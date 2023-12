La Ventimiglia che non ti aspetti al ristorante Venti

Come è stato per Bordighera Alta (Im) o Dolceacqua (Im), molti stranieri, ma non solo, hanno scoperto i borghi dell’estremo ponente ligure. Sono attratti dal loro fascino, dai locali trendy e dalla movida. Questa trasformazione sta avvenendo a Ventimiglia (Im), diventata meta di turismo, che, dopo la costruzione dello splendido porto, sta vivendo una nuova vita. Il porto, inaugurato a luglio 2021, a forma di conchiglia, con un investimento da circa 100 milioni di euro, si inserisce nel processo di riqualificazione della cittadina di confine. Dal turismo mordi e fuggi che frequenta il grande mercato in centro, ora sono in molti a guardare la cittadina ligure con altri occhi. Italiani, olandesi e inglesi stanno investendo, acquistando case nella parte alta, immersa nei vicoli, scalette, scorci e splendide chiese. Nella nell’ex sede della Bocciofila di Ventimiglia in piazza Colletta, di fronte alla chiesa di San Michele Arcangelo, di recente è stato aperto il ristorante “Venti”, il cui nome richiama la città di Ventimiglia, ma anche i venti che soffiano sulla sua costa.

La sala di Venti 1/4 In estate da Venti si mangia sotto gli ulivi 2/4 Gli interni di Venti ispirati al design degli yacht 3/4 Mise en place da Venti 4/4 Previous Next

Venti, un ristorante ispirato agli yacht

Il locale si candida a diventare uno dei locali più caratteristici e romantici di Ventimiglia: gli interni del ristorante sono ispirati al design degli yacht e delle barche di un tempo, boiserie in legno di noce, specchiature e dettagli in ottone, marmi e lampadari in vetro di Murano. A completare l'atmosfera elegante e suggestiva, un dehor incastonato nelle antiche pietre della città che si fondono con gli ulivi della terrazza panoramica. All’esterno durante la bella stagione è possibile cenare sotto gli ulivi, mentre d’inverno, all’interno o protetti da un gazebo. Il locale è gestito da due giovani imprenditori locali: Diego Pani, terza generazione di chef, non ancora trent'anni e proprietario di quattro ristoranti, come il “Marco Polo” sul lungomare di Ventimiglia e Paolo Boeri, proprietario dell’azienda olearia “Roi”.

Da Veti, il menu ispirato all’olio Evo

Ovviamente il filo conduttore del menu è l’olio evo, estratto dalle “taggiasche”, tipica cultivar del ponente ligure. Consigliamo a tutti di assaggiare il fritto nell’olio d’oliva, leggero e digeribile o le alici con la panatura alle nocciole, così saporite e croccanti, che non le si può dimenticare.

Spiedini di scampi e capesante, babaganoush e ricci di mare 1/5 Rombo in panatura profumata e salsa al caramello di Champagne 2/5 Polletto disossato, hummus di fagioli al cocco e menta 3/5 Frittura di calamari e gamberi in olio extra vergine d’oliva 4/5 Alici Bergounioux in panatura alle nocciole e salsa tartara al coriandolo 5/5 Previous Next

In questi giorni di festa «lo tengo aperto con un menu invernale, come il carré di agnello o la zuppa di carciofi con tartufo nero, piatto che mi corrisponde, mezze maniche ripiene alla genovese con coniglio, pecorino e pepe rosa» racconta Diego Pani. Sono tutti ex piatti del Marco Polo, come gli spiedini di cape sante. La clientela? «Straniera, attratta dal passaparola, soprattutto inglesi, olandesi e svedesi. Gente di grande cultura che apprezza questa location da mozzafiato, a due passi dalla casa dove è nata mia madre. Sono passati solo sei mesi dall’apertura e sono soddisfatto dei risultati, certo ci vuole pazienza e fiducia che questo borgo possa diventare come Dolceacqua. Occorre che le istituzioni e l’amministrazione creino idee per sviluppare e dare una spinta maggiore a questo meraviglioso borgo»

Ristorante Venti

Piazza Colletta - 18039 Ventimiglia Alta

Tel 366 5708924