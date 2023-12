[Capitale della Cultura... a tavola]: il Castello di Padernello e i Bigoi col pestöm

“Scopri l'incredibile Castello di Padernello, un luogo immerso nei paesaggi della pianura bresciana, dove la natura è impreziosita dall'arte”. Domenico Pedroni cuore e motore della Fondazione che gestisce il complesso monumentale, riassume con questo slogan la bellezza dell'antico maniero risalente al XV secolo, sito nella frazione di Borgo San Giacomo, fulcro di numerose iniziative all'insegna della cultura e buona cucina.

Il Castello di Padernello

Senza dimenticare l'iconico ponte di San Vigilio di Giuliano Mauri, realizzato con tronchi di castagno intrecciati, creati per dar vita ad un'atmosfera d'altri tempi , su un piccolo corso d'acqua. E qui (dove è stato ideato), vale la pena ricordare che proprio in occasione di “Bergamo-Brescia Capitale italiana della cultura”, viene riproposto il bellissimo ciclo dei Pitocchi realizzato da Giacomo Ceruti, riprodotti splendidamente, tanto da ingannare anche l'occhio piu esperto.

Intanto domenica 3 dicembre tornano - pure fra queste mura, dove aleggia il fantasma della Contessa - le visite guidate nei borghi e castelli delle provincie di Brescia, Bergamo, Cremona e Milano. «La visita guidata al nostro castello - dice Pedroni - è fortemente consigliata perché consente di scoprirne la storia, l'evoluzione architettonica, i lavori di restauro, le mostre d'arte - è in corso una sulle armi - e i progetti che lo animano».

Nel Borgo si terrà pure, a metà del mese prossimo il mercato della terra. Non un mercato qualunque, ma un luogo di alleanze e scambi che porta ad una economia locale diversa, promuove il cibo buono, pulito e giusto del territorio e crea consapevolezza in chi lo acquista. A proposito di buon cibo, in alcune tipiche trattorie di Padernello si possono gustare i piacevolissimi “Bigoi col pestöm” (bigoli con la pasta di salame fresco). “Il Piatto Dei Pitocchi” che nella sua semplicità, si può definire completo e totalizzante se fatto come “Dio comanda”.

Bigoi col pestöm: la ricetta

Bigoi col pestöm: pasta fresca, lunga, fatta in casa e condita con un sugo di pomodoro semplice, resa più golosa e saporita dall'impasto di salame fresco. ll tutto va riunito, mondato e steso. Cotto e insaporito con il rustico e corposo “pestöm”. Il vero e genuino “Il Piatto Dei Pitocchi”.

Bigoi col pestöm, ricetta realizzata da Carlo Bresciani dell'Antica Cascina San Zago (Bs)

Ingredienti: 200 g di farina integrale, 200 g di farina o, 2 albumi, 1 cipolla, 2 coste di sedano, 1 carota, 400 g di pasta di salame, 2 bicchieri di vino bianco, pomodori a volontà (o concentrato di pomodoro), più foglie di alloro, 50 g di burro, 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva, sale.