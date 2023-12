Capodanno a cinque stelle? I menu dei ristoranti d'hotel in giro per l'Italia

Come ogni momento della nostra vita, anche l'ultimo dell'anno è una sfida tra fazioni: chi non rinuncerebbe mai al tepore del focolare domestico si contrappone a chi, invece, nei giorni finali di dicembre, è animato dal desiderio di evasione. Non solo mentale, evidentemente: staccare dalla routine è un toccasana per tutti, indistintamente. Ma la fuga di Capodanno ha una certa percentuale di bisogno fisico di scappare dai luoghi che viviamo quotidianamente per avventurarsi in rifugi di lusso, dove ogni dettaglio è curato per trasformare una semplice notte in un ricordo indimenticabile.

Capodanno negli hotel: oltre la mezzanotte tra lusso e comfort

In questi luoghi, l'esperienza di Capodanno non è più solo un conto alla rovescia verso la mezzanotte, ma l'immersione profonda in un ambiente che esalta i sensi. La musica, le luci, l'atmosfera generale, tutto concorre a creare un contesto dove il tempo sembra rallentare. E mentre fuori le città celebrano con luci e fuochi d'artificio, all'interno di questi spazi si respira un'aria di tranquilla esclusività.

Il vantaggio di scegliere un hotel di lusso per festeggiare non è solo nell'eleganza degli spazi, ma anche nella comodità di concludere la serata senza doversi preoccupare del rientro. Dopo il brindisi di mezzanotte, la nottata può proseguire con la certezza di una camera confortevole che attende, dolce preludio ad un risveglio nel nuovo anno all'insegna del comfort e del rilassamento. Ecco, quindi, una rassegna dei cenoni più interessanti proposti, in giro per lo Stivale, nei ristoranti degli hotel.

Milano - Principe di Savoia - Àcanto

Al Principe di Savoia di Milano, il cenone di Capodanno si trasforma in un viaggio di sette portate per 440 euro, vini inclusi. Inizia con Veli di Culatello “Podere Cadassa” 24 mesi e Ostrica e mela verde, seguito da Manzo iberico con pan brioche e salsa al parmigiano. Prosegue con Astice e la sua tartara, Ravioli al nero di seppia con granchio reale, e Rombo accompagnato da crumble di lievito madre. Il piatto forte è un Filetto di manzo irlandese con spinaci e tartufo nero. Chiude in dolcezza con Crema al mandarino e Mousse al torroncino, oltre a caffè e pasticceria festiva. Dopo la mezzanotte, si saluta il nuovo anno con Cotechino di Modena e lenticchie di Castelluccio di Norcia.

Il ristorante Àcanto a Milano

Al Principe Bar, la festa continua con un dj set e champagne: 450 euro per il tavolo con Veuve Clicquot Cuvée, mentre a 550 euro si può concludere la serata sorseggiando l'iconico Dom Pérignon Vintage. Insomma, un brindisi di mezzanotte che si preannuncia di assoluta eleganza e che rende questo luogo una delle mete più ambite per un autentico Capodanno milanese.

Principe di Savoia | Piazza della Repubblica - 17 | 20124 Milano | Tel 02 62301

Como - Sheraton Lake Como - Kitchen

Nel contesto esclusivo del Sheraton Lake Como Hotel, si trova il ristorante Kitchen, guidato dallo chef Andrea Casali e insignito di una stella Michelin. Questo ristorante, parte di una struttura che offre 137 confortevoli e spaziose camere, arredate con eleganza italiana, promette un ultimo dell'anno circondati dalla pace e della calma: il locale, infatti, è immerso in un vero e proprio polmone verde a pochi passi dal lago di Como.

La location del Kitchen a Como

Il tasting menu “speciale Capodanno” del Kitchen, al costo di 270 euro a persona (vini esclusi, à la carte), inizia con un benvenuto dello chef, seguito da Gamberi rossi in crudo con umeboshi, mandorla e limone e una Guancia di maialino iberico accompagnata da vichyssoise (salsa a base di porri e patate) e spugnole. Si prosegue con Gnocchi alla vaccinara, cacio, pepe e tartufo nero e Cappelletti all'anatra in consommè al crudo d'Oggiono. I secondi piatti comprendono un Rombo con lattughino bbq, bergamotto e fondo di pollo, e un raffinato Rollè di quaglia con uva bruciata e finocchio. Il cenone si conclude con il dessert, una selezione di piccola pasticceria e il Panettone della pasticceria del ristorante, che gli ospiti possono portare a casa come ricordo di una serata speciale nel cuore di un vero resort urbano.

