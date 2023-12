Sciatore buongustaio? Ecco dove mangiare sulle piste a Pila

Pila (Ao) è una rinomata località turistica al centro della Valle d'Aosta che domina dall'alto dei suoi 1800 metri il capoluogo regionale. È particolarmente adatta per trascorrere piacevoli momenti di riposo in qualunque stagione dell'anno a contatto con una natura magica e sorprendente. Inoltre si può sempre praticare sport con lo sfondo di panorami mozzafiato che spaziano dal Monte Bianco al Cervino, dal Monte Rosa al Gran Combin. Quattro giganti di pietra che svettano oltre i 4000 metri, i primi tre in territorio italiano e l'ultimo in Svizzera.

A Pila tra sci e buona tavola. Nella foto, la terrazza di Société Anonyme de Consommation

A Pila tanti percorsi per camminate e ed escursioni in bici

Nel periodo estivo presenta una fitta rete di sentieri, percorribili a piedi e, molto spesso, anche in bici: dai più semplici e rilassanti ai più impegnativi, in grado di soddisfare sia famiglie con bambini e sia escursionisti esperti ed allenati. Tra i percorsi più “abbordabili” spicca quello che porta all'Eremo di San Grato, una bianca cappella intitolata al patrono della diocesi di Aosta. Più impegnativa è la passeggiata che conduce al Lago di Chamolè uno specchio d'acqua a 2309 metri di altitudine racchiuso in una verde conca che offre un panorama d'eccezione sul Monte Bianco e sulla vallata del Gran San Bernardo. I più avventurosi possono spingersi ancora più in alto, verso il Col de Tza Sèche, alla Becca di Nona a 3.142 metri di quota o cimentarsi con l'ascesa al Mont Emilius (3.559 metri), dove si trova anche una via ferrata.

Sciare a Pila: un grande comprensorio a 1800 metri di quota

In inverno si trasforma in un grande comprensorio sciistico a 1800 metri di quota, che conserva integro il fascino della natura. La sua posizione privilegiata, in una conca naturale che la protegge dai venti, le garantisce un clima non troppo rigido e un buon innevamento naturale, che affiancato a quello programmato con i cannoni sparaneve, permette di sciare fino a Pasqua.

La magia di Pila in inverno. Foto: M. Paillex

È anche facilmente raggiungibile dal centro di Aosta con una moderna cabinovia che in meno di 20 minuti arriva in mezzo alle Alpi con il contorno di un paesaggio naturale emozionante ed una vista di rara bellezza sulle vette circostanti. Il punto di partenza è nel centro di Aosta vicino all'uscita dell'autostrada ed alle stazioni dei treni e dei bus. C'è anche un ampio parcheggio per le auto.

Pila ed Aosta un binomio indissolubile tra sport e cultura

Pila e Aosta, pur se molto diverse sono legate a doppio filo. La prima è natura, sport, tradizione ed emozione. La seconda, l'antica Augusta Praetoria. è una vera sorpresa in termini di cultura, storia, vita notturna, shopping. Inoltre fino al 7 gennaio ci si può anche immergere nelle magiche atmosfere del Mercatino di Natale (il Marché Vert Noël) che ricrea nel cuore di Aosta un colorato villaggio alpino, con chalet in legno e un vero bosco di abeti, un'ambientazione suggestiva e unica nel suo genere. Occupa tre storiche piazze aostane: piazza Giovanni XXIII (della Cattedrale), piazza Roncas e piazza Caveri (per gli eventi). Questo rapporto privilegiato tra Aosta e Pila permette alla cittadina montana, in comune di Gressan, di rispondere a richieste ed esigenze di un pubblico trasversale che ama la natura alpina incontaminata senza precludersi la possibilità di una serata movimentata o di una giornata dedicata a cultura e shopping, elementi che si ritrovano ad Aosta, la “piccola Roma in formato montagna”, ricchissima di vestigia romane e tesori medievali.

Le novità della stagione sciistica 2023-2024 a Pila

Grazie alle recenti nevicate la stagione invernale 2023-2024 è partita alla grande per la gioia dei tanti che amano trascorrere intere giornate con gli sci ai piedi. Inoltre sono state allargate e migliorate alcune piste per offrire un'esperienza sciistica ancora più interessante. Poi sono iniziati i lavori per realizzare una nuova diagonale per collegare il Couis 1 al Couis 2, ed aprire in tal modo nuove opportunità per gli amanti dello sci. Tutti interventi pensati anche in funzione della nuova telecabina Pila-Couis che porterà le persone da Pila ai 2730 metri di altezza della Platta de Grevon (Cima Couis) e i cui lavori sono già iniziati.

Il comprensorio di Pila: 70 km di piste

Il comprensorio comprende 4 piste nere, 21 rosse, 4 blu, che assieme ai tracciati percorribili sci ai piedi arrivano a 70 km, da un'altitudine di 1.540 a 2.750 metri di quota. 15 impianti, fra seggiovie, ovovia e funivia, assicurano una comoda risalita.

