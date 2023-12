Capodanno in Umbria? Ecco il menu del ristorante “Il Frantoio” di Assisi

Nel cuore verde d'Italia, ad Assisi (Pg), il menu di Capodanno dello chef Lorenzo Cantoni, de Il Frantoio, ristorante del Fontebella Palace Hotel, diventa un'esperienza gastronomica sensoriale per salutare il 2023 attraverso il gusto della tradizione e accogliere il 2024 con un'esplosione di ingredienti dalla forte identità.

Il menu di Capodanno de "Il Frantoio"

Serviti in un piatto, in chiave contemporanea, la creatività e il buon gusto, gli elementi che si fondono in ogni pietanza, garantendo un viaggio gastronomico emozionante. L'Amuse Bouche apre la serata che dà il via all'esperienza gastronomica rivoluzionaria a partire dall'oliva fake, la cifra distintiva dello chef Cantoni, che in tutte le sue preparazioni utilizza l'olio extravergine non come condimento ma come ingrediente. La genuinità dell'agnello viene presentata nella versione al foie gras, accompagnato da note di albicocca fermentata e zafferano, un inizio che promette un'esplosione di sapori. Si passa poi al "Fungo", un inno alla natura con l'estrazione di porcino, l'insalatina di finferli in cavolo e la patata di Colfiorito, un trionfo di gusto e presentazione.

I "tortellini" si rivelano un capolavoro di mare, con la delicatezza della seppia e l'intensità dei porcini, accompagnati dalle irresistibili uova di riccio. La "Pancia" di maialino, preparata in una terrina con erbe aromatiche e liquirizia, rappresenta un ottimo equilibrio fra sapori decisi e raffinati.

Chef Lorenzo Cantoni

Il "Salmone” si fonde con la ricciola in una fresca insalata verde, celebrando la leggerezza e la bontà dei prodotti ittici di qualità. Infine, il dessert "Bye Bye 2023" chiude la cena con la dolcezza della nocciola, la complessità del caramello e l'esplosione di freschezza del passion fruit. Il tutto accompagnato dal "Drink di Donna Elena", naturalmente all'extravergine, un'esperienza sensoriale ulteriore servita insieme a quattro calici in abbinamento, selezionati appositamente per esaltare i sapori di ogni portata.

Il Frantoio - Fontebella Palace Hotel

Via Fontebella 25 - 06081 Assisi (Pg)

Tel 075 812242