Ristorante Kitchen | Via Per Cernobbio 41 - 22100 Como | Tel 031 516460

Erbusco (Bs) - L'Albereta - Leone Felice Vista Lago

Nel ristorante Leone Felice Vista Lago, all'interno dell'Albereta di Erbusco (Bs), si può degustare un menu di Capodanno che cattura l'essenza della cucina contemporanea nel cuore della Franciacorta. Lo chef Fabio Abbattista guida gli ospiti in un percorso che si dipana tra terra e mare: il benvenuto è a base di ostriche prestigiose: l'Émeraude Lambert e la Spéciale Gillardeau, accompagnate da una magnum di Blanc 2014 di Bellavista. Seguono il Royal di patate e zafferano con baccalà e agrumi, le Capesante dorate con carciofi e tartufo bianco e il Risotto alla zucca con bottarga, mandarino e berberé; il Rombo è servito con cardo gobbo al miso, caviale e bagna cauda, mentre il Lombo di capriolo si abbina a pistacchi, mela cotogna e castagna al finocchietto. Per dessert un Cremoso al cioccolato nero con ananas, zenzero e tè matcha e il classico panettone artigianale con crema diplomatica. A mezzanotte, Cotechino e lenticchie. L'abbinamento vini propone una selezione di alta gamma: Champagne Carré Or di Sylvie Moreau, Riesling 2021 di Tenuta San Leonardo, Chardonnay Collezione Privata 2021 di Isole e Olena, l'iconico Rosso del Sabino Zuanne 2019 di Bellavista e il Muffato Della Sala di Antinori. Il percorso gastronomico è proposto ad un prezzo di 340 euro. L'abbinamento di vino è servito a 130 euro a persona.

Gli interni del Leone Felice Vista Lago

Insomma, come non cedere alla tentazione di passare il 31 dicembre in un luogo di benessere e relax che, con la sua Medical Spa e le camere che permettono di contemplare il cielo notturno, renderà l'arrivo del nuovo anno un momento indimenticabile.

Ristorante Leone Felice Vista Lago | Via Vittorio Emanuele, 23 - 25030 Erbusco (Bs) | Tel 030 7760550

Roma - Villa Agrippina - Follie

Il ristorante Follie dell'Hotel Villa Agrippina Gran Melia, sotto la guida dello chef Luciano Monosilio, accoglie il nuovo anno con un menu esclusivo che inizia con un'elegante Ostrica in pastella, seguita da un Cappuccino di vongole veraci e sedano. Il percorso continua con il Tagliolino classico al burro e salvia, seguito da un Riso al tartufo e scampi. Il secondo è un Merluzzo al verde con cavoletti di Bruxelles, e poi una Vitella al limone con carote e menta. Il menu si conclude con Nocciola e Ricciola e una Torta di ananas e cocco.

Il ristorante Follie di Roma

Per 450 euro a persona, bevande escluse, gli ospiti possono degustare questi piatti raffinati e brindare al nuovo anno sulla terrazza, ammirando i fuochi d'artificio di Roma, con il sottofondo di musica dal vivo al bar dell'hotel.

Follie | Via del Gianicolo 3 - 00165 Roma | Tel 06 92590830

Viareggio - Plaza e de Russie - Lunasia 2

Lunasia 2, ristorante 1 stella Michelin guidato dallo chef Luca Landi e incastonato nell'elegante Hotel Plaza e de Russie - Relais & Châteaux, 5 stelle di Viareggio, brinda al 2024 con un cenone sontuoso. Il menu, proposto a 170 euro a persona escluse bevande, parte con un Mosaico di tonno, arricchito da tarassaco, anacardi, mandarino, cruditè di verdure e caviale d'aringa. Segue un secondo antipasto a base di Mazzancolle scottate accompagnate da kombucia, funghi porcini e pere. Il percorso continua con Tagliolini all'uovo di grani antichi mantecati con intingolo di triglie, timo e pecorino e Tortelli di patate che si fondono con un ragout di Cibreo, cicorie e tartufo.

