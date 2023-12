 Metti una giornata in pasticceria: ecco le dolcezze di quelle del nord Italia

Spesso si parla di andare a provare nuovi ristoranti, ma perché non concedersi la dolce scoperta di una nuova pasticceria? Classica o contemporanea che sia, in Italia abbiamo le migliori del mondo e ogni regione - ma forse è meglio dire ogni città - ha la sua pasticceria caratteristica che propone dolci tradizionali della zona. Con questo primo articolo abbiamo deciso di dividere l'Italia per macroaree cercando di indicarvi le migliori pasticcerie, o quantomeno quelle che secondo noi, se passate da quelle parti, dovete assolutamente provare. Cominciamo dall'Nord d'Italia.

Valle d'Aosta - Morandin, Saint Vincent (Ao)

La pasticceria Morandin

Partiamo dalle Valle d'Aosta, Saint Vincent. Qui la tappa obbligata è da Morandin, nel regno di Mauro Morandin e dei suoi lievitati clamorosi. Da provare assolutamente è il Pane di Sant'Orso, ma anche la pasticceria fresca e secca. A caratterizzare questo locale c'è l'idea del pastry chef di lavorare solo su dolci “buoni e sano”, per quanto possibile, con il solo utilizzo di materie prime di estrema qualità e del territorio.

Morandin | Via Emilio Chanoux 105 - 11027 Saint-Vincent (Ao) | Tel 0166 512690

Piemonte - Dalmasso, Avigliana (To)

La pasticceria Dalmasso

Alessandro Dalmasso è come Re Mida: ogni cosa che tocca pare diventi d'oro. Dalle torte ai grandi lievitati, dai mignon alla croissanterie, tutti i prodotti proposti sono di grandissima qualità. Menzione d'onore per le torte, alcune assolutamente eccellenti: la Peccato di gola su tutte, ma anche la Sei cioccolati e la Ninsola alle nocciole.

Dalmasso | Corso Laghi 10 - 10051 Avigliana (To) | Tel 011 931 1482

Piemonte - Piccola Pasticceria, Casale Monferrato (Al)

Piccola pasticceria

Si chiama Piccola Pasticceria e rappresenta il matrimonio perfetto tra Giappone e Piemonte creato dall'estro e dalla bravura di Angelina Cerullo e Yumiko Saimura. Qui il grande protagonista è il cioccolato, declinato in ogni sua forma: dalla crema spalmabile alle torte, dai mignon alle praline.

Piccola Pasticceria | Via facino cane 1, Casale Monferrato, (Al)

Piemonte - Tisti, Domodossola (Vb)

Pasticceria Tisti

Fabio Tisti ha fatto tanta, tanta esperienza (dai fratelli Cerea a Brusaporto ad Alain Ducasse in Francia) prima di tornare nella sua Domodossola e aprire, con l'amico di sempre Davide Anchisi, il suo locale. La pasticceria che propone è contemporanea, ricercata e raffinata. Tisti si è dato un grande obiettivo: bilanciare i sapori delle materie prime del territorio con il poco zucchero presente nelle ricette di ogni preparazione. Finora possiamo dire che ha fatto centro. Da provare assolutamente pain au chocholate croissant.

Tisti | Corso Colonnello Attilio Moneta 51-53 - 28845 Domodossola (Vb) | Tel 0324 203058

Liguria - Douce, Genova

Pasticceria Douce

Una pasticceria tanto bella da vedere quanto buona da assaggiare quella di Douce, nel cuore cittadino di Genova, dove è possibile assistere al trionfo dei dolci a cucchiaio: super la monoporzione di tiramisù, ma anche la Vie en rose (crema leggera dio tè alla rosa, cremoso al lampone e biscotto alla mandorla) e la Bisu, con crema alla vaniglia e cuore di pasta di nocciole. Il posto perfetto anche per gli amanti del pandolce.

Douce Pâtisserie Cafè | Piazza Giacomo Matteotti 84R - 16123 Genova | Tel 010 553 7166

Lombardia - Besuschio, Abbiategrasso (Mi)

Pasticceria Besuschio

Andrea Besuschio e il figlio Giacomo mixano tecnica, esperienza e voglia di sperimentare in questa pasticceria attiva addirittura dal 1845, sempre all'insegna dell'eccellenza. Ambienti elegantissimi e servizio praticamente impeccabile fanno da cornice perfetta alle dolci creazioni di padre e figlio, tutte davvero squisite e originali. Spicca il mignon con pralinato all'infusione di coriandolo e mele. Ottimi anche il gelato fatto in casa e le tante creazioni al cioccolato.

