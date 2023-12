Regalati benessere: ecco tre centri termali da provare a Villach

Villach è la meta preferita di chi cerca la combinazione perfetta tra sport e wellness. La zona truistica offre impianti sciistici di alto livello e strutture d’eccellenza nel campo del benessere grazie alla sua secolare tradizione termale. Ecco che un soggiorno a Villach permette di vivere un vero e proprio percorso di relax, dalle moderne e accoglienti KärntenTherme, alla vasca termale Thermal-Urquellbecken sita all’interno del ThermenResort Warmbad-Villach, fino alle grotte climatiche ricavate a Bad Bleiberg.

Relax e benessere nelle terme di Villach. Nella foto: ThermenResort Warmbad-Villach_Urquellbecken. Foto: Stefan Leitner, Region Villach Tourismus

KärntenTherme, tra relax e divertimento

Le KärntenTherme di Warmbad-Villach è una struttura all’avanguardia e futuristica che racchiude un’atmosfera intima e rilassante. La loro architettura si ispira alle caratteristiche morfologiche della zona, con particolare riferimento alle numerose sorgenti d’acqua del circostante Parco Naturale del Dobratsch. In questo impianto è possibile fruire di un’esperienza immersiva completa, grazie alle aree fun e spa. Nella prima, frequentata da un’utenza giovanile e da famiglie con bambini offre piscine con acqua termale a 33° e attrazioni acquatiche per abbinare nuoto e divertimento. La seconda è fatta per chi è alla ricerca di un momento di relax tra saune, hammam e bagno turco con un’ampia selezione di trattamenti di bellezza e benessere.

ThermenResort Warmbad-Vilach_KärntenTherme. Foto: Stefan Leitner, Region Villach Tourismus

Le terme sono convenzionate con numerose strutture ricettive della zona, tra cui l’Hotel Karawankenhof e Hotel Warmbaderhof, i quali permettono l’accesso diretto al centro grazie a un corridoio dedicato percorribile direttamente in accappatoio. Infine, durante la stagione invernale, è possibile abbinare al relax delle terme le emozioni delle discese sugli sci grazie al biglietto combinato Ski & Therme. Con un piccolo sovrapprezzo i biglietti plurigiornalieri - da 2, 3 o 4 giorni - permettono anche l’accesso gratuito alle KärntenTherme di Villach - aperte tutti i giorni dalle 9 alle 22 - limitatamente alla zona Fun. Anche i possessori della tessera Winter Erlebnis Card possono avere un solo ingresso gratuito alle zone Fun e spa dopo le 16.

KärntenTherme Warmbad-Villach | Kadischenallee 25 - 9504 Villach, Austria | Tel +43 4242 30012750

Immersi nella sorgente termale di Thermal-Urquellbecken

Thermal-Urquellbecken del ThermenResort Warmbad-Villach permette di provare un’esperienza wellness unica immergendosi direttamente nella sorgente termale. Si tratta di una vasca costruita sopra la fonte e l’acqua sgorga dal terreno direttamente nell’invaso attraverso un fondo di ghiaia. In questo modo il ricambio è continuo e l’intera piscina si rinnova completamente ogni tre ore mantenendo l’acqua alla temperatura costante di 29°.

ThermenResort Warmbad-Vilach_KärntenTherme. Foto: Stefan Leitner, Region Villach Tourismus

All’interno del parco acquatico KärntenTherme invece, l’acqua viene riscaldata a 32-34° e mescolata con normale acqua potabile. Qui si tratta di acqua termale pura a cui vengono riconosciute proprietà analgesiche e particolare efficacia nell’alleviare le infiammazioni del sistema muscolo-scheletrico.

A completare l’offerta c’è l’esclusivo hotel a cinque stelle Warmbaderhof che, anche lui facente parte del ThermenResort Warmbad-Villach, è un centro all’avanguardia di cure e terapie.

ThermenResort Warmbad-Villach | Kadischenallee 22-24 - 9504 Villach, Austria | Telefono: +43 4242 30010

A Bad Bleiberg per respirare a pieni polmoni

Noto per le sue proprietà salutari, Bad Bleiberg è un piccolo comune a pochi chilometri da Villach: fiorente centro minerario un tempo, dagli anni ‘50 esaurita l’attività estrattiva, la comunità ha dato nuova vita alle miniere riqualificandole in gallerie climatiche terapeutiche dove la combinazione naturale di aria fresca e pulita e alta umidità ha un effetto positivo sulle vie respiratorie. Si chiama speleoterapia ed è un trattamento terapeutico che cura i disturbi dell’albero respiratorio ed è a diversi metri sottoterra che si creano le condizioni ottimali per la terapia, grazie a una temperatura costante di 8°C e a un tasso di umidità relativa vicina al grado di saturazione, il 99%. Tutto ciò comporta un’aria estremamente pura che decongestiona le mucose senza il rischio di recidive grazie all’assenza di polvere e allergeni.

Trattamento nelle grotte di Bleib Berg Heilklimastollen. Foto: Humanomed_Michael Stabentheiner

Ad oggi ci sono attive due grotte scavate nella montagna. La prima è la Thomas, che fa parte dell’area terapeutica del sovrastante Vivea Hotel, recentemente ristrutturato, e raggiungibile direttamente dal resort con un ascensore che porta a 27 metri sottoterra. La seconda grotta climatica, la Friedrich, fa parte del nuovo albergo F.X.Mayr Retreat Bleib Berg, una struttura avanzata che offre particolari trattamenti volti a migliorare diversi aspetti della salute degli ospiti che li effettuano. Il resort dispone di un intero team di medici, psicologi, scienziati sportivi, massaggiatori, terapisti e dietisti guidati dal primario Bruno Pramsoller che ha contribuito alla creazione di una proposta innovativa che fonde relax e benessere di corpo e mente, promuovendo la prevenzione, il digiuno e la salute olistica.

F.X.Mayr Retreat Bleib Berg | Thermenweg 28 - 9530 Bad Bleiberg, Austria | Tel +43 4244 2205