Il Lunasia 2 a Viareggio

Il secondo piatto è un succulento Trancetto di maialotto di Montaione con sfoglie di patate al burro e zafferano, seguito da uno sgroppino di arance e campari per rinfrescare il palato.

Il cenone prosegue poi di Pecorino Scoppolato con pere e basilico, salsa di sanbuco e pepe rosa con pinoli di Pisa. E dopo la mezzanotte, come da tradizione, lenticchie e cotechino per augurare prosperità, accompagnati dalla pasticceria natalizia benaugurante fatta in casa.

Lunasia 2 | Viale Manin 4/a - 55049 Viareggio (Lu) | Tel 0584 44449

Guarene (Cn) - La Casalora - La Madernassa

La Madernassa, ristorante 1 stella Michelin guidato dallo chef Giuseppe d'Errico, all'interno del resort La Casalora e immerso nella scenografica Guarene (Cn), presenta per il 31 dicembre il suo menu "Polvere di Stelle". Si comincia con un amuse-bouche e un calice di Alta Langa, seguiti dal "Dripping" di gamberi rossi di Mazara del Vallo. Si prosegue con Eureka, uno degli ultimi piatti di chef D'Errico: capasanta scottata e raviolo farcito con castagna Garrone Rosso e cavoletti di Bruxelles. Tra i secondi piatti troviamo Triglia al verde con burro al prezzemolo, porri di Cervere e caviale e “la Bionda di Villanova", ossia cappone laccato al tartufo nero del Périgord, cardo gobbo di Nizza Monferrato e bagna cauda. Il dessert "Sapin de Noel" è una meringa al vapore, gel di mandarino e zenzero confit; si prosegue con un panettone artigianale con pera Madernassa e cremoso al Gianduja. Il percorso completo è proposto a 180 euro a persona, più 70 euro per l'abbinamento vini.

La Madernassa a Guarene

La Casalora, adiacente al ristorante, è un resort di lusso con camere eleganti e di pregio, che offre un'esperienza di soggiorno esclusiva, ideale per chi cerca una fusione tra gastronomia di qualità e relax in un contesto rurale ma raffinato.

La Madernassa | Reg. Lora, 2 - 12050 Guarene (Cn) - Tel 0173 611716

Pognana Lario (Co) - Villa Lario

Villa Lario, cinque stelle lusso a Pognana Lario (Co) saluterà il 2024 con il nuovo chef Davide Maci, arrivato alla guida del ristorante dopo aver maturato oltre 20 anni di esperienza in alcuni dei migliori ristoranti e hotel d'Europa. Il menu di Capodanno, offerto a 180 euro a persona, esclusi i vini, è una proposta che racconta la cucina di chef Maci: piatti che scaldano il cuore e che mettono al centro l'italianità e la qualità dei prodotti.

Villa Lario a Como

Si parte con una Tartelletta alla carota e limone, seguita da un Cappuccino di funghi, parmigiano e tartufo e una Millefoglie di patate con lardo e alloro. Tra gli antipasti il Carciofo con gelato alla birra scura e frutto della passione, il Crudo di capesante con salsa al burro bianco e maionese alla nocciola, e un Carpaccio di cervo con sedano rapa e mela verde. Il percorso prosegue con due primi: Plin di capriolo, topinabur e intingolo al pompelmo rosa e Tagliolini con olio, limone, canocchie, ristretto di polpo e pane croccante. Il secondo piatto è un raffinato Vitello con paccasassi (una particolare pianta che cresce tra gli scogli e i sassi adiacenti al mare), clementine e gambero rosso. Per dessert, Foglie d'autunno con crema bruciata e gelato al rosmarino, seguito da caffè e tartufi al cioccolato fondente e rhum. La notte si conclude con Cotechino e lenticchie.

Villa Lario | Via Matteotti 27 - 22020 Pognana Lario (Co) | Tel 031 5375064

Roma - Anantara Hotels, Resort & Spas - Ineo

Al Ristorante Ineo dell'Anantara Hotels, Resorts & Spas di Roma, lo chef Heros De Agostinis celebra il Capodanno con un menu a 470 euro a persona, vini inclusi. Dopo una carriera che ha spaziato da Londra al Medio Oriente, De Agostinis porta a Ineo un approccio culinario definito "Italiano Meticcio", che mescola influenze globali con le radici italiane.

