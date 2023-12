Antigua e Barbuda, per un Natale “diverso” e tropicale

Se l’estate, il caldo, la sensazione del sale sulla pelle, delle tiepide serate in mezze maniche sono solo un lontano e compianto ricordo allora Antigua e Barbuda sono la perfetta meta per far riaffiorare queste sensazioni durante le festività natalizie. Queste paradisiache isole gemelle, con le loro 365 spiagge di sabbia bianca e acqua cristallina, offrono non solo l'opportunità di rilassarsi, ma anche tante novità e un ventaglio di attività uniche da fare durante il periodo invernale, stagione perfetta per visitare questo paradiso terrestre

Antigua, un Natale diverso immerso nel fascino tropicale

Nelson’s Dockyard, il cuore del divertimento

Quest’anno il cuore pulsante delle celebrazioni natalizie e del Capodanno è il Nelson’s Dockyard, antico porto e cantiere navale della marina militare inglese situato sull'estremo meridionale dell'isola di Antigua e dichiarato patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, che il 25 dicembre diventa il palcoscenico di una delle feste più attese dell’anno: il “Nelson’s Dockyard Christmas Day Party”.

I romantici scorci del Nelson's Dockyard

Un evento speciale che permette a residenti e visitatori di riunirsi e godere dello spirito natalizio in un contesto storico e pittoresco, accompagnati da musica dal vivo. I festeggiamenti continuano il 31 dicembre con il "Nelson's Dockyard Old Year's Night Party". Analogamente al Christmas party, questo evento notturno è un'esplosione di allegria con musica live, deliziosi piatti della cucina caraibica e intrattenimento senza fine in attesa dello scoccare della mezzanotte.

Antigua e Barbuda, gennaio è il mese del benessere

Dare il benvenuto al nuovo anno con il piede giusto è possibile nel meraviglioso contesto delle isole gemelle di Antigua e Barbuda, dove il mese di gennaio è dedicato al benessere. Durante il Wellness Month, i visitatori hanno l'opportunità di rinnovare corpo e mente approfittando di settimane ricche di attività rilassanti, tra coinvolgenti allenamenti di danza, sessioni di yoga meditativo immersi nella campagna e suggestive escursioni nelle colline rigogliose.

Spa a Curtain Bluff

L'esperienza si completa con una varietà di trattamenti termali, il tutto immerso in un ambiente incontaminato che contribuisce a rendere questa pausa rigenerante ancora più indimenticabile.

Antigua e Barbuda, il nuovo che avanza

Il nuovo anno si presenta come un caleidoscopio di novità e rinnovamenti nelle strutture di soggiorno, promettendo ai viaggiatori un'esperienza senza precedenti. Tra le nuove aperture spicca quella del Royalton CHIC Antigua prevista per aprile 2024. La struttura, appartenente alla catena Blue Diamond Resorts, è situata a soli 20 minuti dall'aeroporto internazionale V. C. Bird, lungo l'idilliaca Dickinson Bay Beach, una delle spiagge più famose di Antigua. Sarà un punto di riferimento per coppie, gruppi di amici e viaggiatori solitari in cerca di divertimento. Il nuovissimo resort dispone di 235 camere e suite, sette ristoranti, cinque bar, punti di intrattenimento, strutture sportive e per il fitness e la Royal Spa.

Tramonto al Curtain Bluff 1/5 La spiaggia del Curtain Bluff 2/5 Suite con piscina al Curtain Bluff 3/5 La vista dalla terrazza con piscina del Curtain Bluff 4/5 La suite del Curtain Bluff 5/5

L'offerta delle due isole si arricchisce ulteriormente grazie alle recenti riaperture di numerosi resort, che si presentano al pubblico in una veste completamente rinnovata dopo attenti lavori di ristrutturazione: Il Curtain Bluff ha riaperto le sue porte agli ospiti il 21 ottobre 2023 dopo una straordinaria ristrutturazione da un milione di sterline, celebrando la sua 62a stagione. La Morris & Grace Bay Pool Suites e le Junior Suites sono state completamente rinnovate, presentando camere più luminose e moderne. L'hotel ha introdotto la sua nuova Area Wellness, ampliando l’offerta benessere dedicata ad un target adulto. In aggiunta, tra i rigogliosi giardini zen, affacciati sul tranquillo Mar dei Caraibi, è stato costruito un padiglione dedicato totalmente allo yoga, dove si può prendere parte a lezioni quotidiane guidate. Questa struttura all'avanguardia vanta una piscina a sfioro e una vasca idromassaggio con affaccio sul lungomare. L'hotel ha in programma un ulteriore ampliamento per la stagione estiva 2024, con miglioramenti delle camere e del design attraverso un investimento aggiuntivo di 1,6 milioni di sterline.

Una vista aerea di Barbuda 1/3 La spiaggia di sabbia rosa di Barbuda 2/3 Il mare di Barbuda 3/3

Gestito dalla Caribbean Beach Cottage Collection, l'Hawksbill Resort ha aperto i battenti il 28 ottobre 2023, anch’esso dopo un'ampia ristrutturazione, mantenendo il suo fascino semplice con un tocco di modernità in più. La nuova Infinity Pool con ponti e bar offre una vista mozzafiato sulla spiaggia di Sea Grapes. Le camere con vista sulla spiaggia e sul mare vantano nuovi infissi, arredi e mobili, con porte e finestre in vetro per godere appieno del panorama circostante.

Le Shirley Heights ad Antigua

Il Verandah Antigua ha rinnovato il benvenuto ai suoi ospiti il 17 novembre 2023 dopo una trasformazione completa che ha visto l’introduzione di un ristorante con un menù ispirato alle tre stelle Michelin a cura dello chef del resort, quattro campi da pickleball e il più grande campo da mini golf a 18 buche dei Caraibi. Inoltre, tutti i clienti del resort potranno godere del privilegio di provare le offerte culinarie dei resort gemelli, il Pineapple Beach Club e il St. James' Club & Villas.