina termale (foto sito) 4/4 Previous Next

Uno spazio di 1.450 metri quadrati diviso in due parti: il Centro benessere con sauna finlandese, bagno turco aromatizzato, docce emozionali, bagno rasul, massaggi e trattamenti viso-corpo ed una Zona Termale dove sono a disposizione piscine con acqua termale denominata “Fonte Villa Gaia”, che sgorga a una temperatura di 36°, particolarmente adatta alla cura di problemi cutanei ed artritici.

Hotel Terme Marine Leopoldo II

Via IV Novembre, 133, 58100 Marina di Grosseto (Gr)

Tel 0564010100