Il ristorante Ineo a Roma

La serata inizia con uno Champagne di benvenuto e bon bon al caviale. L'amuse-bouche apre il banchetto, seguito dal Fegato d'oca marinato ai frutti rossi e pan di zenzero. L'Astice si presenta in un connubio di frutto della passione, patata americana e salsa al BBQ. Tra i primi piatti spiccano i Ravioli ripieni di sugo di vitello, Parmigiano 36 mesi e tartufo bianco. Il Rombo chiodato è accompagnato da verdure alla balinese, mentre il Filetto di capriolo si intona con curry viola, pastinaca e crauti rossi. I dessert, Rabarbaro con gelato allo yogurt e mela verde, e il Bounty con spuma ghiacciata alla pina colada, concludono il pasto. Il menu si completa con piccola pasticceria natalizia, caffè e tisane.

Ineo Restaurant | Piazza della Repubblica 46 - 00184 Roma | Tel 06 4893 8061

Fiorano Modenese (Mo) - Executive Spa Hotel - Alto

Il Ristorante Alto, situato nell'Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese, sotto la guida dello chef Mattia Trabetti, propone un menu a 220 euro a persona, vini inclusi. Il locale, noto per la sua cucina innovativa e sostenibile, si caratterizza per un approccio che esalta il gusto attraverso una ricerca costante e una forte impronta vegetale.

Alto a Fiorano Modenese (Mo)

Il menu, espressione della filosofia di Trabetti, inizia con un'insolita combinazione di Ostrica, cavolfiore e caviale. Segue la Ventresca di tonno accompagnata da gamberi rosa e crema affumicata, poi una Scaloppa di foie gras con zucca e aceto balsamico tradizionale. Tra i primi piatti troviamo i Tortelli di mora romagnola con aceto balsamico tradizionale, seguiti da Astice con carciofi, curry e olive taggiasche. Il Cervo alla brace è abbinato a mirtilli preservati, tartufo e patata di Montese. Il menu si conclude con Ricotta di capra, mou al pino mugo e zabaione al bourbon. Alto, con la sua posizione panoramica e la cucina di avanguardia di Trabetti, offre una celebrazione di fine anno che unisce sostenibilità e innovazione: un menu la tradizione in modo creativo e rispettoso delle materie prime.

Alto Ristorante | Circondariale San Francesco 2 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) | Tel 0536 1753281

Lavello (Pz) - San Barbato Resort - Don Alfonso 1890

Il Don Alfonso 1890, 1 stella Michelin all'interno del San Barbato Resort di Lavello (PZ), guidato dallo chef Donato De Leonardis, festeggia il Capodanno con un'esclusiva cena di gala. Il ristorante, che trasporta nel cuore della Basilicata l'eredità della storica insegna di Sant'Agata sui Due Golfi, di proprietà della famiglia Iaccarino, ha elaborato una degustazione molto intrigante: si parte con un'esplorazione che comincia dal Giappone con Nigiri di branzino, jalapeno e alga Nori, Gunkan di salmone e capesante e Uramaki con gambero in tempura, tonno rosso e avocado. Segue una selezione di mare con Ostrica Gillardeau, verzino alla griglia, yogurt e olio al peperone crusco e un Granchio reale con pompelmo, rapanelli e chips di tapioca soffiata al nero di seppia.

Il Don Alfonso 1890 a Lavello (Pz)

Il cuore del cenone è un tributo alla cucina italiana con Riso acquerello e intingolo di suino nero Lucano seguito da Tubetti di Gragnano all'acqua pazza di scorfano e un Rombo chiodato accompagnato da patata viola fondente e salicornia croccante. Non mancano i classici con Cotechino e lenticchie della val d'Agri. Dulcis in fundo, il dessert a base di eremorange (una sorta di incrocio tra arancio dolce e limetta del deserto), mandorla e cachi e il panettone artigianale San Barbato. La selezione di vini comprende etichette come Alma Grand Cuvée di Bellavista e Greco Di Tufo delle Fattorie La Rivolta. Si brinderà al nuovo anno con lo Champagne di H-Blin. Costo della serata 160 euro a persona.

Don Alfonso 1890 | Strada Statale 93 km 56,300 - 85024 Lavello (Pz) | Tel 0972 816011