Besuschio | Piazza Guglielmo Marconi 59 - 20081 Abbiategrasso (Mi) | Tel 02 9496 6479

Lombardia - Caffè Cavour, Bergamo

Caffè Cavour

Dopo un giro tra le stupende vie della città alta di Bergamo una tappa al Caffè Cavour è sicuramente d'obbligo. Qui potrete trovare le proposte di Simone Finazzi e del suo staff, che si avvale anche della collaborazione di un pezzo da novanta della pasticceria come Davide Comaschi. Marchio di fabbrica di quest'insegna della famiglia Cerea sono le torte, che è possibile provare in loco per una buona colazione o una golosa merenda. Consigliamo la Cavour e la Prato fiorito. Ogni mattina vengono sfornati croissant da urlo e, successivamente, preparati dei grandissimi brunch.

Caffè Cavour | Via Gombito 7 - 24129 Bergamo | Tel 035 243418

Lombardia - Pasticceria Veneto, Brescia

Pasticceria Veneto

La grande impresa di Iginio Massari è quella di stare al top del mondo della pasticceria per oltre cinquant'anni. Oggi, dietro al successo di questo locale, c'è anche la bravura della figlia del maestro, Debora, diventata nel tempo suo vero e proprio braccio destro. Qui croissant e brioche - di ogni tipo - sfiorano la perfezione, così come i maritozzi, che vale sempre la pena provare. Nella grande vetrina che ci si trova davanti una volta entrati in questa pasticceria ci sono tutti i pezzi da novanta di Massari: mignon e biscotti, torte e monoporzioni. Scegliere sarà davvero dura.

Pasticceria Veneto | Via Salvo D'Acquisto 8 - 25128 Brescia | Tel 030 392586

Lombardia - Pasticceria Roberto, Erbusco (Bs)

Pasticceria Roberto

Grande pasticcere e grande imprenditore, Giovanni Cavalleri sta dando continuità all'azienda creata dal padre in modo impeccabile. Ancor di più ora, dopo la grande ristrutturazione del locale di via Provinciale che ha portato alla costruzione di un laboratorio di oltre mille mq, il rifacimento della sala e la nascita di un dehors estremamente bello e pratico. Simbolo di questa insegna è il cannoncino, rigorosamente farcito al momento, ma pure il caffè della nonna. Da segnalare per l'ora di pranzo anche una proposta salata di assoluto livello.

Pasticceria Roberto | Via Provinciale 38 - 25030 Erbusco (Bs) | Tel 030 726 7669

Lombardia - Ernst Knam, Milano

Pasticceria Knam

Non dev'essere facile conciliare gli affari, la gestione di un laboratorio che lavora sempre a mille e i tanti impegni in tv. Eppure, Ernst Knam, pluripremiato pasticcere e maitre chocolatier, non sbaglia un colpo. La testimonianza arriva dalle lunghe code che ogni giorno caratterizzano il suo locale di Milano, che accoglie i clienti con vetrine adorne di sculture di cioccolato e banchi pieni di piccoli gioielli dolci. Guidati da un impeccabile servizio, è possibile scegliere tra crostate, mousse, bavaresi e proposte speciali pensate appositamente per ogni weekend. Come detto, si vola altissimo col cioccolato: torte, praline, tavolette, mignon. C'è di tutto.

Ernst Knam | Via Augusto Anfossi 10 - 20135 Milano | Tel 02 5519 4448

Veneto - Biasetto, Padova

Biasetto

Luigi Biasetto non ha bisogno di grandi presentazioni. Così come il suo locale di Padova, moderno e raffinato, che colpisce per la sua incredibile proposta. Ci sono più di trenta mignon e monoporzioni che sono degli assoluti capolavori, dei macaron preparati a regola d'arte e biscotti leggeri e gustosi. Stupenda l'offerta della mattina: krapfen, veneziane, croissant, scrigni alle mele. Tutto realizzato a regola d'arte.

Biasetto | Via Jacopo Facciolati 12 - 35126 Padova | Tel 049 802 4428

Alto Adige, Acherer patisserie, Brunico (Bz)

Acherer patisserie

Più che una pasticceria una vera e proprio boutique del dolce, quella di Andreas Acherer, coadiuvato splendidamente dalla moglie Barbara Strondl. Imperdibili il Paris Brest al pistacchio, i macaron e una Sahcer realizzata come dio comanda. Buonissime le monoporzioni, tutte. Ottima anche la cioccolateria, con più di trenta tipologie di praline proposte.

Acherer patisserie | Via Centrale 8b - 39031 Brunico (Bz) | Tel 0474 410030

Friuli-Venezia Giulia - Harry's pasticceria, Trieste

Harry's pasticceria

Nel centro storico della bellissima Trieste ecco spuntare Harry's, una pasticceria che si distingue per la bellezza e l'alta qualità dei dolci proposti. Torte, ma anche monoporzioni, mignon e semifreddi, tutti realizzati con un'attenta ricerca di materie prime di primissima scelta, non per forza km 0. Servizio sempre gentile e professionale.

Harry's pasticceria | Via dell'Orologio 2 - 34121 Trieste | Tel 370 306 1141