A Pila piste per accontentare tutti i tipi di sciatori. Foto: M. Paillex

Le piste sono in grado di soddisfare le esigenze dei principianti e degli sciatori più esperti: dalle piste meno impegnative, come le Baby Pila, la Baby Gorraz e la Grimod, a quelle per i riders più esperti come Chamolé e Couis ed altri percorsi e discese lontano dagli impianti, immersi in una natura che quassù è stata generosa. Ci sono anche due piste di scialpinismo, percorsi tracciati e messi in sicurezza per tutti coloro che vogliono provare il lato più wild dello sci. Sono pure attive due scuole di sci per un totale di 170 maestri, pronti ad accogliere allievi di tutte le età e di tutti i livelli di preparazione. Non rimarranno delusi neppure gli adulti che non hanno mai sciato ma che vogliono provare a farlo, grazie a una serie di spazi dedicati ai principianti per i quali esiste un mini allenamento giornaliero ad hoc e due tapis roulant gratuiti.

A Pila con i bambini

Pila è anche una località particolarmente adatta per le famiglie con bambini grazie alle tantissime esperienze da vivere insieme e con un'offerta dedicata ai piccoli ospiti, diversificata e ben organizzata, tra cui il Fun Park ed il Mini Club. Il primo si allunga nella zona di Chacard, accanto alla moderna chiesa di Pila. Offre un tapis roulant di 114 metri che accompagna a due percorsi: uno dedicato a bob e slittini, l'altro allo snow tubing con gommoni morbidi e colorati con cui scivolare a valle. Una seconda area è invece dedicata ai più piccini con tappeti elastici e gonfiabili colorati. Il Mini Club, situato nello chalet adiacente alla Scuola dei maestri di sci, è pronto ad accogliere, seguire ed intrattenere gli ospiti più piccoli con personale educativo, qualificato e di esperienza.

A tavola fra le stelle: le experience enogastronomiche a Pila

Tra i punti di forza di Pila c'è sicuramente la sua proposta enogastronomica. Grazie alla ampia scelta tra ristoranti, trattorie, baite, pub e brasserie si possono degustare i piatti più tipici della Vallée cucinati con materie prime che parlano l'antica lingua della tradizione.

Formaggi e salumi tipici della Valle d'Aosta 1/3 Fontina e tome immancabili nelle tavole della Valle d'Aosta 2/3 Ottimi i vini valdostani 3/3 Previous Next

Tra questi la mocetta, carne di cervo essiccata nei fienili, il prosciutto di Bosses, il celebre lardo di Arnad accompagnato al miele. Fontina, tome, e la grande tradizione delle carni con polenta o dei pesci di fiume, insieme alle zuppe, con o senza pane nero, da accompagnare con Fumin, Torrette o Enfer d'Arvier, per citare alcuni tra i più conosciuti vini rossi locali. E poi i dolci, con panna d'alpeggio, castagne e mele.

Cosa mangiare (sulle piste) a Pila

Con il “gatto delle nevi” si può anche salire in quota, per raggiungere le baite dove degustare i piatti tipici della gustosa cucina valdostana. Ad esempio, si può degustare una ottima polenta con una selezione di formaggi locali a La Châtelaine, un locale recentemente rinnovato situato ai bordi dell'omonima pista che si presenta con un'ampia veranda panoramica. Invece Lo Baoutson, che si trova alla partenza della seggiovia Couis 2, punta sui piatti tipici valdostani e sulla calda accoglienza di un ristorante a conduzione familiare. Piatti gourmet sono invece serviti alla Société Anonyme de Consommation in un'antica baita ristrutturata.

La Châtelaine 1/7 Lo Baoutson 2/7 Société Anonyme de Consommation 3/7 Rifugio Hermitage 4/7 Yeti bar 5/7 Brasserie du Grimod 6/7 Bar Hotel della Nouva 7/7 Previous Next

All'Hermitage, spazioso self-service alla partenza della seggiovia della Nouva, servono tipici piatti della cucina valdostana (zuppe, polente, carni e contorni) oltre a un ricco buffet di antipasti freddi e verdure grigliate. Nei pressi della stazione di arrivo della telecabina Aosta-Pila, si trova lo Yeti, rinomato per la pasta fresca fatta in casa e i piatti di selvaggina rivisitati in chiave gourmet e una cantina ricca di selezionate etichette. Il punto di riferimento per l'after-ski è alla Brasserie du Grimod: atmosfera calda in un ambiente di montagna giovane e simpatico e con un'ottima cucina (pizza e piatti tipici). Infine, prima dell'ultima discesa, ci si può concedere un'ottima merenda al Bar Hotel della Nouva che propone torte, yogurt locale, cremosissimi gelati artigianali e dolcetti fatti in casa.

Dove dormire a Pila

Pila c'è una ampia scelta: dall'hotel con ogni comfort al piccolo bed & breakfast; dallo chalet, al residence fino all'appartamento. La maggior parte delle strutture sono sulle piste e organizzate per accogliere l'attrezzatura per la neve.

Gli indirizzi

La Châtelaine

11020 Pila (Ao)

Tel 328 322 3222

Lo Baoutson

11020 Gressan (Ao)

Tel 349 514 1647

Société Anonyme de Consommation

Loc. Pila, 11020 Canalino della Nuova, (Ao)

Tel 339 535 5644

Rifugio Hermitage

La Nouva 1 pila, Gressan (Ao)

Tel 0165 521002

Yeti Bar

Frazione Pila 22 - 11020 Pila (Ao)

Tel 0165 521181

Brasserie du Grimod

Frazione Pila 22 - 11020 Pila (Ao)

Tel 0165 521181

Bar Hotel della Nouva

Fraz, Frazione Pila, 75 - 11020 Pila (Ao)

Tel 0165 521005

Consorzio Turistico L'Espace de Pila

Gressan (AO) - Frazione Pila