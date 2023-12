Sul lago di Pusiano tra presepi sull'acqua, arte e poesia

Da Pusiano (Co) a Bosisio Parini (Lc), l'incanto delle luci è a filo d'acqua. Il presepe luminoso sul lago di Pusiano, tra le province di Como e Lecco, regala suggestioni e sfumature che meritano una tappa fuori porta durante le festività. Il gioco di luci e ombre trasforma l'installazione in opera d'arte, che cambia aspetto in base all'ora del giorno e alle condizioni meteorologiche.

Il tramonto sul lago Pusiano

Pusiano, il paese dei tramonti

A seconda del momento che si coglie, la Natività appare avvolta dei colori dell'alba e del tramonto, in una suggestione di riflessi. Non a caso, il piccolo borgo di Pusiano è anche conosciuto come “il paese dei tramonti”.

Il presepe di Pusiano a filo d'acqua

L'installazione è divisa in tre parti, con le sagome del Bambino Gesù, di Giuseppe e Maria, del pastore con le pecorelle e i Re Magi. Di giorno i personaggi si stagliano sull'acqua e a fare da sfondo c'è l'altra sponda del lago, a Bosisio Parini e la piccola isola dei Cipressi.

Il presepe sul lago di Pusiano

Quando cala il buio il presepe sembra invece disegnato sull'acqua e l'effetto è scenografico.

L'arte è di casa a Pusiano

Il lago regala anche altre sorprese, tra arte e storia. Sono 11 i suoi chilometri di sponde affacciati su sette comuni: Pusiano, Erba, Eupilio, Merone, Cesana Brianza, Rogeno e Bosisio Parini. Da qui è passato Giovanni Segantini, tra i padri del Divisionismo italiano.

La magia delle luci sul lago di Pusiano

Si stima che proprio a Pusiano abbia realizzato circa 300 opere pittoriche. Tra i vicoli del borgo si può visitare il percorso con l'installazione di 13 pannelli che riproducono quadri dipinti nel periodo brianzolo dell'artista. C'è poi palazzo Carpani-Beauharnais, ora sede del municipio, costruito nel XV secolo e un tempo residenza degli Asburgo e anche del principe Eugenio Beauharnais.

A Bosisio Parini sulle orme tra poesia e giornalismo

Sull'altra sponda, Bosisio Parini deve invece il nome al poeta Giuseppe Parini. La sua casa è visitabile come museo e c'è un intinerario turistico dedicato. A Bosisio è immancabile una passeggiata sul lungolago, con darsena dedicata al giornalista Gianni Brera. Il percorso è lungo circa un chilometro e il panorama, tra lago, borghi e montagne, è particolarmente suggestivo. In una recentissima riqualificazione, è stato ripensato anche il verde del parco collegato alla passeggiata, con una passerella a sbalzo sull'acqua.